Число погибших при обрушении шахты на востоке Индии увеличилось до 16

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Число горняков, погибших при обрушении шахты на угольном руднике в индийском штате Джаркханд, увеличилось до 16 человек, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

"Сейчас мы вынесли тела 16 человек и думаем, что число жертв может вырасти до 23", — заявил агентству представитель полиции Р.К. Маллик (RK Mallick).

Инцидент произошел поздно вечером в четверг на руднике в Лалматии (округ Годда). Операция по спасению шахтеров началась лишь утром в пятницу из-за темноты и тумана.

Поисковая операция на месте происшествия продолжается. По данным агентства, семь горняков могут оставаться заблокированными в шахте. Причина обрушения неизвестна, власти ведут расследование.