https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html
На море — без стыковок. Новые маршруты для пляжного отдыха осенью
На море — без стыковок. Новые маршруты для пляжного отдыха осенью - РИА Новости, 28.09.2023
На море — без стыковок. Новые маршруты для пляжного отдыха осенью
Египет, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы — традиционные направления для пляжного отдыха поздней осенью и зимой. В этом году туристическое "меню" станет разнообразнее за... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:00
2023-09-28T08:00
2023-09-28T10:41
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
мьянма
куба
египет
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896551917_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_3d1575e4a4da411bae47a59d8134e081.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Египет, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы — традиционные направления для пляжного отдыха поздней осенью и зимой. В этом году туристическое "меню" станет разнообразнее за счет увеличения числа прямых рейсов. Где понежиться под лучами солнца, когда в России листопад и слякоть, и в какую сумму обойдется такое удовольствие — в материале РИА Новости.Остров на выбор"Хочу на Хайнань, жду прямых рейсов", — говорит туристка Александра Попова. Власти китайского острова анонсировали запуск прямого авиасообщения до конца года."Это китайские Гавайи, там хорошая инфраструктура, многие объекты прошли реновацию, около 60 отелей категории "четыре" и "пять звезд", отличный сервис", — перечисляет плюсы курорта гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр.Именно такие гостиницы, причем с завтраками, пользуются наибольшим спросом у россиян, рассказали в пресс-службе Tez Tour. Поездка на полторы недели обойдется в октябре примерно в 170 тысяч рублей на одного.Помимо белоснежных пляжей, термальных источников, у Хайнаня есть и другой серьезный плюс: с марта россияне, как и граждане еще 59 государств, могут приезжать туда без визы.Еще одно интересное направление — Маврикий. "Аэрофлот" с 23 декабря планирует запустить на остров два прямых рейса в неделю. Стоимость билетов — от 67 тысяч рублей, в то время как перелет со стыковкой обходится сейчас в 100 тысяч. Визу можно получить в аэропорту по прилете на 60 дней."По красоте природы это конкурент Сейшелам, но дешевле", — рассказали в "Интуристе". Еще отличие: великолепные пляжи и европейский сервис. "В тех же "четверках" он лучше, чем на Мальдивах", — говорит Майя Котляр. Там отличные рестораны, в сезон приезжают шеф-повара — обладатели мишленовских звезд, рассказали в Fun&Sun. Релакс можно совместить с активным отдыхом — виндсерфингом или глубоководной рыбалкой на голубого марлина и акулу. Стоимость десятидневного тура начинается от 220 тысяч рублей на одного, подсчитали в Tez Tour.Спрос на АзиюВ сентябре Россия и Мьянма, известная как Бирма, после 30-летнего перерыва восстановили прямое авиасообщение. Авиакомпания Myanmar Airways International дважды в неделю летает в Новосибирск. Причем власти этого государства в Юго-Восточной Азии призывают российских перевозчиков скорее поставить собственные рейсы."Продажи туров идут активно. Честно говоря, мы даже не ожидали, что заявок будет так много. Очевидно, что продукт оказался интересен любителям Юго-Восточной Азии", — поясняют в "Интуристе". Путевка на пять дней с перелетом — от 330 тысяч рублей на двоих.Мьянма — малоизвестное для россиян направление. "Там хорошие пляжи с белым песком, но бедная инфраструктура. Есть отели с номерами-виллами, но по цене они могут быть дороже, чем аналогичные в Таиланде", — рассказывает Майя Котляр. По ее словам, нет смысла лететь в эту страну отдыхать на пляже. Лучше брать комбинированный тур, включающий экскурсии.С 30 сентябре "Аэрофлот" открыл прямые рейсы из Москвы на Гоа — один из самых популярных у туристов штатов Индии. С 3 октября путешествовать без пересадки можно будет и из Екатеринбурга. Запланировано по три рейса в неделю из каждого города.В октябре отдохнуть десять дней в отеле категории "три звезды" можно вдвоем за 200 тысяч рублей. Туроператоры отмечают, что в этом году россияне на курорте выбирают более комфортные отели — бронирования гостиниц категории "одна" и "две звезды" почти нет. И с полутора до двух недель выросла средняя продолжительность поездки.Пляжный отдых в африканских странах массовым спросом пока не пользуется — нет прямых рейсов, сообщают участники рынка. "В Занзибаре традиционно хорошее соотношение цены и качества, там прекрасные пляжи и отели, работающие на "все включено". Если откроются чартеры, остров составит серьезную конкуренцию Мальдивам и Сейшелам", — говорит Майя Котляр. В Кении хороший уровень прибрежных отелей в окрестностях Момбасы, добавляет она. Отдых на пляже в этих странах традиционно совмещают с сафари.