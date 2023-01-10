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Вселенская (мясопустная) родительская суббота 2023: какого числа в феврале
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Религия
https://ria.ru/20230110/pominovenie-1843978962.html
Вселенская родительская суббота в 2023 году: традиции поминального дня
Вселенская (мясопустная) родительская суббота 2023: какого числа в феврале
Вселенская родительская суббота в 2023 году: традиции поминального дня
Вселенские родительские субботы - определенные дни в году, когда церковь поминает всех усопших христиан. Сколько всего родительских суббот в православном... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T21:15
2023-01-10T21:15
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Вселенские родительские субботы - определенные дни в году, когда церковь поминает всех усопших христиан. Сколько всего родительских суббот в православном календаре, как проходит поминовение усопших в эти дни, какого числа в феврале 2023 года будет мясопустная родительская суббота и почему она так называется, - в материале РИА Новости.Вселенская родительская суббота 2023Родительские субботы - дни особого поминовения усопших в христианской церкви. В греческом языке есть другое название - "Ψυχοσάββατο" ("Психосаббато"), что означает "Суббота душ", а в Болгарии и Сербии такие дни именуются "Задушницами". В эти дни поминаются абсолютно все ушедшие в иной мир христиане, даже те, кто не был похоронен в соответствии с традициями. Но в русском языке прижилось название "родительские", так как в первую очередь в этот день поминают своих родителей и прародителей, кроме того, это слово символизирует родство всего человечества, произошедшего от Адама, и духовную близость христиан. Всего у православных верующих девять таких дней в году:Часто их ошибочно называют вселенскими, но на самом деле таких существует только две: мясопустная (перед неделей о Страшном Суде) и Троицкая (перед праздником Троицы).Какого числа в февралеВселенская мясопустная суббота отмечается верующими за два дня до Масленицы, в 2023 году она приходится на 18 февраля. Это первый особый поминальный день в церковном году.История и смысл праздникаМясопустной суббота называется потому, что приходится на мясопустную неделю перед Масленицей, воскресенье - последний день, когда христиане могут есть мясную пищу, далее начинается Великий пост. Название "мясопустная" обозначает то, что верующий "отпускает" мясо, забывает о нем на время поста до самой Пасхи.История дня уходит корнями во времена, когда первые христиане поминали всех единоверцев, замученных язычниками, многие из которых не были похоронены в соответствии с церковными традициями, поэтому оставшиеся в живых молились за них.Традиционно молитвы за усопших в храме совершаются еженедельно, каждую субботу, но в эти дни православными принято поминать родственников, вселенские же поминальные субботы предназначены для молитвы о всех когда-либо умерших христианах "от Адама и до днесь усопших", "от века скончавшихся отцов и братий", включая тех, памяти о которых уже не осталось на земле и некому подать их имена на панихиду. Особенное внимание уделяется скоропостижно скончавшимся, погибшим на чужбине, в горах, от голода и болезней, замерзшим и сгоревшим, утонувшим и убитым на войне, независимо от их национальности, положения в обществе и социальной принадлежности при жизни. Молитва напоминает всем живым о предстоящем Страшном суде, когда все умершие встанут в один ряд с ныне здравствующими в ожидании своей участи.ТрадицииВечером в пятницу в храмах совершается великая панихида (парастас). Субботний день верующие должны начинать с посещения заупокойной Божественной литургии и общей панихиды, но при невозможности прийти в церковь православный может помолиться об усопших и дома. Принято приносить в храм поминальные продукты и ставить их на специальный панихидный стол, зажигать свечи за упокой, подавать записки с именами умерших крещеных родных для того, чтобы священнослужитель упомянул их на литургии.После богослужения многие посещают могилы родственников, а дома накрывают стол, основным блюдом которого является кутья - каша из зерен пшеницы или риса с добавлением орехов, фруктов и меда. Это кушанье символизирует непрерывность жизни и возможность воскрешения в новом бессмертном теле, а сладости - духовную радость от общения с Иисусом. За поминальным ужином обычно собиралась вся семья, хозяйка ставила на стол нечетное количество блюд, от каждого из которых откладывала небольшое количество для покойных в отдельную посуду, в специальный стакан наливали кисель, водку или квас и оставляли кушанье на всю ночь, так как считалось, что умершие могут посетить дом в любое время.В народе мясопустная суббота называется еще маленькой Масленицей. Именно в этот день начинали печь блины, которые относили на кладбище и клали на могилы усопших родных, раздавали детям, нищим, монахам, прося их помянуть человека.Существовал и ряд запретов:В народе считалось, что уборка и любая тяжелая работа в этот день нежелательна, особенно выметание мусора, но церковь не запрещает трудиться в мясопустную субботу, а рекомендует лишь освободить утро для посещения литургии.ПриметыСуществуют и приметы, связанные с мясопустной субботой:Особенности богослужения в мясопустную родительскую субботуВечером в пятницу и утром в субботу совершается заупокойная служба. В некоторых храмах при этом перед Царскими вратами (двустворчатые двери в алтаре напротив Престола) ставится стол с распятием и свечой, иногда там присутствует кутья, в некоторых - только свеча на массивном подсвечнике. Читаются особые стихиры и тропари (молитвенные песнопения). Поминовение умерших родных постепенно отодвигается на второй план и уступает место общему поминовению усопших. Для того, чтобы дать возможность в этот день усиленно помолиться о родственниках, в церкви служится после вечерни еще и непременная великая панихида. Это вторая утреня, предназначенная для поминовения именно ушедших родственников. В ней особое место занимает утренний канон, написанный преподобным Феодором Студитом, в котором подробно вспоминаются все скончавшиеся "от рода родов".
https://ria.ru/20220503/radonitsa-1785526889.html
https://ria.ru/20220307/post-1776707804.html
https://ria.ru/20210618/samoubiytsy-1737574999.html
https://ria.ru/20221122/subbota-1833322217.html
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религия, православие, россия, русская православная церковь, религиозные праздники, праздники
Религия, Православие, Россия, Религия, Русская православная церковь, Религиозные праздники, праздники
21:15 10.01.2023
 

