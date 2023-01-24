https://ria.ru/20230124/proschenoe-1600758402.html

Прощеное воскресенье в 2023 году: дата, история и традиции праздника

Прощеное воскресенье в 2023 году: какого числа праздник, как просить прощения

Прощеное воскресенье в 2023 году: дата, история и традиции праздника

Прощеное воскресенье — завершающий день Масленицы. В этот день верующие в России просят друг у друга прощения, чтобы приступить к Великому посту с чистой душой. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:45

2023-01-24T13:45

2023-01-24T14:04

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Прощеное воскресенье — завершающий день Масленицы. В этот день верующие в России просят друг у друга прощения, чтобы приступить к Великому посту с чистой душой. Какого числа в 2023 году будет праздник, его суть и традиции, народные приметы и поверья, связанные с этой датой — в материале РИА Новости.Прощеное воскресеньеНа самом деле праздника с таким названием в церковном календаре нет. Официально он называется Неделей сыропустной – то есть воскресным днем, когда нельзя употреблять в пищу мясо, но можно молочные (по-церковнославянски "сырные") продукты. Еще одно название дня – Воспоминание Адамова изгнания из Рая.Название праздника появилось благодаря обряду, который совершается воскресным вечером во всех храмах. Священники и прихожане просят друг у друга прощения за все обиды. Это нужно для того, чтобы человек вступил в Великий пост с чистой душой и совестью.Какого числа отмечаетсяИз года в год дата Прощеного воскресенья меняется. В церковном календаре она помечена как "переходящая". Она привязана к Святой Четыредесятнице. А та, в свою очередь, зависит от Пасхи.Обычно последнее воскресенье перед Великим постом выпадает на числа не раньше середины февраля и не позже середины марта. В прошлом году, например, чин прощения совершался 6 марта. В этом году Прощеное воскресенье выпадет на 26 февраля.История праздникаВ Церкви принято просить прощения не только в специальный день раз в году. На каждой службе перед таинством евхаристии – превращения хлеба и вина в Кровь и Тело Христовы – священник и миряне примиряются друг с другом. Да и в целом, согласно христианскому вероучению, верующие должны это делать как можно чаще, дабы не было взаимных обид.В первые века христианства особого чина примирения перед началом Великого поста не было. Эта традиция пошла от монахов, живших в Палестине в IV-V столетиях. На время многодневного говения они уходили в пустыню, где проводили время в одиночестве, молясь и размышляя о Боге. Лишь по воскресеньям они собирались вместе на литургию. Однако приходили далеко не все – ведь пустыня полна опасностей. Поэтому, зная, что встреча могла оказаться для кого-то последней, иноки перед разлукой просили прощения друг у друга.Со временем обычай распространился на все храмы. А сейчас эту традицию чтут порой даже далекие от Церкви люди.Традиции и обрядыПрощеное воскресенье – особый день для верующих. Днем, после литургии, священники меняют облачения с белых на траурные черные. Меняются покрывала в алтаре на престол и жертвенник, а также алтарная завеса. Вечерняя служба совершается при выключенном свете.После нее совершается специальный чин. Верующие подходят сначала к священнику. Потом – друг к другу со словами: "Прости меня!" Ответ такой: "Бог простит, и меня прости!"Точно так же можно примиряться не только во время службы в храме. В течение всего дня верующие просят прощения у близких и знакомых, которых могли словом или делом обидеть. Священники советуют делать это устно, дабы просьба была максимально искренней.Помимо церковных, есть еще народные обычаи. Прощеное воскресенье – последний день Масленицы. Поэтому считается, что ее надо как следует проводить, собравшись за праздничным столом с блинами. Ведь после этого на целых семь недель запрещена не только скоромная еда, но и различные увеселения.Поэтому в старину этот день был одним из самых весёлых. В Прощеное воскресенье устраивали масштабные гуляния, состязались в кулачных боях. А в конце праздника сжигали чучело Масленицы.Как провести праздникВ России Масленица, согласно опросу ВЦИОМ, - третий по популярности праздник. И основные мероприятия проходят именно в Прощеное воскресенье. Во многих городах устраивают в этот день ярмарки.В Москве, например, в последнее воскресенье перед постом проходят различные концерты. Праздник отмечается обычно в крупных городских парках – Измайловском, Царицынском и Коломенском.А вечером во всех православных храмах совершается чин прощения. На него могут прийти все желающие.Как просить прощения и прощатьДля чина прощения существует особая словесная формула. Тот, кто хочет примириться, говорит: "Прости меня, брат/сестра!" Если обращается к священнику: "Простите меня, отче!"Тот, к кому обратились, отвечает: "Бог простит, и я тебя прощаю". В этот момент оба человека кланяются друг другу.Однако священнослужители предостерегают верующих от главного: нельзя просить прощения "механически". Словесная формула – не специальное заклинание, а лишь пример. Самое главное, говорят они, просить от всего сердца.БлюдаВ Прощеное воскресенье принято накрывать последний перед постом стол. Основным блюдом в этот день по-прежнему остаются блины. Ритуальный ужин Прощеного воскресенья назывался заговение: вечером вся семья собиралась за богатым обильным ужином.Что можно естьПрощеное воскресенье еще называют неделей сыропустной, славянское слово обозначает "сыр отпускаю", "сыр оставляю", это последний день, когда все еще разрешена скоромная пища: яйца, рыба, сыры, сливочное масло и прочие молочные продукты, последним блюдом в этот день к столу традиционно подавали яичницу.Что нельзя естьВсю Масленичную неделю запрещено принимать в пищу мясо и алкогольные напитки (за исключением выходных, когда можно выпить немного вина).Что нельзя делать в этот деньКак и в любой другой праздник, Церковь запрещает в Прощеное воскресенье работать. Но речь идет о каком-либо масштабном деле, рутинный бытовой труд допускается.Самое главное, отмечают священники, нельзя в день Прощеного воскресенья ссориться, обижать кого-либо. Также не допускается неискренняя просьба о прощении и такой же, фальшивый, ответ. Церковь призывает примиряться осознанно.ПодаркиПодарок на Прощеное воскресенье не должен быть формальным, лучше выбрать то, чему одаряемый будет искренне рад. Так как этот день накануне Великого поста - не нужно дарить сладости и алкоголь. В качестве презента можно выбрать: иконы, душеполезные книги, колечки с надписью "спаси и сохрани", четки, книги рецептов постных блюд. Если женщина постоянная прихожанка в храме, ей приятно будет получить красивый головной платок.Приметы и поверьяБольшинство примет и поверий, связанных с этим днем, касается благополучия и семейной жизни. Например, после ужина считается плохой приметой убирать стол.В этот день принято посещать баню. Считается, что так можно смыть с себя весь негатив.Хоть гадание с приворотом и считались плохой приметой, но в народе думали, что именно в Прощеное воскресенье магические действия особенно сильны, поэтому молодые люди ходили за отсушками и приворотами.Венчаться нельзя не только в воскресенье, но в течение всей Масленичной недели.Если на улице тепло и солнечно, то ожидает мягкая весна и жаркое лето с богатым урожаем, снегопад — к холодам перед Пасхой, дожди сулят обилие грибов.

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https://ria.ru/20220228/maslenitsa-1774976795.html

https://ria.ru/20220305/traditsii-1776736598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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