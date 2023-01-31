21:25 31.01.2023 (обновлено: 21:26 31.01.2023)
Масленица для детей: варианты проведения праздника, его история, традиции
Масленица для детей
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Масленица для детей и взрослых – веселый праздник, которым в России традиционно провожают зиму и отмечают приход весны. Как коротко и интересно рассказать дошкольникам его историю, русские масленичные традиции, сценарии и конкурсы для проведения на улице или в группе детского сада, в школе – в материале РИА Новости.
Масленица для детей
Масленица– русский народный праздник, он знаменует конец зимы и начало весны. "Задача родителей и педагогов состоит в том, чтобы рассказывать младшему поколению о традициях русского народа и прививать к ним уважение. Нужно строить рассказ так, чтобы детям было не только интересно слушать, но и они могли понимать услышанное. Также важно оживить рассказ о традициях масленичными играми, забавами, соревнованиями, добрыми делами для других", – советует Анна Бояринцева, кандидат педагогических наук, психолог, ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания".
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкОтдыхающие наблюдают за сожжением чучела Зимы на праздновании Широкой масленицы в Харитоновском парке в Екатеринбурге
Отдыхающие наблюдают за сожжением чучела Зимы на праздновании Широкой масленицы в Харитоновском парке в Екатеринбурге
Краткая история Масленицы для детей
"В христианстве Масленица – последняя неделя перед строгим временем Великого поста (когда вводятся ограничения на определенную еду и веселье), поэтому народ стремится в течение нее налакомиться, нагуляться и навеселиться впрок, – рассказывает Карина Миронова, владелица event агентства SOUL by Mironova. – С Масленицей люди провожают зиму и зовут в гости весну, птиц и цветение цветов. В городах, селах и деревнях устраивают народные массовые гуляния и ярмарки с угощением блинами, уличные игры, соревнования, песни. В конце праздника обязательно сжигают чучело Масленицы в знак того, что зима уходит и сменяется весенним теплом".
Информация о празднике, получаемая малышами от взрослых, должна соответствовать возрастной категории детей, быть простой и доступной по содержанию. Анна Бояринцева рекомендует самым маленьким ребятам рассказать сказочную историю про девочку. Согласно древней легенде, Масленица – имя маленькой девочки, отцом которой был сам Мороз. Проживала она на дальнем Севере. Однажды группа туристов попала в снежную бурю и люди могли бы погибнуть, если б не повстречали маленькую Масленицу. Эта девочка помогла им выбраться из снежной бури и дала обогрев. Но спасенные были сильно удивлены, когда вместо девочки увидели румяную бабу, которая и согрела, и развеселила заблудших. Люди всю неделю веселились, пели песни и плясали, радуясь наступившему теплу. С тех пор неделю перед Великим постом считают Масленичной.
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Согласно другой легенде, традиция печь блины на Масленицу появилась в связи с тем, что люди, уставшие от холодной затяжной зимы, выпекали круглые блины и зазывали солнышко, чтобы оно скорее пришло, растопило снег и привело весну. Праздник отмечался целую неделю, жители устраивали массовые гуляния. Считалось, что такими действиями народ "умасливал" солнце. Отсюда и название праздника – Масленица.
"Рассказывая детям о Масленице, нужно стараться быть активным участником зимних гуляний, вместе сходить в парк и на горку, поучаствовать в народных состязаниях, а вечером обязательно пригласить гостей и напечь блинов. Нужно уметь поддерживать традиции и приумножать их, тогда и ребёнок сможет лучше запомнить праздник, его обычаи и быт", – говорит Анна Бояринцева.
Масленичная неделя
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Масленичная неделя в 2023 году начинается в понедельник 20 февраля и заканчивается вечером 26 февраля, в воскресенье. Это традиционный русский праздник, наполненный весельем, зимними гуляниями и, конечно, вкусными угощениями.
