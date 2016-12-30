На востоке Индии обрушилась шахта, десятки горняков заблокированы

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек — РИА Новости. Шахта на угольном руднике в индийском штате Джаркханд частично обрушилась, заблокировав до 50 горняков, сообщает издание Hindustan Times.

Mine collapses in Jharkhand's Lalmatia, 40 workers feared trapped under debris https://t.co/r8vEyk4O2B #india — Work fromHome Indian (@wfhInd) 30 декабря 2016 г.

​Инцидент произошел поздно вечером в четверг на руднике в Лалматии, округе Годда.

Утром в пятницу на месте ЧП начались спасательные работы, к которым привлечены сотрудники Национального управления по чрезвычайным ситуациям и Центральных сил промышленной безопасности.