https://ria.ru/20230110/pominovenie-1843978962.html

Вселенская родительская суббота в 2023 году: традиции поминального дня

Вселенская (мясопустная) родительская суббота 2023: какого числа в феврале

Вселенская родительская суббота в 2023 году: традиции поминального дня

Вселенские родительские субботы - определенные дни в году, когда церковь поминает всех усопших христиан. Сколько всего родительских суббот в православном... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T21:15

2023-01-10T21:15

2023-01-10T21:15

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Вселенские родительские субботы - определенные дни в году, когда церковь поминает всех усопших христиан. Сколько всего родительских суббот в православном календаре, как проходит поминовение усопших в эти дни, какого числа в феврале 2023 года будет мясопустная родительская суббота и почему она так называется, - в материале РИА Новости.Вселенская родительская суббота 2023Родительские субботы - дни особого поминовения усопших в христианской церкви. В греческом языке есть другое название - "Ψυχοσάββατο" ("Психосаббато"), что означает "Суббота душ", а в Болгарии и Сербии такие дни именуются "Задушницами". В эти дни поминаются абсолютно все ушедшие в иной мир христиане, даже те, кто не был похоронен в соответствии с традициями. Но в русском языке прижилось название "родительские", так как в первую очередь в этот день поминают своих родителей и прародителей, кроме того, это слово символизирует родство всего человечества, произошедшего от Адама, и духовную близость христиан. Всего у православных верующих девять таких дней в году:Часто их ошибочно называют вселенскими, но на самом деле таких существует только две: мясопустная (перед неделей о Страшном Суде) и Троицкая (перед праздником Троицы).Какого числа в февралеВселенская мясопустная суббота отмечается верующими за два дня до Масленицы, в 2023 году она приходится на 18 февраля. Это первый особый поминальный день в церковном году.История и смысл праздникаМясопустной суббота называется потому, что приходится на мясопустную неделю перед Масленицей, воскресенье - последний день, когда христиане могут есть мясную пищу, далее начинается Великий пост. Название "мясопустная" обозначает то, что верующий "отпускает" мясо, забывает о нем на время поста до самой Пасхи.История дня уходит корнями во времена, когда первые христиане поминали всех единоверцев, замученных язычниками, многие из которых не были похоронены в соответствии с церковными традициями, поэтому оставшиеся в живых молились за них.Традиционно молитвы за усопших в храме совершаются еженедельно, каждую субботу, но в эти дни православными принято поминать родственников, вселенские же поминальные субботы предназначены для молитвы о всех когда-либо умерших христианах "от Адама и до днесь усопших", "от века скончавшихся отцов и братий", включая тех, памяти о которых уже не осталось на земле и некому подать их имена на панихиду. Особенное внимание уделяется скоропостижно скончавшимся, погибшим на чужбине, в горах, от голода и болезней, замерзшим и сгоревшим, утонувшим и убитым на войне, независимо от их национальности, положения в обществе и социальной принадлежности при жизни. Молитва напоминает всем живым о предстоящем Страшном суде, когда все умершие встанут в один ряд с ныне здравствующими в ожидании своей участи.ТрадицииВечером в пятницу в храмах совершается великая панихида (парастас). Субботний день верующие должны начинать с посещения заупокойной Божественной литургии и общей панихиды, но при невозможности прийти в церковь православный может помолиться об усопших и дома. Принято приносить в храм поминальные продукты и ставить их на специальный панихидный стол, зажигать свечи за упокой, подавать записки с именами умерших крещеных родных для того, чтобы священнослужитель упомянул их на литургии.После богослужения многие посещают могилы родственников, а дома накрывают стол, основным блюдом которого является кутья - каша из зерен пшеницы или риса с добавлением орехов, фруктов и меда. Это кушанье символизирует непрерывность жизни и возможность воскрешения в новом бессмертном теле, а сладости - духовную радость от общения с Иисусом. За поминальным ужином обычно собиралась вся семья, хозяйка ставила на стол нечетное количество блюд, от каждого из которых откладывала небольшое количество для покойных в отдельную посуду, в специальный стакан наливали кисель, водку или квас и оставляли кушанье на всю ночь, так как считалось, что умершие могут посетить дом в любое время.В народе мясопустная суббота называется еще маленькой Масленицей. Именно в этот день начинали печь блины, которые относили на кладбище и клали на могилы усопших родных, раздавали детям, нищим, монахам, прося их помянуть человека.Существовал и ряд запретов:В народе считалось, что уборка и любая тяжелая работа в этот день нежелательна, особенно выметание мусора, но церковь не запрещает трудиться в мясопустную субботу, а рекомендует лишь освободить утро для посещения литургии.ПриметыСуществуют и приметы, связанные с мясопустной субботой:Особенности богослужения в мясопустную родительскую субботуВечером в пятницу и утром в субботу совершается заупокойная служба. В некоторых храмах при этом перед Царскими вратами (двустворчатые двери в алтаре напротив Престола) ставится стол с распятием и свечой, иногда там присутствует кутья, в некоторых - только свеча на массивном подсвечнике. Читаются особые стихиры и тропари (молитвенные песнопения). Поминовение умерших родных постепенно отодвигается на второй план и уступает место общему поминовению усопших. Для того, чтобы дать возможность в этот день усиленно помолиться о родственниках, в церкви служится после вечерни еще и непременная великая панихида. Это вторая утреня, предназначенная для поминовения именно ушедших родственников. В ней особое место занимает утренний канон, написанный преподобным Феодором Студитом, в котором подробно вспоминаются все скончавшиеся "от рода родов".

https://ria.ru/20220503/radonitsa-1785526889.html

https://ria.ru/20220307/post-1776707804.html

https://ria.ru/20210618/samoubiytsy-1737574999.html

https://ria.ru/20221122/subbota-1833322217.html

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Артем Смирнов

религия, православие, россия, русская православная церковь, религиозные праздники, праздники