Вселенская родительская суббота в 2023 году: традиции поминального дня

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВселенская родительская суббота
Вселенская родительская суббота - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вселенская родительская суббота
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Оглавление
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Вселенские родительские субботы - определенные дни в году, когда церковь поминает всех усопших христиан. Сколько всего родительских суббот в православном календаре, как проходит поминовение усопших в эти дни, какого числа в феврале 2023 года будет мясопустная родительская суббота и почему она так называется, - в материале РИА Новости.

Вселенская родительская суббота 2023

Родительские субботы - дни особого поминовения усопших в христианской церкви. В греческом языке есть другое название - "Ψυχοσάββατο" ("Психосаббато"), что означает "Суббота душ", а в Болгарии и Сербии такие дни именуются "Задушницами". В эти дни поминаются абсолютно все ушедшие в иной мир христиане, даже те, кто не был похоронен в соответствии с традициями. Но в русском языке прижилось название "родительские", так как в первую очередь в этот день поминают своих родителей и прародителей, кроме того, это слово символизирует родство всего человечества, произошедшего от Адама, и духовную близость христиан. Всего у православных верующих девять таких дней в году:
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкЖенщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Тара Омской области в День поминовения (Радоница)
Женщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Тара Омской области в День поминовения (Радоница) - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Женщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Тара Омской области в День поминовения (Радоница)
  • Вселенская родительская суббота (мясопустная);
  • суббота 2-й седмицы Великого поста;
  • суббота 3-й седмицы Великого поста;
  • суббота 4-й седмицы Великого поста;
  • Радоница;
  • день поминовения усопших воинов;
  • Троицкая родительская суббота;
  • Димитриевская родительская суббота;
  • Михайловская родительская суббота.
Часто их ошибочно называют вселенскими, но на самом деле таких существует только две: мясопустная (перед неделей о Страшном Суде) и Троицкая (перед праздником Троицы).

