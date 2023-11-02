https://ria.ru/20231102/sangvinik-1906749740.html

Сангвиник: особенности темперамента и сочетание с другими типами

Сангвиник: кто такой, характеристика типа личности, описание и особенности темперамента

Сангвиник: особенности темперамента и сочетание с другими типами

Несмотря на то, что разделение на четыре основных типа темперамента многие считают устаревшим, люди по-прежнему продолжают относить себя к сангвиникам,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:45

2023-11-02T14:45

2023-11-02T14:45

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Несмотря на то, что разделение на четыре основных типа темперамента многие считают устаревшим, люди по-прежнему продолжают относить себя к сангвиникам, холерикам, флегматикам или меланхоликам. Какими основными характеристиками обладают сангвиники как тип личности, как проявляется их характер, кому удается наладить с ними успешное взаимодействие, - в материале РИА Новости.СангвиникКаждый человек по-своему реагирует на события окружающего мира, проявляя те или иные эмоции, демонстрируя определенное поведение. Иначе говоря, любой из нас обладает собственным темпераментом: набором таких характеристик личности, которые находят свое отражение в динамических особенностях психики.“Установлено, что свойства темперамента в большей мере обусловлены генетически, а ведущие качества, характерные для одного из четырех его типов, практически не изменяются на протяжении всей жизни человека”, - говорит психолог, преподаватель кафедры киберспорта университета "Синергия" Лилия Шувалова.Привычная для большинства граждан классификация, состоящая из четырех типов темперамента (сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик) появилась еще во времена древних цивилизаций. По одной из версий, ее родоначальником был Гиппократ, считавший, что темперамент человека определяется тем, какой тип жидкости преобладает в организме.Названия этих жидкостей в итоге и легли в основу терминов, которыми активно пользуются по сей день. Например, “сангвиник” произошел от латинского “sanguis”, что означает “кровь”, а холерик - от слова “желчь” (на латыни звучит как “chole”).Считается, что в чистом виде любой из четырех видов темперамента встречается крайне редко. При этом в личности все же преобладает набор психологических черт от одного, ведущего, который также может дополняться и характерными особенностями других типов.Описание и характеристика темпераментаСангвиниками называют энергичных, общительных и зачастую весьма харизматичных людей, которые легко идут на контакт и способны найти общий язык практически с каждым. Сангвиники часто становятся лидерами в той компании, в которую попадают, им нравится быть в центре внимания, находиться в обществе.Сангвиникам свойственен оптимистичный взгляд на мир: они жизнерадостны, много смеются и активно жестикулируют во время разговора, при этом не теряются в сложных ситуациях, а также (так как не любят вступать в конфликты и прямые конфронтации) стараются найти мирный выход из сложной ситуации, избежать ссоры.Обладателям этого типа темперамента нравится открывать для себя что-то новое, пробовать себя в разных областях. У сангвиников достаточно устойчивая и выносливая, но при этом подвижная нервная система, что позволяет им быстро адаптироваться к новым условиям и задачам. Сангвиники не витают в облаках, им под силу рационально оценить ситуацию и выбрать наиболее оптимальное в сложившихся обстоятельствах решение.ВидыПомимо сангвиников, выделяют еще три типа темперамента, порой в одном человеке сочетаются черты сразу нескольких из них. В этом случае можно вести речь о так называемом смешанном типе темперамента:Плюсы и минусыКак и любой другой, сангвинистический тип темперамента имеет как положительные, так и отрицательные стороны.Плюсы:- Легкость, коммуникабельность, умение сходиться с людьми.Преимущество сангвиников - их энергичность, жизнерадостность, свойственная этому типу харизматичность. Такие люди пользуются популярностью в любой компании, так как стакан для них практически всегда наполовину полон, они умеют находить общий язык с людьми и вести их за собой.- Работоспособность.Сангвинику интересно пробовать что-то новое, они с энтузиазмом принимаются за проекты и разные виды деятельности, способны с головой погрузиться в работу, им нравится работать в команде. Идет на пользу и хорошая стрессоустойчивость.“Обладатели данного типа темперамента могут с легкостью решать задачи, требующие кропотливого и детального анализа при должном уровне мотивации. Монотонная деятельность хоть и со временем начинает тяготить сангвиников, но благодаря мощным волевым качествам это никак не отражается на их продуктивности”, - отмечает Лилия Шувалова.