https://ria.ru/20241204/melankholik-1905358092.html

Кто такой меланхолик: особенности, плюсы и минусы темперамента

Меланхолик: кто такой, характеристика типа личности, описание и особенности темперамента

Кто такой меланхолик: особенности, плюсы и минусы темперамента

Меланхолик — это один из четырех основных темпераментов, которому свойственны чувствительность, эмоциональность и эмпатичность. Представители этого типа... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:31

2024-12-04T18:31

2024-12-04T18:31

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Меланхолик — это один из четырех основных темпераментов, которому свойственны чувствительность, эмоциональность и эмпатичность. Представители этого типа личности чаще всего является интровертами и склонны к пессимизму. Характеристика и описание темперамента, преимущества и недостатки меланхоликов, как построить гармоничные отношения с таким человеком, — в материале РИА Новости.МеланхоликПод темпераментом понимают совокупность устойчивых психофизических особенностей человека, которые определяют его эмоции, поведение и реакции на окружающую среду. Классическую теорию темпераментов развивали древнегреческие философы Гиппократ и Гален. Согласно ей, дисбаланс “жизненных соков” организма (крови, желчи, черной желчи и флегмы) наделяют человека определенным чертами характера, то есть темпераментом. Древние мыслители связывали меланхоликов с черной желчью.“У них с рождения слабая нервная система, открывающая огромную эмоциональную палитру впечатлений и переживаний. Они восприимчивы даже к самым слабым раздражителям, поэтому любая стрессовая или тревожная ситуация сопровождается растерянностью, ступором, страхом. В постоянно меняющемся мире меланхоликам особенно тяжело накапливать внутренний ресурс, ведь любая ситуация, в которую они эмоционально вовлекаются, приводит к утомлению, состоянию изнурения, опустошенности”, — рассказала РИА Новости Татьяна Дужарь, аналитический психолог, член Московской ассоциации аналитической психологии и Профессиональной психотерапевтической лиги.Благодаря своей чувствительности меланхолики обладают высоким творческим потенциалом и часто преуспевают в музыке, литературе и искусстве. Эмпатичность помогает им глубже понимать человеческую природу, поэтому они всегда готовы выслушать, поддержать и помочь.Описание и характеристика темпераментаТатьяна Дужарь отметила, что настроение меланхоликов подобно маятнику — колеблется из одной стороны в другую. За один день, насыщенный разными событиями, такого человека может охватить едва ли не все эмоциональные состояния, начиная с радости и восторга, заканчивая печалью и тоской.“Другая отличительная особенность меланхолика — замкнутость и закрытость. При всей многогранности переживаний такие люди предпочитают оставаться наедине с переполняющими их эмоциями. Поэтому, если меланхолик пускает вас в свой внутренний мир, это говорит о его высокой степени доверия. Перемены и неожиданные события чаще всего меланхолики встречают с осторожностью: им требуется время, чтобы настроить себя на новую действительность. Такие люди могут в течение нескольких лет придерживаться одного стиля, пользоваться одними и теми же брендами, наводить уборку в давно установленном алгоритме”, — добавила психолог.Это делает меланхоликов подходящими для рутинной, медленной работы в отличие от холериков, которых быстро утомляет монотонность.Татьяна Дужарь перечислила другие характерные для меланхоликов качества:ВидыВ течение жизни темперамент остается неизменным, хотя черты личности могут меняться из-за обстоятельств, работы над собой, психотерапии. Эксперты отмечают, что “чистые” типы темперамента встречаются редко, чаще всего это их сочетание:“Пока точно неизвестно, что именно влияет на развитие характерного типа темперамента, но большинство ученых придерживаются мнения, что это врожденная и неизменная особенность. При этом стоит помнить, что темперамент — лишь часть, которая формирует личность, поэтому зная свои сильные и слабые стороны, человек может управлять степенью выраженности тех или иных черт”, — подчеркнула Юлия Калачева, психолог и преподаватель психологии.Плюсы и минусыКак и у других типов темперамента, у меланхоликов есть преимущества и недостатки. Татьяна Дужарь к их сильным сторонам отнесла следующие:При этом к слабым сторонам можно отнести:Особенности характераОсобенности характера мужчин, женщин и детей с темпераментом меланхолика могут проявляться по-разному, но обычно их объединяют общие черты.