Согласно традициям, каждый из семи праздничных дней недели имеет своё название:
- 1понедельник – Встреча Масленицы;
- 2вторник – Заигрыши;
- 3среда – Лакомка;
- 4четверг – Разгул;
- 5пятница – Тещины вечерки;
- 6суббота – Посиделки у золовки;
- 7воскресенье – Проводы Масленицы и Прощеное воскресенье.
Масленичные традиции
"Традиционно в программу Масленицы входят музыкальный концерт, театральные и костюмированные выступления аниматоров, конкурсы и состязания (перетягивания канатов, ледяной столб, блинный дартс и многое другое). Центральным событием становится сжигание чучела и встреча весны с горячими блинами и сладким чаем", – отмечают в пресс-службе платформы Авито Услуги.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМасленичные гулянья в Бердске Новосибирской области
Масленичные гулянья в Бердске Новосибирской области
Анна Бояринцева рассказывает, что в конце праздника обязательным атрибутом и кульминацией считается сжигание куклы - чучела Масленицы, как ознаменование ухода зимы и наступления весны, тепла, пробуждения природы. Изготавливают чучело из соломы в человеческий рост и одевают в цветной наряд.
Еще одной традицией, которая существовала еще на Руси, является катание на лошадиных упряжках. Принято было объезжать деревню вокруг по часовой стрелке, как бы помогая солнцу быстрее двигаться. Особым развлечением было и остается катание с ледяных горок на самодельных ледянках или салазках.
Ну и ни одна Масленица не проходит без вкусных блинов, сладких угощений, баранок и горячего чая.
Как отпраздновать Масленицу
"Сушки, самовар, узорчатые скатерти, посуда с хохломой, бабушкин сервиз, ярмарки, петушок на палочке, балалайка и гармонь, кокошник, шерстяные платки – всем этим убранством и по сегодняшний день люди стараются украшать в этот праздник свои дома, детские сады и школы", – говорит Карина Миронова.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкДети на творческих мастер-классах во время празднования Масленицы на ВДНХ
Дети на творческих мастер-классах во время празднования Масленицы на ВДНХ
Традиционные развлечения на Масленицу:
- —частушки, песни, хороводы;
- —ленточная карусель;
- —фольклорный ансамбль;
- —конкурсы с блинами;
- —перетягивание каната;
- —бег в мешках;
- —ложечный тир;
- —бои подушками;
- —прыжки через поленницу;
- —бег с коромыслами;
- —сжигание чучела Масленицы.
Сценарии в детском саду
Можно устроить тематическую фотосессию детям, заранее обговорить, чтобы родители приготовили наряды. Карина Миронова отмечает, что в группе детского сада воспитатели могут провести с малышами мини-конкурс на самый красивый блинчик из цветной бумаги, который дети украсят собственными фантазийными аппликациями. Из старых лоскутков можно вместе с детьми постарше соорудить небольшую куклу-чучело. А с маленькими воспитанниками сделать бусы из сушек/баранок и выйти на прогулку, надев их поверх куртки.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкУчастники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы
Участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы
"Масленица – это веселый праздник, который невозможно ограничить одним классическим сценарием, – говорит Юлия Трофимова, генеральный директор агентства праздников “Персонаж.рф” и "Организатор.ру". – Сценарий в детском саду должен быть простым. Состоять из небольшой поучительной истории, и конечно, большого количества интерактивов, т.к. малыши обожают играть. В постановке могут участвовать, как сотрудники учреждения, так и профессиональные актеры".
