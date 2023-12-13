https://ria.ru/20231213/ambivert-1915602330.html

Амбиверт: признаки и характеристика типа личности

Амбиверт: кто это такой простыми словами, признаки, характеристика типа личности

Амбиверт: признаки и характеристика типа личности

Деление людей по типу личности на экстравертов и интровертов известно уже давно. Но существует и третий тип - амбиверт, который сочетает в себе характерные... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T19:31

2023-12-13T19:31

2023-12-13T19:50

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психология

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темперамент

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Деление людей по типу личности на экстравертов и интровертов известно уже давно. Но существует и третий тип - амбиверт, который сочетает в себе характерные черты двух предыдущих. Кто такие амбиверты, какими качествами должен обладать такой человек и как проявляет себя в работе, - в материале РИА Новости.АмбивертВ первой половине двадцатого века знаменитый психиатр из Швейцарии Карл Густав Юнг (также известный тем, что заложил основы аналитической психологии) впервые ввел понятие психологических типов, разделив людей на интровертов и экстравертов. В соответствии с классификацией первые черпают необходимую энергию изнутри, сосредоточены на своих мыслях и чувствах и нередко кажутся окружающим замкнутыми, не очень общительными. В отличие от них люди-экстраверты находят источник своей энергии во внешнем мире (ориентированы вовне), они очень коммуникабельны и любят находиться в центре внимания.Однако представители как первого, так и второго психотипа достаточно редко встречаются в чистом виде. Зачастую один человек может сочетать в себе черты обоих типов. Поэтому появилось понятие “амбиверт” (“амби” в переводе с латинского означает “оба”), так называют людей, которые в различных ситуациях могут вести себя и как экстраверты, и как интроверты. Впервые термин использовал психолог Эдмунд Конклин.ПризнакиК характерным признакам амбиверта относятся:- отсутствие амбиций (они менее амбициозны среди трех типов личности);- комфорт в одиночестве (амбиверта не тяготит одиночество, он всегда найдет занятие и не будет чувствовать себя брошенным, ненужным);- закрытая личная жизнь (разговорчивые и общительные в компании, но все сокровенное держат при себе);- эмпатия (амбиверты хорошо понимают других и сострадают им);- креативность и нестандартное мышление;- умение внимательно слушать (такой человек легко перестает быть душой компании и становится заинтересованным слушателем);- способность работать в команде и в одиночку;- гибкость (легко приспосабливается к обстоятельствам).Отличия от интровертов и экстравертовНесмотря на тот факт, что амбиверты фактически объединяют в себе черты личности как интровертов, так и экстравертов, между этими психологическими типами все же существует ряд серьезных отличий.Благодаря способности хорошо адаптироваться к различным ситуациям, амбиверты отличаются более высокой психологической устойчивостью. В отличие от экстравертов, им не нужно постоянно находиться среди людей, чтобы подпитываться энергией, свойственной экстравертам напористости и даже навязчивости в амбивертах также нет. В то же время в центре многочисленной шумной компании они чувствуют себя весьма комфортно, а интроверты в аналогичной ситуации испытывают стресс.Интроверты зачастую сталкиваются с проблемой в тех ситуациях, когда им необходимо познакомиться или завязать общение с неизвестным человеком. Амбиверты подобных сложностей не испытывают, им удается достаточно легко сходиться с новыми людьми. При этом, несмотря на достаточно широкий круг общения, они (в отличие от многих экстравертов) умеют отделять настоящих друзей от хороших знакомых и приятелей, причем перечень первых получается достаточно небольшим.“С точки зрения психологии большинство людей рождается именно амбивертами, - отмечает Ольга Дизендорф, врач-психотерапевт-психоаналитик, семейный консультант ФНКЦ ФМБА России. - Полученный в течение жизни опыт, семейные традиции, окружающая среда и наличие кризисных ситуаций склоняют человека к поведению экстраверта или интроверта. Чтобы приблизиться к амбиверсии, экстравертам необходимо учиться контролировать свою энергию и развивать эмпатию. Интровертам важно работать с навыками коммуникации, быть более открытыми в общении, не бояться выражать свою точку зрения. Острая необходимость изменений для улучшения качества жизни станет самой действенной мотивацией”.