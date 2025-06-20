https://ria.ru/20250620/petrov_post-1866417740.html

Петров пост в 2025 году: когда начинается, подробный календарь питания

Петров пост 2025: какого числа начало, суть, что можно кушать и сколько длится

Петров пост в 2025 году: когда начинается, подробный календарь питания

Петров пост – летний многодневный пост, установленный в память о святых апостолах Петра и Павла. Когда его начало и какого числа заканчивается период... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:16:00+03:00

2025-06-20T21:16:00+03:00

2025-06-20T21:19:00+03:00

религия

общество

россия

петров пост (апостольский пост)

религия

православие

русская православная церковь

религиозные праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866430567_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_110a51c24d1efb8c63842d49f793c2f9.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Петров пост – летний многодневный пост, установленный в память о святых апостолах Петра и Павла. Когда его начало и какого числа заканчивается период ограничений в 2025 году, сколько дней поститься, разрешенные продукты и можно ли праздновать свадьбу в это время – в материале РИА Новости.Петров постПетров - один из двух приходящихся на лето постов наряду с Успенским. Он получил свое название в честь святых апостолов Петра и Павла. Именно поэтому Петров пост нередко называют Апостольским или Петропавловским.Петров пост является не самым строгим: апостол Петр считается покровителем рыболовов, так как родился в семье рыбаков, поэтому во многие дни поста разрешается есть рыбу.Какого числа начало и когда заканчиваетсяДаты Петрова поста переходящие, то есть меняются каждый год и зависят от празднования Пасхи. В 2025 году пост продлится с 16 июня по 11 июля.Сколько дней длитсяИз-за того, что дата начала Петрова поста каждый год разная, а конечная дата остается неизменной, продолжительность поста также постоянно меняется. В этом году поститься необходимо почти целый месяц.Почему даты Петрова поста меняются каждый годПетров пост, также известный как Апостольский пост, является одним из многодневных постов в православной традиции. Он установлен в честь святых апостолов Петра и Павла, постившихся с целью приготовления себя к евангельской проповеди. Петров пост начинается через неделю после Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет различный период по продолжительности: от 8 до 42 дней, в зависимости от пасхального цикла. Заканчивается он всегда в день памяти Петра и Павла, 12 июляТаким образом, поскольку дата Пасхи меняется каждый год, соответственно меняется и начало Петрова поста.История и сутьВпервые Петров пост упоминается в "Апостольском писании", которое создал святой Ипполит Римский в III веке. Тогда он не связывался с Петром и Павлом и назывался постом Пятидесятницы. Он был своего рода компенсацией и предназначался для тех верующих, кто по каким-то причинам не смог соблюдать Великий пост. Уже позже, когда День Петра и Павла стал одним из самых почитаемых церковных праздников, этот пост получил свое нынешнее название. История поста связана с постройкой храмов в Константинополе и Риме во имя этих апостолов, что произошло по инициативе императора Константина Великого.Суть поста в том, чтобы помочь верующим подготовиться ко дню памяти святых апостолов, которые и сами постились перед тем, как отправиться проповедовать христианство всему миру. Пост необходим не только для "телесной" чистоты, но и для духовной. Суть не просто отказаться от некоторых продуктов, но и исключить разрушительные эмоции, уделить больше времени молитвам и благочестивым деяниям. Как верят христиане, пост помогает почувствовать единение с Богом.Разница между Петровым постом у православных и католиковПостные периоды присутствуют как в православной, так и в католической традициях. Их основная цель схожа – это время для духовной концентрации и добровольных ограничений, включая изменения в рационе. Однако подходы к посту в этих конфессиях различаются по нескольким параметрам, таким как продолжительность, строгость и исторически сложившиеся обычаи.