ЖенщинЖенщине-меланхолику трудно говорить о своих чувствах, даже если они переполняют ее, она может быть неуверенной в себе и закомплексованной, часто избегает шумных вечеринок и выбирает отдых дома или в небольшой компании близких друзей. Высокая чувствительность и эмпатичность делает ее хорошим слушателем, собеседником, который может поддержать и дать ценный совет. Также женщина-меланхолик отличается мечтательностью, склонностью к длительным размышлениям, созерцательности и самоанализу. При этом такие люди крайне ранимы и даже малейшую критику или неудачу воспринимают очень болезненно, а еще для них характерна повышенная тревожность и пессимизм.МужчинМужчины-меланхолики — серьезные, пунктуальные и ответственные люди. Снаружи они могут выглядеть абсолютно спокойными, даже если внутри накалены эмоции, ведь им тоже свойственны эмоциональность и ранимость. Из-за своей чувствительности они тяжело переживают неприятности, но это качество делает их понимающими, отзывчивыми и чуткими к проблемам других людей. Мужчины-меланхолики любят одиночество, могут быть неуверенными в себе, им бывает сложно найти единомышленников, но они отличаются верностью и преданностью.РебенкаДети-меланхолики тихие, добрые, застенчивые, при присутствии незнакомых людей могут испугаться, расплакаться, перестать разговаривать. Они всегда стараются избегать конфликтов, отличаются впечатлительностью, любят проводить время наедине с собой и могут очень болезненно реагировать на критику или замечания в свой адрес.По словам Юлии Калачевой, детям-меланхоликам приходится сложнее, чем взрослым: часто они не могут понять и принять свои особенности, а высокая чувствительность обостряет отношения с внешним миром.“Поэтому, прежде всего, родителям необходимо научиться общаться с ними, учитывая особенности механизмов психики. Например, детям-меланхоликам крайне важно чувствовать, что их любят и получать одобрение, их нельзя критиковать без похвалы, а главное, их надо искренне принимать. Необходимо, чтобы родители донесли, какие механизмы адаптации к внешнему миру ребенок может использовать и как ему восстанавливать силы, когда что-то идет не так”, — прокомментировала Юлия Калачева.Общение с меланхоликомОсновные особенности людей данного типа темперамента — повышенная чувствительность, ранимость и тревожность. Поэтому в дружбе или романтических отношениях нужно проявлять терпение, внимательность, уважать личное пространство меланхолика и поддерживать его.В любовных отношенияхКлючевым компонентом в отношениях для меланхолика будет эмоциональная привязанность.“Это и продолжительные разговоры на кухне ночью, и философские размышления после просмотра фильма, и чувственные свидания. Меланхолики — романтичные натуры, им постоянно необходимо подтверждение того, что их все еще любят и принимают, в них нуждаются. Чаще всего они не идут на предательство: это действительно верные спутники, которые могут пройти жизненный путь с партнером от начала и до конца. Но будьте осторожнее, из-за глубокой привязанности и переполняющих их чувств, меланхолики нередко растворяются в партнере настолько, что теряют ощущение реальности”, — пояснила Татьяна Дужарь.Поэтому меланхолики склонны вступать в созависимые отношения, которые могут оставить болезненный отпечаток в психике и перечеркнуть у человека веру в любовь.В работеМеланхолики лучше переносят индивидуальную работу, чем командную, при этом они всегда готовы помочь коллегам, если у них что-то не получается. Люди такого типа обычно не ищут карьерного роста, у них нет желания себя показать, выделиться среди других, поэтому они не стремятся к лидерству. Хорошо выполняют творческую работу, но могут очень остро реагировать на критику и неудачи, погружаясь в депрессию.Также меланхолики плохо переносят:В дружбеЛюди с таким темпераментом открываются далеко не всем, но если это происходит, человек становится значимым и особенным, меланхолик будет заботливым, надежным и безопасным другом.“В дружеских отношениях меланхолик нередко готов жертвовать своим временем и интересами, если того требует ситуация. Это тот друг, который самоотверженно бросится на помощь, если произошла беда. Может чаще отдавать, чем принимать, довольно сильно привязывается и даже в случае разлуки или расставания с другом может с трепетом вспоминать его спустя долгие годы”, — рассказала психолог.Юлия Калачева подчеркнула, что меланхолика может мотивировать похвала, поэтому в общении не стоит бояться проявлять чувства, хвалить и благодарить его.Совместимость меланхолика с другими типами личностиИз-за сильных эмоциональных реакций и ранимости личные отношения с меланхоликами могут быть непростыми. При этом сложнее всего им общаться с легко возбудимыми, импульсивными и вспыльчивыми людьми, зато со спокойными и уравновешенными они чувствуют себя вполне комфортно.С меланхоликомОбычно партнеры с одинаковыми темпераментами уживаются с затруднением.