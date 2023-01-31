https://ria.ru/20230131/maslenitsa-1848807705.html

Масленица для детей: варианты проведения праздника, его история, традиции

Масленица для детей: краткая история дошкольникам, сценарии праздника в детском саду

Масленица для детей: варианты проведения праздника, его история, традиции

Масленица для детей и взрослых – веселый праздник, которым в России традиционно провожают зиму и отмечают приход весны. Как коротко и интересно рассказать... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T21:25

2023-01-31T21:25

2023-01-31T21:26

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Масленица для детей и взрослых – веселый праздник, которым в России традиционно провожают зиму и отмечают приход весны. Как коротко и интересно рассказать дошкольникам его историю, русские масленичные традиции, сценарии и конкурсы для проведения на улице или в группе детского сада, в школе – в материале РИА Новости.Масленица для детейМасленица– русский народный праздник, он знаменует конец зимы и начало весны. "Задача родителей и педагогов состоит в том, чтобы рассказывать младшему поколению о традициях русского народа и прививать к ним уважение. Нужно строить рассказ так, чтобы детям было не только интересно слушать, но и они могли понимать услышанное. Также важно оживить рассказ о традициях масленичными играми, забавами, соревнованиями, добрыми делами для других", – советует Анна Бояринцева, кандидат педагогических наук, психолог, ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания".Краткая история Масленицы для детей"В христианстве Масленица – последняя неделя перед строгим временем Великого поста (когда вводятся ограничения на определенную еду и веселье), поэтому народ стремится в течение нее налакомиться, нагуляться и навеселиться впрок, – рассказывает Карина Миронова, владелица event агентства SOUL by Mironova. – С Масленицей люди провожают зиму и зовут в гости весну, птиц и цветение цветов. В городах, селах и деревнях устраивают народные массовые гуляния и ярмарки с угощением блинами, уличные игры, соревнования, песни. В конце праздника обязательно сжигают чучело Масленицы в знак того, что зима уходит и сменяется весенним теплом".Информация о празднике, получаемая малышами от взрослых, должна соответствовать возрастной категории детей, быть простой и доступной по содержанию. Анна Бояринцева рекомендует самым маленьким ребятам рассказать сказочную историю про девочку. Согласно древней легенде, Масленица – имя маленькой девочки, отцом которой был сам Мороз. Проживала она на дальнем Севере. Однажды группа туристов попала в снежную бурю и люди могли бы погибнуть, если б не повстречали маленькую Масленицу. Эта девочка помогла им выбраться из снежной бури и дала обогрев. Но спасенные были сильно удивлены, когда вместо девочки увидели румяную бабу, которая и согрела, и развеселила заблудших. Люди всю неделю веселились, пели песни и плясали, радуясь наступившему теплу. С тех пор неделю перед Великим постом считают Масленичной.Согласно другой легенде, традиция печь блины на Масленицу появилась в связи с тем, что люди, уставшие от холодной затяжной зимы, выпекали круглые блины и зазывали солнышко, чтобы оно скорее пришло, растопило снег и привело весну. Праздник отмечался целую неделю, жители устраивали массовые гуляния. Считалось, что такими действиями народ "умасливал" солнце. Отсюда и название праздника – Масленица.Масленичная неделяМасленичная неделя в 2023 году начинается в понедельник 20 февраля и заканчивается вечером 26 февраля, в воскресенье. Это традиционный русский праздник, наполненный весельем, зимними гуляниями и, конечно, вкусными угощениями.Согласно традициям, каждый из семи праздничных дней недели имеет своё название:Масленичные традиции"Традиционно в программу Масленицы входят музыкальный концерт, театральные и костюмированные выступления аниматоров, конкурсы и состязания (перетягивания канатов, ледяной столб, блинный дартс и многое другое). Центральным событием становится сжигание чучела и встреча весны с горячими блинами и сладким чаем", – отмечают в пресс-службе платформы Авито Услуги.Анна Бояринцева рассказывает, что в конце праздника обязательным атрибутом и кульминацией считается сжигание куклы - чучела Масленицы, как ознаменование ухода зимы и наступления весны, тепла, пробуждения природы. Изготавливают чучело из соломы в человеческий рост и одевают в цветной наряд.Еще одной традицией, которая существовала еще на Руси, является катание на лошадиных упряжках. Принято было объезжать деревню вокруг по часовой стрелке, как бы помогая солнцу быстрее двигаться. Особым развлечением было и остается катание с ледяных горок на самодельных ледянках или салазках.Ну и ни одна Масленица не проходит без вкусных блинов, сладких угощений, баранок и горячего чая.