- Способность быстро приспосабливаться к меняющимся условиям.Сангвиники легко адаптируются к переменам.- Практичность, способность рационально оценить ситуацию и принять решение.Таким людям удается достаточно быстро сориентироваться в сложившейся обстановке, сделать нужные выводы и принять решение (порой даже очень нестандартное).“Они могут вполне спокойно отходить от соблюдения рабочих инструкций, если найдут более продуктивное и качественное решение рабочих задач. Достаточно быстро обучаемы и легко могут применять новые знания на практике”, - отмечает эксперт.Среди основных минусов:- Поверхностное отношение, непостоянство.“Сангвиник быстро втягивается в проект, загорается интересом к новым задачам, но, если не поддерживать оптимальный уровень мотивации, может легко и быстро бросить начатое. Такие ситуации чаще всего происходят, когда сангвинику присущи также черты холерического типа темперамента, - говорит Лилия Шувалова. - Если это сангвиник + флегматик, ему можно доверить самые сложные и длительные проекты, которые требуют скрупулезного и детального анализа, невероятной концентрации внимания и усидчивости. При этом такие работники смогут мотивировать всю команду и внести креативность даже в самые скучные и монотонные дела”.- Поспешность.“За поспешностью в делах, которая часто отмечается в поведении сангвиников, может стоять их стремление к креативности и творчеству, - говорит эксперт. - Не давая проявлять им это в работе, руководитель рискует демотивировать такого сотрудника. За счет своей гипер коммуникабельности, демотивированный сангвиник может заразить таким настроем весь остальной коллектив, снизив тем самым продуктивность команды”.ОсобенностиХарактерные для сангвинистического типа темперамента черты личности могут по- разному проявлять себя в зависимости от возраста.“В спорте сангвиники тоже имеют ряд преимуществ. Например, двигательные навыки, техника исполнения движений формируются достаточно быстро. Такие спортсмены с легкостью могут менять тактику игры на всем протяжении матча, и сопернику будет крайне сложно предугадать их действия. Отлично переносят тяжелые физические нагрузки, большие объемы тренировочной работы”, - отмечает психолог.У женщин и мужчин также могут быть некоторые различия.ЖенщинСамая обаятельная и привлекательная - именно так в большинстве случаев можно охарактеризовать женщину-сангвиника. Она уверена в себе, прекрасно знает свои сильные стороны, большое внимание уделяет заботе о внешности, красотой, обаянием и энергией привлекает представителей противоположного пола.Такие женщины редко бывают домоседками, у них множество интересов, многие стремятся построить успешную карьеру.МужчинМужчинам-сангвиникам нравится покорять и добиваться поставленной цели, причем не только в карьере, но и в личной жизни. Стремясь заинтересовать женщину, они могут красиво и ярко ухаживать, однако в случае успеха нередко быстро теряют интерес к даме. Подобное непостоянство зачастую и становится главной причиной того, что даже самый красивый и обаятельный мужчина-сангвиник не может построить семью.Свежие впечатления он старается искать и в работе, например, без проблем соглашаясь на командировки, чтобы попасть в новые места и обстановку.ДетейКак правило, маленький сангвиник - это активный, жизнерадостный ребенок, которому сложно усидеть на месте. Он проявляет интерес к различным занятиям, любит прогулки, быстро находит язык со сверстниками (однако, оставшись в одиночестве, ребенок младшего возраста может расстроиться и даже заплакать). Но если какое-то занятие становится юному сангвинику не интересно, то он быстро перестает уделять ему должное внимание, переключается на другие, в школе может начать получать плохие оценки.Так как сангвиники и без дополнительного поощрения обладают высокой самооценкой, специалисты советуют не перехваливать такого ребенка без повода. Очень важно мягко, но настойчиво объяснять малышу, как важны усидчивость, упорство в достижении поставленной цели, даже если сам процесс не приносит сиюминутного удовольствия. Также рекомендуется следить за окружением юного сангвиника, так как он рискует попасть под влияние сомнительных личностей.Взаимоотношения с сангвиникомАктивные, общительные сангвиники прекрасно ладят с окружающими людьми.В любовных отношенияхДля второй половины отношения с сангвиником могут стать ярким, необычным любовным приключением, ведь эти люди не любят однообразие. Они не склонны к ревности, вряд ли будут строго контролировать партнера, но при этом постоянство чувств и крепкая привязанность свойственны им далеко не всегда, а рутина способна быстро погасить интерес к отношениям.