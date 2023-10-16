https://ria.ru/20231016/flegmatik-1903111936.html

Спокойствие и постоянство: кто такой флегматик, особенности темперамента

Флегматик: кто такой, характеристика типа личности, описание и особенности темперамента

Спокойствие и постоянство: кто такой флегматик, особенности темперамента

Флегматик — это один из четырех типов личности в классификации древнегреческого целителя Гиппократа. Такому человеку свойственны спокойствие, сдержанность и... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:40

2023-10-16T18:40

2023-10-16T18:40

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Флегматик — это один из четырех типов личности в классификации древнегреческого целителя Гиппократа. Такому человеку свойственны спокойствие, сдержанность и уравновешенность. Описание и характеристика темперамента, основные черты характера у мужчин, женщин и детей, а также как выстроить с ним здоровые отношения, — в материале РИА Новости.ФлегматикПод темпераментом понимают совокупность психофизических особенностей человека, которые определяют его эмоциональные, интеллектуальные и поведенческие реакции на окружающую среду. В психологии выделяют четыре типа темперамента человека: холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. Последнего характеризуют такие черты, как рассудительность, терпеливость, усидчивость и слабое проявление эмоций во внешний мир.“Флегматики — люди с пытливым умом, поэтому они часто чему-то учатся, доводя навыки до совершенства. Прекрасные мастера своего дела, но с трудом переключается с одного вида деятельности на другой, поэтому режим многозадачности флегматику противопоказан. Им свойственны спокойствие, рассудительность, стабильное настроение, а также ровные эмоции. Тип темперамента определяется генетически, то есть с годами не меняется”, — рассказала РИА Новости кандидат наук, психолог, психотерапевт, тренер Елена Я“н.При этом по словам Ирины Потаповой, дипломированного психолога, сертифицированного коуча ICF, темперамент — это лишь один из многих факторов, определяющих личность человека, он не является единственным показателем поведения. Личность формируется под влиянием множества других условий, включая генетические предпосылки, воспитание и окружающую среду.Описание и характеристика темпераментаИрина Потапова выделила основные черты характера людей-флегматиков:ВидыЧерты характера могут со временем меняться из-за жизненных обстоятельств, работы над собой, психотерапии и т.д. При этом темперамент остается неизменным. Существует множество факторов, которые его определяют, поэтому “чистые” типы встречаются крайне редко:Кроме того, чаще всего флегматики — интроверты, но хорошо ладят с людьми и неконфликтны.“Хотя флегматики могут быть дружелюбными и общительными, они обычно предпочитают небольшое количество социальных контактов и уединение. Они очень ценят свое время и часто считаются тихими и задумчивыми людьми”, — отметила Ирина Потапова.Плюсы и минусыПреимущества флегматиков заключается в пытливом уме, терпении, постоянстве, высоком уровне самоорганизации и педантичности. Представители этого типа темперамента довольно легко переносят стрессовые ситуации, но склонны накапливать недовольство, а не выказывать его прямо. Из-за этого обычно спокойный и уравновешенный человек может внезапно “взорваться”. Также флегматики зачастую слишком пассивны, не проявляют инициативы, как в работе, так и в общении с людьми, могут быть замкнутыми и плохо адаптируются к новой обстановке.Особенности характераОсобенности характера мужчин, женщин и детей с темпераментом флегматика могут проявляться по-разному.ЖенщинЖенщины-флегматики обладают хорошей сдержанностью и редко показывают сильные эмоции.“Они проявляют высокую степень терпения и способны справляться со стрессом и напряжением. Флегматичные женщины — хорошие слушатели и миротворцы в конфликтных ситуациях. Им свойственна стабильность и предсказуемость, что создает чувство безопасности для окружающих”, — объяснила Ирина Потапова.При этом порой женщинам-флегматикам в воспитании детей не хватает чувственной близости и эмоциональной связи, а чтобы проявить ласку и заботу, приходится переступить через скрытый барьер. Эта дистанция в отношениях нередко становится причиной непонимания в семье, подчеркнула Елена Ян.МужчинФлегматичные мужчины также обычно проявляют спокойствие и редко теряют контроль над своими эмоциями. По словам Ирины Потаповой, они обладают устойчивостью в поведении и редко поддаются эмоциональным крайностям, считаются надежными и предсказуемыми в отношениях и работе, обычно не проявляют желания быть в центре внимания и не стремятся к высокому статусу.ДетейФлегматичным детям бывает сложнее адаптироваться к жизненным изменениям, поскольку им требуется время, чтобы привыкнуть к новым условиям.“Дети-флегматики обычно проявляют спокойствие и могут быть более пассивными в отличие от активных и подвижных типов темперамента. Также их отличает замкнутость и слабая склонность к выражению своих эмоций и чувств”, — сообщила эксперт.“Такие дети часто обладают высокой интеллектуальной активностью и иногда могут нуждаться в поддержке, направленной на развитие soft skills (универсальных непрофессиональных качеств). Эта помощь учит их выражать эмоции, лучше чувствовать свои потребности и расставлять приоритеты”, — добавила Мария Данина, кандидат психологических наук, основательница онлайн-школы психологических профессий “Психодемия” (входит в образовательный холдинг Ultimate Education).Общение с флегматикомФлегматикам бывает сложно сближаться с людьми, но если они устанавливают дружеские или романтические отношения, то будут верными и преданными тем, кто им близок.“Флегматики, будучи склонными к устойчивым связям, иногда могут терпеть отношения, которые их не удовлетворяют из-за страха изменений. Также они могут ожидать инициативы общения со стороны других”, — подчеркнула Мария Данина.