Обе традиции включают Великий и Рождественский посты. Однако в католической церкви нет отдельного Петрова поста; вместо этого отмечается праздник святых апостолов Петра и Павла 29 июня, который является днем празднования, а не покаяния или поста.Таким образом, православные христиане рассматривают Петров пост как важный этап духовной подготовки к празднику святых апостолов, в то время как в католической традиции этот пост отсутствует, и внимание уделяется другим постным периодам.ТрадицииПомимо соблюдения особого рациона, на время Петрова поста также сложились некоторые традиции:Что можно и нельзя употреблять в пищуНа период Петрова поста запрещается есть мясо, яйца, молочные продукты и блюда, для приготовления которых они используются. Зато список разрешенных продуктов разнообразен, поэтому поститься не так сложно:Можно ли пить алкоголь в Петров постПостные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии, они сформировались в древние времена в Средиземноморском регионе – с его специфической кухней, в том числе традицией винопития. Во время поста не запрещен алкоголь, можно выпивать бокал вина в субботу и воскресенье. Хотя полное воздержание от алкоголя не является строгим правилом Петрова поста, умеренность и осознанный подход к этому вопросу являются важными аспектами соблюдения поста.Как подготовитьсяНесмотря на то, что Петров пост не считается строгим, он все равно требует значительной корректировки привычного рациона питания. Чтобы этот период прошел без стресса и вреда для организма, нужно за 1–2 недели начать готовиться:Категории людей, кому можно не поститьсяВ Петров пост, как и в другие посты, есть категории людей, которым разрешено не поститься или ослабить постные ограничения. К ним относятся:Важно помнить, что каждый случай индивидуален, и лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом и священником для получения рекомендаций, соответствующих конкретной ситуации.Правила поведенияПомимо очищения телесного, пост необходим для очищения духовного, поэтому существуют определенные правила поведения:Можно ли играть свадьбуДля многих лето — традиционная пора свадеб. Но духовенство рекомендует подождать. Гражданская церемония в ЗАГСе не запрещена. А вот с венчанием все не так просто. В период многодневных говений таинство не совершается. Отчасти это связано с большим соблазном нарушить строгий рацион, ведь сложно угодить всем гостям исключительно постными блюдами. Также свадьбы чаще всего сопровождаются шумным весельем и чрезмерным распитием алкоголя, что не допускается во время поста.К тому же существует поверье, что в паре, заключившей брак в Петров пост, будет много ссор и скандалов.Календарь питания по дням-2025Чтобы проще было соблюдать пост и не путаться в особенностях рациона, можно ориентироваться на календарь питания:Постные рецепты и менюНесколько постных рецептов и идей для меню на Петров пост. Эти блюда не содержат продуктов животного происхождения и идеально подойдут для соблюдения поста.Салат витаминный2 яблока, 2 помидора, 2 свежих огурца, 1 морковь, 1 корень молодого сельдерея, 1 стакан вишни, 1 столовая ложка сахара, половина лимона.Яблоки, помидоры, свежие огурцы нарезать ломтиками, морковь и корень сельдерея - тонкой соломкой, удалить у вишни косточку. Нарезанные плоды и овощи залить соком лимона с сахаром.Салат из белокочанной капусты500 г капусты, 2 яблока, укроп, петрушка.Капусту нашинковать и перетереть с солью до выделения сока, добавить мелко нарезанные яблоки, зелень, заправить растительным маслом.Первые блюдаГороховый суп-пюре2,5 л воды, 500 г гороха, 1 луковица, 1 морковь, соль, черный перец, 100 г растительного масла.Сухой горох замочить на 2-3 часа в воде и варить в той же воде с морковью 2-3 часа. Посолить, поперчить и протереть через сито. Полученное пюре заправить мелко нарезанным и обжаренным в растительном масле репчатым луком. Подавать с гренками из белого хлеба, поджаренного в духовке до золотистого цвета.Щи летние500 г картофеля, 500 г капусты, 200 г помидоров, 200 г моркови, 15 г петрушки, 75 г репчатого лука, зелень укропа, петрушка, соль по вкусу.