03:28 20.02.2026
Диетолог рассказала, кому нельзя поститься
Диетолог рассказала, кому нельзя поститься
общество
2026
общество
Общество
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Детям, людям с иммунодефицитными заболеваниями и с расстройствами пищевого поведения стоит отказаться от соблюдения поста, рассказала в беседе с РИА Новости диетолог, эндокринолог, преподаватель диетологии в образовательном проекте РеФорма в Московском институте психоанализа Майра Рау.
"В ряде случаев пост может быть противопоказан. В первую очередь ограничение касается детей, поскольку организм ребенка испытывает повышенную потребность в высококачественном белке, железе, витамине В12 из-за активного роста и развития. Также не стоит соблюдать пост во время беременности и грудного вскармливания, что обусловлено также повышенными потребностями в белке и других питательных веществах как для самой мамы, так и для развивающегося ребенка. Пост может быть относительно противопоказан людям, занимающимся тяжелым физическим трудом", - рассказала Рау.
Сырое мясо - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Диетолог предупредила туристов об опасности термически необработанных блюд
7 февраля, 16:13
Диетолог отметила, что от соблюдения поста стоит отказаться людям с иммунодефицитными заболеваниями, а также тем, кто страдает расстройствами пищевого поведения, поскольку резкие изменения в рутине питания у таких людей могут стать триггером к обострению расстройства.
"Людям с сахарным диабетом стоит быть осторожными и перед соблюдением поста проконсультироваться с врачом, который может провести коррекцию сахароснижающей терапии или даже рекомендовать отказаться от соблюдения поста, если существуют риск развития декомпенсации диабета. Людям с железодефицитной и В12-дефицитной анемией не стоит отказываться от продуктов животного происхождения, поскольку именно в них содержится биодоступное железо и витамин В12", - добавила она.
Специалист подчеркнула, что пожилым людям с остеопенией или остеопорозом важно даже в период поста включать в рацион такие молочные продукты, как нежирный творог, сыр и кисломолочные продукты, а людям с синдромом раздражённого кишечника, воспалительными заболеваниями кишечника нужно с осторожностью подойти к вопросу соблюдения поста. Большое количество растительной пищи может спровоцировать обострение заболеваний, возникновение болей в животе и нарушение стула.
"С диетологической точки зрения пост - это контролируемый ограничительный рацион питания, исключающий продукты животного происхождения, такие как мясо, птица, молоко, яйца. При этом в рационе становится больше продуктов растительного происхождения, а, следовательно, человек получает больше пищевых волокон и витаминов из этих продуктов. В целом при грамотно спланированном рационе во время поста можно рассчитывать на позитивные эффекты для здоровья", - пояснила Рау.
Она отметила, что подобный рацион может способствовать снижению массы тела, снижению уровня холестерина крови и другим метаболическим улучшениям.
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Диетолог рассказала, кому нельзя есть блины
16 февраля, 04:38
 
Общество
 
 