В любовных отношенияхК романтическим отношениям флегматики относятся серьезно и стараются поддерживать стабильность и комфорт. Женщины с таким типом темперамента ценят спокойствие, могут идти на компромиссы. При этом и женщины, и мужчины обычно не проявляют сильных эмоций, склонны к рациональным проявлениям любви, отметила Ирина Потапова. Флегматики могут быть немного медленными в принятии решений относительно создания брачных союзов, но они однозначно стабильны и преданы в отношениях.В работеПредставители этого темперамента аккуратны, внимательны, исполнительны, ответственны и особенно хорошо выполняют монотонную работу, поэтому обычно выбирают профессии, которые не требуют чрезмерной активности и импровизации. Также они с трудом переключаются с одного вида деятельности на другой, поэтому режим многозадачности часто им не подходит.В то же время флегматики отличаются высокой работоспособностью, могут глубоко погружаться в нужную тему, вовремя сдают проекты, лучше выполняют самостоятельную работу, чем командную.В коллективе люди с таким темпераментом не рвутся к лидерству, дружелюбны с коллегами и редко с ними конфликтуют, в случае надобности могут примирить конкурентов.В дружбеВ дружбе и любовных отношениях флегматики ценят следующие качества:“Флегматики хорошие друзья, которые склонны к дружбе на долгие годы. Часто выбирают небольшой круг общения и ценят качество связей больше, чем их количество. Они обладают терпением и способностью слушать других, что особенно важно, когда близким людям необходима поддержка или совет”, — отметила Ирина Потапова.Совместимость флегматика с другими типами личностиХоть “чистые” типы встречаются довольно редко, у людей присутствуют некоторые ярко выраженные черты того или иного темперамента, исходя из чего можно проследить закономерности взаимодействия флегматика с другими типами личности.“При этом важно помнить, что, помимо темперамента, на совместимость людей влияет множество других факторов. Например, тип привязанности, сформированный личным опытом человека, половая конституция, зависящая от уровня гормонов. Все это в совокупности может сделать людей несовместимыми, даже если по темпераменту они условно друг другу подходят”, — отметила Мария Данина.С флегматикомТакой тандем встречается не очень часто, потому что флегматики не склонны проявлять инициативу в отношениях, им может быть сложно идти на контакт или предпринимать попытки сблизиться эмоционально. Если два человека все-таки завязали дружеские или романтические отношения, то они будут комфортны.“Оба флегматика будут понимать друг друга и легко находить общий язык. Они спокойны, сдержанны и избегают конфликтов, что способствует гармоничным отношениям”, — сообщила Ирина Потапова.С холерикомУ холерика активная, возбудимая нервная система, поэтому он может дополнять флегматика в отношении активности и пассивности.“Холерик энергичный и инициативный, что может стимулировать флегматика и помогать в достижении целей. Несмотря на это, взаимодействие между ними бывает проблематичным. Холерики обычно имеют склонность к лидерству и стремятся к активным действиям, в то время как флегматики чаще выбирают пассивный образ жизни”, — добавила психолог.С сангвиникомСангвиникам также свойственна активность, энергичность, работоспособность и эмоциональность, но у них реже встречаются взрывные реакции, чем у холерика. Люди с таким типом темперамента стремятся к разнообразию, новым ощущениям и впечатлениям и быстро приспосабливаются к новым условиям.“Флегматик и сангвиник имеют существенные различия в отношении эмоциональной выразительности и активности. Сангвиник обычно более живой, эмоционально открытый и склонный к социальным взаимодействиям, в то время как флегматик более замкнут и сдержан”, — прокомментировала Ирина Потапова.Кроме того, сангвиник может уставать от рутины, к которой привык флегматик, так как первый стремится к новизне.С меланхоликомУ меланхоликов, как и у флегматиков, слабо возбудимая нервная система, при этом первые отличаются повышенной чувствительностью и ранимостью, хотя могут и не показывать этого.“Оба типа темперамента являются интровертами и сохраняют спокойное поведение. Их объединяет то, что они склонны к анализу и обдумыванию, не готовы принимать поспешные решения”, — рассказала эксперт.В таком союзе отношения могут развиваться медленно, но в конечном счете меланхолик и флегматик способны построить стабильный и крепкий тандем.Подходящие профессииФлегматики организованны, умеют хорошо сосредотачиваться на задаче и склонны к монотонной работе. Особенно им удается то, что связано с цифрами, сферой администрирования и производством. Наиболее подходящие профессии:Менее подходят флегматику профессии, которые связаны с активностью и требуют частого общения или импровизации. Например:Известные люди-флегматикиСчитается, что флегматиками были Галилео Галилей, Антони ван Левенгук, Иммануил Кант, Михаил Кутузов и Иван Крылов. Среди современных представителей это типа темпераментов обычно называют Билла Гейтса и Стива Возняка. Они могут концентрироваться на серьезной работе, не стремятся к вниманию и максимально сосредоточены на рабочих задачах.Советы экспертовИрина Потапова, дипломированный психолог, сертифицированный коуч ICF, дала несколько рекомендаций флегматикам:“Необходимо держать фокус на чувствах интереса и энтузиазма. Флегматики хорошо разбираются даже в самых сложных сферах. Главное, интерес. Еще стоит регулярно проводить ревизию достижений, чтобы не обесценивать свои успехи”, — посоветовала Елена Ян.“Преодолевайте страх перед конфликтами, не бойтесь говорить о своих потребностях и помните, что темперамент — это лишь одно из множества аспектов личности. Разнообразие опыта в отношениях и общении может приносить в жизнь полноту и глубину”, — заключила Мария Данина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, общество, психология, характер, отношения, люди