Как отпраздновать МасленицуТрадиционные развлечения на Масленицу:Сценарии в детском садуМожно устроить тематическую фотосессию детям, заранее обговорить, чтобы родители приготовили наряды. Карина Миронова отмечает, что в группе детского сада воспитатели могут провести с малышами мини-конкурс на самый красивый блинчик из цветной бумаги, который дети украсят собственными фантазийными аппликациями. Из старых лоскутков можно вместе с детьми постарше соорудить небольшую куклу-чучело. А с маленькими воспитанниками сделать бусы из сушек/баранок и выйти на прогулку, надев их поверх куртки.По информации пресс-службы платформы Авито Услуги, в канун Масленицы на Авито появилось большое количество объявлений от организаторов мероприятий и артистов — на конец января на платформе уже более 260 таких объявлений. "Например, в Москве есть предложения от профессиональных аниматоров и скоморохов: развлекательная программа на свежем воздухе или в концертном (актовом) зале от артистов обойдется от 5 000 рублей. Среди приглашенных героев могут быть не только Дед Мороз, Снегурочка и Весна Красна, но также Илья Муромец, Василиса Премудрая, Змей Горыныч и даже косолапый Мишка со своей верной спутницей — Машей", – уточняют эксперты. Стоит отметить, что цена будет меняться в зависимости от количества артистов на празднике, а также от продолжительности выступления и других деталей. Поэтому конечную стоимость стоит обговаривать индивидуально с подрядчиками на этапе обсуждения мероприятия.Сценарии в школеНа Масленицу можно полноценно задействовать школьников в программе празднования: устроить концерт с юмористическим историями, рассказать и показать традиции праздника. Дети всегда с удовольствием участвуют в уличных гуляниях, играют в масленичные игры, проверяют себя на ловкость, умение держать равновесие, скорость. Соревнования можно устроить на школьном дворе или спортивном поле.Анна Бояринцева перечислила подвижные игры, которые можно использовать для проведения Масленичных гуляний со школьниками и их родителями.Лабиринт. Эта игра доступна, если природа не поскупилась на снежный покров. Стоит заранее придумать вид лабиринта, начертить схему на бумаге, и затем строить снежный вариант на школьном стадионе. Если количество снега позволяет, то стены лучше делать высотой не менее метра и устраивать там состязания, например, отправить участников команд покорять лабиринт на скорость навстречу друг другу, победителем станет тот, кто дойдет к выходу первым.Тир Деда Мороза. По одной из легенд, именно Мороз был отцом Масленицы. Поэтому для ребят можно устроить такую забаву как тир Мороза или Деда Мороза. Организовать мишени, налепить побольше снежков и провести командные соревнования. Победит самый меткий, тот, кто больше наберет очков.Юлия Трофимова отмечает, что для школьников можно устроить праздник Масленицы с использованием современных технологий, которые позволяют сделать игры более технологичными, блины могут также быть самых разных и нетрадиционных форм.По сообщению пресс-службы платформы Авито Услуги в качестве дополнительных активностей подрядчики предлагают услуги аквагрима, тематической ярмарки, катания в упряжке и другие. Также на праздник дополнительно приглашают поваров или заказывают кейтеринг. Средняя цена за один блин по стране составила 20 рублей, оптовые цены могут отличаться. Блины с начинкой и топпингами (сметана, варенье, мед, рыба или красная икра) стоят дороже. "При выборе специалистов рекомендуется обращать внимание на отзывы о его работе от других пользователей", - поясняют эксперты.Также на некоторых интернет-платформах исполнитель может подтвердить свой профиль документами, тогда его профиль маркируется специальной отметкой.Поделки с детьми на МасленицуКарина Миронова предлагает вместе с детьми на Масленицу:Варианты поделок с детьми на Масленицу перечислила Юлия Трофимова:Пословицы и загадкиВ народе пословицы, поговорки, загадки, потешки, песни про праздник Масленицы передавали из уст в уста. Чтобы закрепить полученные знания о празднике можно предложить детям в детском саду, школе и дома тематические загадки и пословицы.Пословицы и поговорки про Масленицу:Загадки:Стихи про МасленицуК Масленице можно выучить с ребятами стихи про праздник. Заучивание стихотворений помогает малышам развивать память, активизируют словарный запас и выразительность речи.Мультфильмы про МасленицуДети любят мультики, о Масленице и традициях этого праздника им могут рассказать любимые герои.

https://radiosputnik.ria.ru/20210306/maslenitsa-1600179996.html

https://ria.ru/20220731/bliny-1806052939.html

https://ria.ru/20210305/maslenitsa-1600125076.html

https://ria.ru/20230130/puteshestviya-1848432107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, традиции, культура, масленица, празднование масленицы, праздник, праздники, религиозные праздники