В кипящую воду положить очищенные и нарезанные морковь, петрушку, лук и раннюю капусту, затем добавить целый очищенный картофель и соль. Перед подачей в кастрюлю положить нарезанные на дольки помидоры, дать щам прокипеть и разлить в тарелки, положив в каждую тарелку дольку кочана капусты, 2-3 штуки картофеля, помидоры, укроп или зелень петрушки.Вторые блюдаРис по-монастырски200 г риса, 2 головки репчатого лука, 2 столовые ложки растительного масла, 2 моркови, 1 столовая ложка томатной пасты или томатного соуса, сушеная зелень сельдерея, укропа, перец черный молотый, соль.Рис промыть в семи водах, залить кипящей водой в соотношении 1:2, варить 10 минут, чтобы рис был "крупинка от крупинки", откинуть на дуршлаг. В глубокой сковороде обжарить мелко нарезанный репчатый лук в растительном масле до золотистого цвета, добавить отваренную, натертую на крупной терке морковь и томат, перемешать. Присоединить рис, приправить по вкусу пряной зеленью, перцем и солью. Подавать на стол горячим.Каша гречневая с грибами1 стакан ядрицы, 20-30 сушеных грибов, 2, 5 стакана воды, 1 луковицаСухие грибы промыть и замочить на 2-3 часа в холодной воде, после чего отварить до готовности. Затем грибы откинуть на дуршлаг, грибной отвар процедить, влить в горшок, довести до кипения, посолить, опустить в него нашинкованные грибы, прокаленную гречневую крупу, размешать.Загустевшую кашу поставить в духовку и довести ее до готовности. При подаче на стол добавить в кашу обжаренный лук.Рыбные блюдаОтварная рыбаРыбу разрежьте на небольшие куски. В подсоленную воду положите лук, корень петрушки и доведите до кипения. Уложите на глубокую сковороду или в кастрюлю куски рыбы, залейте ее приготовленным отваром так, чтобы вода не полностью покрывала рыбу, на сильном огне доведите до закипания, затем на слабом огне продолжайте варить рыбу 30-35 минут, постоянно подливая воду.Готовую рыбу выньте из бульона, каждый кусок тщательно просмотрите и выньте кости.На гарнир можно подать отварной картофель, политый подсолнечным маслом с толченым чесноком.Рыба, тушенная с овощамиМорковь и лук очистите, вымойте, нарежьте ломтиками и каждый из них разрежьте на 4 части.Рыбу очистите от костей и кожи, сполосните в холодной проточной воде, нарежьте небольшими кусочками, соедините их с овощами, добавьте стакан горячей воды, растительное масло, лавровый лист. Выложите в кастрюлю, закройте крышкой и тушите 40 мин. на слабом огне. Крышка должна быть обязательно плотно закрыта.В качестве гарнира можно подать отварной картофель, зеленый консервированный горошек.Прохладительные напиткиКвас петровский1 л хлебного кваса, 25 г корня хрена, 2 чайные ложки меда.Мед растворить в слегка подогретом хлебном квасе, добавить мелко нарезанный корень хрена. Поставить в холодильник на 10-12 часов в хорошо закрытой посуде, после чего процедить. Подавать квас с кусочками пищевого льда.Компот из земляники (клубники)550 г свежих ягод, 300 г сахара, 1,2 л воды, 2 г лимонной кислоты.В кипящую воду всыпать сахар и лимонную кислоту и потом охладить. Землянику, клубнику или малину перебрать, удалить поврежденные ягоды, уложить в дуршлаг, трижды погрузить в ведро с холодной водой, дать ей стечь, промыть кипяченой водой, разложить в стаканы или чашки, залить охлажденным сиропом и дать настояться в течение 3-6 часов.Эти рецепты помогут разнообразить меню во время Петрова поста. Однако важно помнить, что в постном рационе отсутствует животный белок и некоторые необходимые аминокислоты. Длительное соблюдение таких ограничений может привести к дефициту витаминов и минералов, что в свою очередь может спровоцировать авитаминоз или анемию. Поэтому перед началом поста рекомендуется пройти медицинское обследование и обсудить рацион с врачом или диетологом.

https://ria.ru/20250608/troitsa-1737298760.html

https://ria.ru/20240604/pravoslavnyy-1880934441.html

https://ria.ru/20250609/1572548887.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, петров пост (апостольский пост), религия, православие, русская православная церковь, религиозные праздники