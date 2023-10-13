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Главы стран СНГ выступили за соблюдение свободы вероисповедания - РИА Новости, 13.10.2023
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Религия
 
17:15 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/sng-1902610120.html
Главы стран СНГ выступили за соблюдение свободы вероисповедания
Главы стран СНГ выступили за соблюдение свободы вероисповедания - РИА Новости, 13.10.2023
Главы стран СНГ выступили за соблюдение свободы вероисповедания
Главы стран СНГ выступили за соблюдение свободы вероисповедания, следует из подписанного президентами на саммите в Бишкеке совместного заявления. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:15
2023-10-13T17:15
религия
в мире
бишкек
киргизия
россия
садыр жапаров
владимир путин
александр лукашенко
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Главы стран СНГ выступили за соблюдение свободы вероисповедания, следует из подписанного президентами на саммите в Бишкеке совместного заявления. "Главы государств – участников Содружества Независимых Государств… подчеркивают твердое намерение соблюдать права человека и основные свободы, включая право на свободу мысли, совести, религии для всех, без различия расы, национального происхождения, пола или языка, отстаивать традиционные ценности", - говорится в документе. В заявлении уточняется, что президенты "придают большое значение уважению и пониманию религиозного и культурного многообразия в государствах-участниках и призывают поощрять толерантность, диалог и сотрудничество в вопросах свободы вероисповедания". "Главы государств СНГ… особо отмечают ценность просвещения, включая воспитание в духе гражданственности и религиозной толерантности в деле поощрения диалога между религиями, уважения к религиозным объектам и святыням, местам отправления культа и захоронений независимо от местонахождения, обеспечения беспрепятственного доступа к ним, а также недопущения актов вандализма и их уничтожения", - подчеркивается в документе. Саммит СНГ прошел в пятницу в Бишкеке под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. В нем приняли участие участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.
https://ria.ru/20231013/sng-1902591498.html
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в мире, бишкек, киргизия, россия, садыр жапаров, владимир путин, александр лукашенко, снг
Религия, В мире, Бишкек, Киргизия, Россия, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Александр Лукашенко, СНГ
Главы стран СНГ выступили за соблюдение свободы вероисповедания

Главы стран СНГ в Бишкеке выступили за соблюдение свободы вероисповедания

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел СНГ в Бишкеке
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заседание Совета министров иностранных дел СНГ в Бишкеке
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Главы стран СНГ выступили за соблюдение свободы вероисповедания, следует из подписанного президентами на саммите в Бишкеке совместного заявления.
"Главы государств – участников Содружества Независимых Государств… подчеркивают твердое намерение соблюдать права человека и основные свободы, включая право на свободу мысли, совести, религии для всех, без различия расы, национального происхождения, пола или языка, отстаивать традиционные ценности", - говорится в документе.
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В заявлении уточняется, что президенты "придают большое значение уважению и пониманию религиозного и культурного многообразия в государствах-участниках и призывают поощрять толерантность, диалог и сотрудничество в вопросах свободы вероисповедания".
"Главы государств СНГ… особо отмечают ценность просвещения, включая воспитание в духе гражданственности и религиозной толерантности в деле поощрения диалога между религиями, уважения к религиозным объектам и святыням, местам отправления культа и захоронений независимо от местонахождения, обеспечения беспрепятственного доступа к ним, а также недопущения актов вандализма и их уничтожения", - подчеркивается в документе.
Саммит СНГ прошел в пятницу в Бишкеке под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. В нем приняли участие участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.
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