“С одной стороны, меланхоликам будет приятно друг с другом, поскольку оба готовы разделить чувства партнера. Безусловно, они могут хорошо проводить время, но если рассматривать продолжительные взаимоотношения, их длительная перспектива возможна с трудом. Оба партнера могут быть поглощены переживаниями друг друга настолько, что это приведет к психосоматическим заболеваниям или депрессивным/апатичным состояниям”, — предостерегла Татьяна Дужарь.Эксперт посоветовала ответственнее подходить к вопросу своего психологического здоровья, а также уметь распознавать свои, отличные от партнера, потребности.С флегматикомТакой тандем может быть вполне комфортным, но лишенным ярких эмоциональных всплесков и интересных открытий, потому что флегматики и меланхолики отличаются интровертностью и спокойным характером. Оба партнера будут придерживаться своего ритма жизни: им трудно брать инициативу и организовывать что-то новое и сближающее в отношениях, поскольку оба темперамента склонны к пассивности. “Случается и так, что меланхолику не хватает чувственной составляющей в отношениях с флегматиком: возникают требования, обиды, появляется отдаленность и безрадостность. Этому союзу важно не забывать о том, что сфокусированность во внутренний мир присуща обоим, стоит научиться искать альтернативы на случай, если рутина во взаимоотношениях начнет приносить дискомфорт”, — добавила психолог.С холерикомТатьяна Дужарь отметила, что подобный союз может оказаться непродолжительным, противоречивыми и сложным. При всей заботе и осторожности по отношению к чувствам меланхолика, холерик способен его больно ранить, задеть неосторожным и резким словом или достаточно пылкой реакцией на какое-то действие. Этим типам темперамента трудно понять друг друга: манера меланхолика привлекать внимание с целью убедиться в своей значимости способна выводить холерика из себя.“Вспыльчивый темперамент может считывать это не так, как имеет в виду меланхолик, а в своем ключе, что становится очередным поводом для конфликтной ситуации.Чтобы минимизировать ссоры, холерикам не стоит забывать особенности поведения меланхолика и его ценности: временами нужно относиться мягче к его вопросам, уточнять их смысл, разговаривать больше про чувства, а не про требования друг к другу”, — порекомендовала эксперт.В то же время меланхолику нужно понимать, что холерик из-за импульсивности может сказать что-то неприятное сгоряча, без преднамеренного умысла. Важно не зацикливаться на этих переживаниях и проговаривать с партнером то, что он в этот момент испытывает. Этому союзу будет особенно полезно освоить такие психологические техники, как "Активное слушание” и "Я-послание”, посоветовала Татьяна Дужарь.С сангвиникомСангвиник может привлечь меланхолика оптимизмом и открытостью, поэтому в таком союзе противоположности смогут гармонично дополнять друг друга. Например, когда обстоятельства будут требовать энергичности, бодрости, напористости, понадобится характер сангвиника, а когда нужно проанализировать ситуацию, проделать что-то монотонное — поможет меланхолик.“Меланхолики могут мягко и последовательно направлять забывчивых и рассеянных сангвиников в ситуациях, когда необходимо срочно закрыть какой-то вопрос. Сангвиники, в свою очередь, способны помочь меланхоликам взглянуть на жизнь под иным углом, показать, как относиться к обстоятельствам проще”, — заключила Татьяна Дужарь.Подходящие профессииВ силу устройства своей нервной системы, которая быстро истощается, меланхоликам сложно работать в режиме многозадачности, в состоянии постоянного стресса, с чрезмерной степенью нагрузки и ненормированного рабочего дня. Поэтому им больше подходит спокойная, монотонная профессия. Часто меланхолики — очень творческие люди, поэтому хорошо проявляют себя в искусстве, литературе, музыке. Благодаря вдумчивости они также могут преуспеть и в аналитике, научной деятельности, программировании.Другие подходящие профессии:При этом сложности могут возникнуть, если меланхолик занят деятельностью, где нужно много общаться, продавать что-либо, выступать на публике или рисковать.Известные люди меланхоликиСреди меланхоликов много творческих людей. Считается, что такой тип темперамента был у Чарльза Диккенса, Винсента Ван Гога, Эдгара Аллана По, Сильвии Плат, Николая Гоголя, Фредерика Шопена, Петра Чайковского. Все они тонко чувствовали и многие порой страдали от депрессии, что отражалось в их творчестве.

https://ria.ru/20231017/temperament-1903418651.html

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https://ria.ru/20231006/privyazannost-1900950891.html

https://ria.ru/20231020/energeticheskiy_vampir-1904208636.html

https://ria.ru/20201011/chelovek-1579236466.html

https://ria.ru/20231017/psikhologiya-1903340339.html

https://ria.ru/20231010/schaste-1901600083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, россия, психология, психолог, отношения, характер