По информации пресс-службы платформы Авито Услуги, в канун Масленицы на Авито появилось большое количество объявлений от организаторов мероприятий и артистов — на конец января на платформе уже более 260 таких объявлений. "Например, в Москве есть предложения от профессиональных аниматоров и скоморохов: развлекательная программа на свежем воздухе или в концертном (актовом) зале от артистов обойдется от 5 000 рублей. Среди приглашенных героев могут быть не только Дед Мороз, Снегурочка и Весна Красна, но также Илья Муромец, Василиса Премудрая, Змей Горыныч и даже косолапый Мишка со своей верной спутницей — Машей", – уточняют эксперты. Стоит отметить, что цена будет меняться в зависимости от количества артистов на празднике, а также от продолжительности выступления и других деталей. Поэтому конечную стоимость стоит обговаривать индивидуально с подрядчиками на этапе обсуждения мероприятия.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкДети катаются с горки во время праздничных масленичных гуляний на берегу реки Чита у села Смоленка в Забайкальском крае
Дети катаются с горки во время праздничных масленичных гуляний на берегу реки Чита у села Смоленка в Забайкальском крае
Сценарии в школе
На Масленицу можно полноценно задействовать школьников в программе празднования: устроить концерт с юмористическим историями, рассказать и показать традиции праздника. Дети всегда с удовольствием участвуют в уличных гуляниях, играют в масленичные игры, проверяют себя на ловкость, умение держать равновесие, скорость. Соревнования можно устроить на школьном дворе или спортивном поле.
Анна Бояринцева перечислила подвижные игры, которые можно использовать для проведения Масленичных гуляний со школьниками и их родителями.
Лабиринт. Эта игра доступна, если природа не поскупилась на снежный покров. Стоит заранее придумать вид лабиринта, начертить схему на бумаге, и затем строить снежный вариант на школьном стадионе. Если количество снега позволяет, то стены лучше делать высотой не менее метра и устраивать там состязания, например, отправить участников команд покорять лабиринт на скорость навстречу друг другу, победителем станет тот, кто дойдет к выходу первым.
Тир Деда Мороза. По одной из легенд, именно Мороз был отцом Масленицы. Поэтому для ребят можно устроить такую забаву как тир Мороза или Деда Мороза. Организовать мишени, налепить побольше снежков и провести командные соревнования. Победит самый меткий, тот, кто больше наберет очков.
5 марта 2021, 17:50РелигияМасленица-2023: когда начинается, суть и традиции праздника
Юлия Трофимова отмечает, что для школьников можно устроить праздник Масленицы с использованием современных технологий, которые позволяют сделать игры более технологичными, блины могут также быть самых разных и нетрадиционных форм.
По сообщению пресс-службы платформы Авито Услуги в качестве дополнительных активностей подрядчики предлагают услуги аквагрима, тематической ярмарки, катания в упряжке и другие. Также на праздник дополнительно приглашают поваров или заказывают кейтеринг. Средняя цена за один блин по стране составила 20 рублей, оптовые цены могут отличаться. Блины с начинкой и топпингами (сметана, варенье, мед, рыба или красная икра) стоят дороже. "При выборе специалистов рекомендуется обращать внимание на отзывы о его работе от других пользователей", - поясняют эксперты.
Также на некоторых интернет-платформах исполнитель может подтвердить свой профиль документами, тогда его профиль маркируется специальной отметкой.
Поделки с детьми на Масленицу
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФигурки кукол на праздничных гуляниях, посвященных проводам Широкой Масленицы в Казани
Фигурки кукол на праздничных гуляниях, посвященных проводам Широкой Масленицы в Казани
Карина Миронова предлагает вместе с детьми на Масленицу:
- —сделать небольшие чучела из соломы (или ниток) и украсить ее русскими нарядами;
- —сплести венок из лент для будущих гуляний;
- —нарисовать родителям народные гуляния с главными атрибутами;
- —сделать аппликацию балалайки;
- —смастерить из картона кокошник и украсить стразами;
- —сделать из бумаги гармонь и раскрасить ее красками.
Варианты поделок с детьми на Масленицу перечислила Юлия Трофимова:
- —Кукла — непременный участник русского праздника прощания с зимой. Только не надо путать обереговую куклу Масленицу и чучело зимы, которое сжигают на костре.
- —Поделки из блинов — символичное развлечение, которое поможет раскрыть творческую сторону каждого участника.