Все хотят в ТаиландСреди уже привычных для россиян пляжных направлений Таиланд — самое популярное. Путевки туда бронируют 18,5 процента туристов, подсчитали в "Слетать.ру". Египет выбирают 14 процентов, каждый десятый летит в ОАЭ, пять процентов — на Кубу, три — на Шри-Ланку, два — на Мальдивы.В Таиланде самый востребованный поздней осенью регион — Пхукет. Обычно туда летят на 11 ночей в "трешку" или "четверку" с завтраками. В ноябре начинается высокий сезон, цены за месяц вырастают на четверть, уточнили в Tez Tour. Минимальная стоимость путевки на двоих на десять ночей в гостинице категории "четыре звезды" — 155 тысяч рублей, указывают в "Слетать.ру". Большое преимущество — прямые рейсы из многих регионов России.В Египте туристы чаще выбирают "пятерки", проводят там десять ночей, часто отдыхают с детьми, рассказывают в Tez Tour. Можно найти тур на десять дней в "четверку" за 155 тысяч рублей на двоих. Также Майя Котляр рекомендует обратить внимание на средиземноморское побережье Страны пирамид, где песок как на Мальдивах и не было нападения акул.На курорты ОАЭ из России летает "Аэрофлот", Azur Air и почти все перевозчики стран Персидского залива: Emirates, flydubai, Air Arabia, а также Etihad, Qatar Airways, Gulf Air и Oman Air, перечисляют в Space Travel. Минимальная стоимость десятидневного тура в "четверку" в конце октября — 146 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Слетать.ру".Шри-Ланка по цене от 176 тысяч рублей на двоих за десятидневный тур может конкурировать с Таиландом, но география полетов менее обширна. Стоимость аналогичного тура на Мальдивы начинается от 260 тысяч на двоих, отмечают в "Слетать.ру". Примерно столько же придется отдать за тур на Сейшелы.В странах Карибского бассейна в октябре начинается высокий сезон. Десять дней на Кубе обойдутся как минимум в 220 тысяч рублей на двоих, перелет и питание по системе "все включено" входят в стоимость.Венесуэла с похожими вводными — дороже, каникулы на острове Маргарита обойдутся как минимум в 285 тысяч на двоих.
https://ria.ru/20230912/kitay-1895649331.html
https://ria.ru/20221217/seyshely-1838829422.html
https://ria.ru/20230911/turisty-1895458233.html
https://ria.ru/20221102/goa-1828459709.html
https://ria.ru/20230926/puteshestiya-1898742545.html
https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html
https://ria.ru/20230312/egipet-1857081361.html
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
таиланд
мьянма
куба
египет
венесуэла
мальдивы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896551917_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_83901dc976ddc9582e7c3fa38754b878.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, мьянма, куба, египет, венесуэла, мальдивы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Мьянма, Куба, Египет, Венесуэла, Мальдивы
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Египет, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы — традиционные направления для пляжного отдыха поздней осенью и зимой. В этом году туристическое "меню" станет разнообразнее за счет увеличения числа прямых рейсов. Где понежиться под лучами солнца, когда в России листопад и слякоть, и в какую сумму обойдется такое удовольствие — в материале РИА Новости.
"Хочу на Хайнань, жду прямых рейсов", — говорит туристка Александра Попова. Власти китайского острова анонсировали
запуск прямого авиасообщения
до конца года.
Эксперты рассказали, как китайский Хайнань готовится к приему россиян
"Это китайские Гавайи, там хорошая инфраструктура, многие объекты прошли реновацию, около 60 отелей категории "четыре" и "пять звезд", отличный сервис", — перечисляет плюсы курорта гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр.
Именно такие гостиницы, причем с завтраками, пользуются наибольшим спросом у россиян, рассказали в пресс-службе Tez Tour. Поездка на полторы недели обойдется в октябре примерно в 170 тысяч рублей на одного.
Помимо белоснежных пляжей, термальных источников, у Хайнаня есть и другой серьезный плюс: с марта россияне, как и граждане еще 59 государств, могут приезжать туда без визы.
Еще одно интересное направление — Маврикий. "Аэрофлот" с 23 декабря планирует
запустить на остров два прямых рейса в неделю. Стоимость билетов — от 67 тысяч рублей, в то время как перелет со стыковкой обходится
сейчас в 100 тысяч. Визу можно получить в аэропорту по прилете на 60 дней.
"Рай, но с особенностями". Чем привлекают россиян Сейшелы
"По красоте природы это конкурент Сейшелам, но дешевле", — рассказали в "Интуристе". Еще отличие: великолепные пляжи и европейский сервис. "В тех же "четверках" он лучше, чем на Мальдивах", — говорит Майя Котляр. Там отличные рестораны, в сезон приезжают шеф-повара — обладатели мишленовских звезд, рассказали в Fun&Sun. Релакс можно совместить с активным отдыхом — виндсерфингом или глубоководной рыбалкой на голубого марлина и акулу. Стоимость десятидневного тура начинается от 220 тысяч рублей на одного, подсчитали в Tez Tour.
