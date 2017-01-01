Число погибших при обрушении шахты на востоке Индии увеличилось до 16

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Число горняков, погибших при обрушении шахты на угольном руднике в индийском штате Джаркханд, увеличилось до 16 человек, передает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
"Сейчас мы вынесли тела 16 человек и думаем, что число жертв может вырасти до 23", — заявил агентству представитель полиции Р.К. Маллик (RK Mallick).
Инцидент произошел поздно вечером в четверг на руднике в Лалматии (округ Годда). Операция по спасению шахтеров началась лишь утром в пятницу из-за темноты и тумана.
Поисковая операция на месте происшествия продолжается. По данным агентства, семь горняков могут оставаться заблокированными в шахте. Причина обрушения неизвестна, власти ведут расследование.