Какого числа в феврале

Вселенская мясопустная суббота отмечается верующими за два дня до Масленицы, в 2023 году она приходится на 18 февраля. Это первый особый поминальный день в церковном году.
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История и смысл праздника

Мясопустной суббота называется потому, что приходится на мясопустную неделю перед Масленицей, воскресенье - последний день, когда христиане могут есть мясную пищу, далее начинается Великий пост. Название "мясопустная" обозначает то, что верующий "отпускает" мясо, забывает о нем на время поста до самой Пасхи.
История дня уходит корнями во времена, когда первые христиане поминали всех единоверцев, замученных язычниками, многие из которых не были похоронены в соответствии с церковными традициями, поэтому оставшиеся в живых молились за них.
Традиционно молитвы за усопших в храме совершаются еженедельно, каждую субботу, но в эти дни православными принято поминать родственников, вселенские же поминальные субботы предназначены для молитвы о всех когда-либо умерших христианах "от Адама и до днесь усопших", "от века скончавшихся отцов и братий", включая тех, памяти о которых уже не осталось на земле и некому подать их имена на панихиду. Особенное внимание уделяется скоропостижно скончавшимся, погибшим на чужбине, в горах, от голода и болезней, замерзшим и сгоревшим, утонувшим и убитым на войне, независимо от их национальности, положения в обществе и социальной принадлежности при жизни. Молитва напоминает всем живым о предстоящем Страшном суде, когда все умершие встанут в один ряд с ныне здравствующими в ожидании своей участи.
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Традиции

Вечером в пятницу в храмах совершается великая панихида (парастас). Субботний день верующие должны начинать с посещения заупокойной Божественной литургии и общей панихиды, но при невозможности прийти в церковь православный может помолиться об усопших и дома. Принято приносить в храм поминальные продукты и ставить их на специальный панихидный стол, зажигать свечи за упокой, подавать записки с именами умерших крещеных родных для того, чтобы священнослужитель упомянул их на литургии.
После богослужения многие посещают могилы родственников, а дома накрывают стол, основным блюдом которого является кутья - каша из зерен пшеницы или риса с добавлением орехов, фруктов и меда. Это кушанье символизирует непрерывность жизни и возможность воскрешения в новом бессмертном теле, а сладости - духовную радость от общения с Иисусом. За поминальным ужином обычно собиралась вся семья, хозяйка ставила на стол нечетное количество блюд, от каждого из которых откладывала небольшое количество для покойных в отдельную посуду, в специальный стакан наливали кисель, водку или квас и оставляли кушанье на всю ночь, так как считалось, что умершие могут посетить дом в любое время.
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В народе мясопустная суббота называется еще маленькой Масленицей. Именно в этот день начинали печь блины, которые относили на кладбище и клали на могилы усопших родных, раздавали детям, нищим, монахам, прося их помянуть человека.
Существовал и ряд запретов:
  • официальная церковь считает, что не стоит приносить пищу на могилу и оставлять ее там;
  • запрещено поминать родных спиртным, так как это языческий обычай;
  • убирать посуду после поминального ужина нужно на следующее утро;
  • не нужно предаваться чрезмерной печали об умерших родных, ведь смерть согласно христианскому вероучению - это всего лишь освобождение от физической оболочки и обретение новой жизни.
В народе считалось, что уборка и любая тяжелая работа в этот день нежелательна, особенно выметание мусора, но церковь не запрещает трудиться в мясопустную субботу, а рекомендует лишь освободить утро для посещения литургии.

Приметы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПрихожане во время богослужения в Успенском соборе в Омске
Прихожане во время богослужения в Успенском соборе в Омске - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прихожане во время богослужения в Успенском соборе в Омске
Существуют и приметы, связанные с мясопустной субботой:
  • Если первый блин падает на пол - необходимо сначала прочитать молитву, потом поднять его.
  • Свадьба в этот день — плохая примета.
  • Солнечная погода в этот день обещает теплую весну.
  • Дождь - к богатому урожаю.

Особенности богослужения в мясопустную родительскую субботу

Вечером в пятницу и утром в субботу совершается заупокойная служба. В некоторых храмах при этом перед Царскими вратами (двустворчатые двери в алтаре напротив Престола) ставится стол с распятием и свечой, иногда там присутствует кутья, в некоторых - только свеча на массивном подсвечнике. Читаются особые стихиры и тропари (молитвенные песнопения). Поминовение умерших родных постепенно отодвигается на второй план и уступает место общему поминовению усопших. Для того, чтобы дать возможность в этот день усиленно помолиться о родственниках, в церкви служится после вечерни еще и непременная великая панихида. Это вторая утреня, предназначенная для поминовения именно ушедших родственников. В ней особое место занимает утренний канон, написанный преподобным Феодором Студитом, в котором подробно вспоминаются все скончавшиеся "от рода родов".
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Родительские субботы в 2023 году: расписание и традиции поминальных дней
 
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