В сентябре Россия и Мьянма, известная как Бирма, после 30-летнего перерыва восстановили
прямое авиасообщение. Авиакомпания Myanmar Airways International дважды в неделю летает в Новосибирск. Причем власти этого государства в Юго-Восточной Азии призывают
российских перевозчиков скорее поставить собственные рейсы.
Мьянма намерена привлечь больше российских туристов
"Продажи туров идут активно. Честно говоря, мы даже не ожидали, что заявок будет так много. Очевидно, что продукт оказался интересен любителям Юго-Восточной Азии", — поясняют в "Интуристе". Путевка на пять дней с перелетом — от 330 тысяч рублей на двоих.
Мьянма — малоизвестное для россиян направление. "Там хорошие пляжи с белым песком, но бедная инфраструктура. Есть отели с номерами-виллами, но по цене они могут быть дороже, чем аналогичные в Таиланде", — рассказывает Майя Котляр. По ее словам, нет смысла лететь в эту страну отдыхать на пляже. Лучше брать комбинированный тур, включающий экскурсии.
Гоа ждет россиян: новые правила отдыха на индийских пляжах
С 30 сентябре "Аэрофлот" открыл
прямые рейсы из Москвы на Гоа — один из самых популярных у туристов штатов Индии. С 3 октября путешествовать без пересадки можно будет и из Екатеринбурга. Запланировано по три рейса в неделю из каждого города.
В октябре отдохнуть десять дней в отеле категории "три звезды" можно вдвоем за 200 тысяч рублей. Туроператоры отмечают, что в этом году россияне на курорте выбирают более комфортные отели — бронирования гостиниц категории "одна" и "две звезды" почти нет. И с полутора до двух недель выросла средняя продолжительность поездки.
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в африканских странах
Пляжный отдых в африканских странах массовым спросом пока не пользуется — нет прямых рейсов, сообщают участники рынка.
"В Занзибаре традиционно хорошее соотношение цены и качества, там прекрасные пляжи и отели, работающие на "все включено". Если откроются чартеры, остров составит серьезную конкуренцию Мальдивам и Сейшелам", — говорит Майя Котляр.
В Кении хороший уровень прибрежных отелей в окрестностях Момбасы, добавляет она. Отдых на пляже в этих странах традиционно совмещают с сафари.
Среди уже привычных для россиян пляжных направлений Таиланд — самое популярное. Путевки туда бронируют 18,5 процента туристов, подсчитали в "Слетать.ру". Египет выбирают 14 процентов, каждый десятый летит в ОАЭ, пять процентов — на Кубу, три — на Шри-Ланку, два — на Мальдивы.
Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали, за что любят россиян
В Таиланде самый востребованный поздней осенью регион — Пхукет. Обычно туда летят на 11 ночей в "трешку" или "четверку" с завтраками. В ноябре начинается высокий сезон, цены за месяц вырастают на четверть, уточнили в Tez Tour. Минимальная стоимость путевки на двоих на десять ночей в гостинице категории "четыре звезды" — 155 тысяч рублей, указывают в "Слетать.ру". Большое преимущество — прямые рейсы из многих регионов России.
В Египте туристы чаще выбирают "пятерки", проводят там десять ночей, часто отдыхают с детьми, рассказывают в Tez Tour. Можно найти тур на десять дней в "четверку" за 155 тысяч рублей на двоих. Также Майя Котляр рекомендует обратить внимание на средиземноморское побережье Страны пирамид, где песок как на Мальдивах и не было нападения акул.
Самый популярный курорт Египта у россиян: главное об отдыхе в Шарме
На курорты ОАЭ из России летает "Аэрофлот", Azur Air и почти все перевозчики стран Персидского залива: Emirates, flydubai, Air Arabia, а также Etihad, Qatar Airways, Gulf Air и Oman Air, перечисляют в Space Travel. Минимальная стоимость десятидневного тура в "четверку" в конце октября — 146 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Слетать.ру".
Шри-Ланка по цене от 176 тысяч рублей на двоих за десятидневный тур может конкурировать с Таиландом, но география полетов менее обширна. Стоимость аналогичного тура на Мальдивы начинается от 260 тысяч на двоих, отмечают в "Слетать.ру". Примерно столько же придется отдать за тур на Сейшелы.
В странах Карибского бассейна в октябре начинается высокий сезон. Десять дней на Кубе обойдутся как минимум в 220 тысяч рублей на двоих, перелет и питание по системе "все включено" входят в стоимость.
Венесуэла с похожими вводными — дороже, каникулы на острове Маргарита обойдутся как минимум в 285 тысяч на двоих.
Идеальный отдых на Мальдивах: из хмурой зимы в теплое лето