- —Бумажные куколки в национальных костюмах — еще один неотъемлемый атрибут народных праздников, их можно сделать из цветной бумаги разными способами.
- —Матрешки из теста — прекрасный национальный сувенир, с такой работой справятся все, от мала до велика.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкПродажа сладостей во время праздничных гуляний празднования Широкой Масленицы в Суздале
Продажа сладостей во время праздничных гуляний празднования Широкой Масленицы в Суздале
Пословицы и загадки
В народе пословицы, поговорки, загадки, потешки, песни про праздник Масленицы передавали из уст в уста. Чтобы закрепить полученные знания о празднике можно предложить детям в детском саду, школе и дома тематические загадки и пословицы.
Пословицы и поговорки про Масленицу:
- 1Какой день Маслены красный, в такой сей пшеницу.
- 2Ненастье в воскресенье перед Масленой — к урожаю грибов.
- 3А мы Масленицу провожали, тяжело по ней вздыхали: "Дорогая Масленица, воротись, до красного лета протянись!"
- 4Была у двора Масленица, а в дом не зашла.
- 5Блин не клин – брюхо не расколет.
- 6И самый хладнокровный человек любит горячие блины.
- 7Блины — солнцу родственники.
- 8Блины и поцелуи счета не любят.
- 9Где блины — тут и мы!
- 10Масленица без блинов, как именины без пирогов.
- 11На Масленой повеселись, да блинком угостись.
Загадки:
- 1Его празднуют весной, этот праздник заводной, ярмарку все посещают и блинами угощают. (Масленица)
- 2Желтый, круглый, ароматный и на вкус такой приятный! Только мама испечет, а он прыг – и сразу в рот! (Блин)
- 3Мы печём-едим блины – провожаем зиму мы. Весну в гости приглашаем. Что за праздник отмечаем? (Масленицу)
- 4Тесто льём на сковородку, с двух сторон обжарим ловко! С аппетитом будем кушать и про Масленицу слушать. (Блины)
- 5Без него не обойтись, чтоб блины все удались, тесто, прежде чем месить, его нужно прикупить, сей продукт дает корова, он на солнышке блестит. Улучшает вкус он блинный, в холодильнике лежит. (Масло)
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Стихи про Масленицу
К Масленице можно выучить с ребятами стихи про праздник. Заучивание стихотворений помогает малышам развивать память, активизируют словарный запас и выразительность речи.
Мультфильмы про Масленицу
Дети любят мультики, о Масленице и традициях этого праздника им могут рассказать любимые герои.
- —"Ишь ты, Масленица!". Добрый советский рисованный мультфильм по мотивам сказки О. Туманяна о бедняке, который наказал богача за жадность в Масленицу.
- —"Масленица - музыкальный мультфильм". Веселый мультфильм с песнями о блинах, Масленице и весне, которая неизбежно приходит после этого праздника.
- —"Крылатый, мохнатый да масляный". На лесной опушке, в тепленькой избушке, жили-были три братца: воробей крылатый, мышонок мохнатый да блин масленый.
- —"Смешарики: Масленица". В этой серии герои в игровой форме рассказывают основные правила проведения Масленицы, о традиции печь блины и сжигать чучело.
- —"Князь Владимир". В мультфильме есть эпизод в котором показывают, как проходили на Руси масленичные гулянья – с угощениями на площади, выступлениями скоморохов, танцами и сжиганием соломенного чучела.
- —"На Масленице". Советский мультфильм расскажет детям невероятные истории, которые произошли на Масленицу.
- —"Озорная семейка – Блины". Главные герои – Дина, Рекс и Бублик решили приготовить блины сами. Но Рекс не готов готовить без рецепта, а Дина – следовать рецепту. Что же у них получится?!
- —"Свинка Пеппа – Блины". В этой серии знаменитая семья свинок пробуют вкуснейшие блины, приготовленные мамой Свинкой.
- —"Снегурочка". В мультфильме показан сюжет о том, как в старину праздновали Масленицу.