В работеТак как сангвиники энергичны и легко адаптируются к новым условиям, влиться даже в незнакомый коллектив или в рабочую задачу для них не проблема. Они прекрасно могут работать в команде, способны генерировать идеи и нестандартные решения.Но удержать интерес к работе до успешного завершения проекта получается далеко не всегда. Они не любят монотонные, однообразные действия, порой склонны проявлять неорганизованность и нуждаются в похвале и мотивации.“Удержать мотивацию сотрудников сангвиников достаточно просто - отмечать их высокие заслуги, разрешать проявлять весь творческий потенциал в работе. Своим ярким примером и коммуникабельностью они могут быть неформальными лидерами коллектива, вдохновляющими его день ото дня даже в самые сложные для компании времена. Если мотивация к работе у сангвиника угасла, то он способен не только сам бросить наскучивший проект, но и увести всю команду за собой”, - отмечает эксперт.В дружбеНайти приятелей жизнерадостным сангвиникам не составляет никакого труда. С ними интересно общаться, они всегда готовы выслушать и прийти на помощь. Но, как и в случае с любовными отношениями, в отношениях дружеских им также бывает сложно сформировать глубокие и постоянные чувства. Поэтому приятелей у сангвиников много, настоящих друзей - в лучшем случае несколько человек.Совместимость сангвиника с другими типами личностиТе свойства личности и особенности характера, которые делают сангвиников привлекательными для одних, представителям других типов темперамента могут оказаться неприемлемыми.С сангвиникомВстретившись, два сангвиника находят для себя не просто партнера (если речь идет о семейных или любовных отношениях) или друга, но и прекрасного напарника для совместных приключений. Оба полны энергии, одинаково смотрят на жизнь, готовы пускаться в увлекательные авантюры, тратить деньги на развлечения и прочее.Однако этот союз рискует продлиться совсем недолго, так как для сангвиников не характерно постоянство, а поговорить по душам, чтобы выяснить все неустраивающие их моменты или установить некоторые ограничения, они готовы далеко не всегда.С меланхоликомНесмотря на то, что эти типы темперамента на первый взгляд могут показаться совсем не подходящими друг другу, союз сангвиника и меланхолика имеет все шансы на долгую и успешную жизнь. Сангвиник помогает расшевелить меланхолика, подарить новые впечатления, чтобы тот мог отвлечься от негативных мыслей. К тому же более активные сангвиники берут на себя принятие ключевых решений, освобождая тем самым от этой необходимости меланхоликов, которым вполне комфортно в роли ведомых.С флегматикомМожно сказать, что сангвиник и флегматик - едва ли не полная противоположность друг друга. Трудолюбивому, усидчивому флегматику чужда поверхность сангвиника, а второму, в свою очередь, непонятна скупость эмоциональных проявлений первого. Однако, если приложить определенные усилия, обе стороны могут извлечь из подобного союза большую пользу. Так, сангвиник будет добавлять в отношения энергию, планировать интересные развлечения, а ценящий постоянство и уважающий личное пространство флегматик привнесет покой и стабильность.С холерикомБорьба за лидерство - вот, пожалуй, основная причина конфликтов в паре сангвиник-холерик. Ссоры (причем весьма эмоциональные) в такой паре будут совсем не редкостью, ведь сдерживать свои эмоции представители данных типов темперамента не привыкли. Очень важно научиться идти на уступки.При этом обе стороны способны дополнять друг друга. Например, совместными усилиями смогут довести до конца инициированные проекты, на которые поодиночке не хватает терпения и упорства.Подходящие профессииСангвиник способен проявить себя во многих профессиях. Но лучше всего ему подойдут те виды деятельности, в которых нет однообразия, где практически каждый день приходится решать новые задачи. Например, журналист, организатор мероприятий и другие.Благодаря своей коммуникабельности и способности быстро найти общие темы практически с каждым, сангвиники могут стать хорошими продавцами, педагогами, секретарями, администраторами.А вот те специальности, в которых важно внимательное отношение к деталям, выполнение однотипных задач, сангвинику могут быстро наскучить.“Тем не менее, благодаря врождённой креативности и творческому подходу, сангвиники способны вдохнуть жизнь в любой проект и стать мотиваторами всего коллектива, что, несомненно, повысит уровень продуктивности команды”, - говорит Лилия Шувалова.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, психология, характер, люди, отношения