Характеристика типа личностиТак как в личности амбиверта прекрасно уживаются характерные черты обоих психотипов (интровертов и экстравертов), представители этого типа могут при необходимости легко переключаться между различными моделями поведения, выбирая ту, которая наиболее подходит в конкретной обстановке. Так, в одной компании они могут веселиться, танцевать и рассказывать анекдоты, а в другой - вести неспешную серьезную беседу.“Для амбиверта важна регулярная смена обстановки. Он одинаково быстро устает как от активного общения, так и от длительного одиночества”, - говорит Ольга Дизендорф.Для представителей этого психотипа характерна способность быстро приспосабливаться к различным условиям: амбиверты не теряются в толпе, умеют (при необходимости) завладеть вниманием публики, но и, оставшись в одиночестве, от этого не страдают. Порой они устают от активного общения, им нужно уединение для того, чтобы восстановить силы.Амбиверты демонстрируют высокую эффективность как в рамках командной работы, так и в том случае, если возникает необходимость самостоятельно решать те или иные вопросы.Нередко можно услышать, что амбивертов называют золотой серединой между двумя крайностями: замкнутыми, сосредоточенными лишь на себе интровертами и общительными, очень эмоциональными экстравертами. При этом одного и того же человека разные люди могут относить то к представителям первого типа, то к числу вторых.“Амбиверт чувствует, когда необходимо проявить активность, а когда вести себя более сдержанно. Люди с чертами амбиверсии легко находят темы для разговора, однако тонко чувствуют фальшь в словах собеседника. В кругу близких такой человек может быть душой компании, но среди незнакомцев предпочитает не выделяться. Амбиверт легко вливается в коллектив, если этого требуют обстоятельства”, - отмечает Ольга Дизендорф.Плюсы и минусыСреди положительных качеств, которые присущи амбивертам, можно выделить:- общительность, при которой человек все же не забывает и о том, чтобы побыть наедине с собой. Другими словами, амбиверты умеют грамотно распределять свою энергию;- умение быстро приспосабливаться к текущим условиям, находить общий язык с совершенно разными людьми, менять свое поведение в зависимости от текущих обстоятельств;- стремление отделять личное и публичное (у амбивертов существует свое личное пространство, куда постороннему человеку попасть практически невозможно);- амбиверты не лишены креативности, но при необходимости вполне успешно справляются и с монотонными заданиями.В то же время даже такой, казалось бы, прекрасно сбалансированный психотип, как амбиверт, не лишен недостатков. Среди них:- выбор наиболее подходящей для конкретной ситуации модели поведения далеко не всегда дается амбивертам легко. Во многих случаях они сомневаются в том, как именно и когда следует себя проявить, а потому им сложно составлять далекоидущие планы;- если амбиверту не удается найти правильный баланс между насыщенной социальной жизнью и необходимым ему для восстановления сил уединением, он может слишком быстро выгореть.Амбиверты в работеАмбивертам подходит и работа в команде, и решение поставленных задач в индивидуальном порядке. Это делает их очень ценными сотрудниками, а также, по мнению многих психологов, прекрасными кандидатурами на роль лидеров.Амбивертов не смущает перспектива публичных выступлений, они вполне могут участвовать в различных рабочих мероприятиях, читать лекции или выступать с презентацией нового проекта. При этом не стоит думать, что амбивертам интересны только творческие, оригинальные задачи, они прекрасно справляются даже с достаточно однотипной работой (если, конечно, им не приходится заниматься ею слишком долго, без перерывов).“Амбиверты - хорошие руководители. Они могут вдохновлять подчиненных, в то же время умеют слушать других, внимательно обдумывать свои решения, обладают стрессоустойчивостью”, - говорит эксперт.Какие профессии подходятАмбиверты успешны в сфере продаж, журналистике, медицине.“Они добиваются успехов на поприще социальной работы, в организации мероприятий, политике и дипломатии. Умение глубоко погружаться в решение проблемы, проницательность, убедительность и твердость позволяют им вести переговоры, принимать правильные решения, завоевывать внимание окружающих”, - говорит эксперт.Известные люди амбивертыСреди известных личностей к амбивертам принято относить таких знаменитых людей, как Мартин Лютер Кинг, Альберт Эйнштейн, Дмитрий Менделеев, Юрий Гагарин, Владимир Маяковский.

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2023

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

общество, психология, психолог, темперамент