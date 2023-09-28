https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html

На море — без стыковок. Новые маршруты для пляжного отдыха осенью

На море — без стыковок. Новые маршруты для пляжного отдыха осенью - РИА Новости, 28.09.2023

На море — без стыковок. Новые маршруты для пляжного отдыха осенью

Египет, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы — традиционные направления для пляжного отдыха поздней осенью и зимой. В этом году туристическое "меню" станет разнообразнее за... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T08:00

2023-09-28T08:00

2023-09-28T10:41

туризм

туризм

новости - туризм

таиланд

мьянма

куба

египет

венесуэла

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Египет, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы — традиционные направления для пляжного отдыха поздней осенью и зимой. В этом году туристическое "меню" станет разнообразнее за счет увеличения числа прямых рейсов. Где понежиться под лучами солнца, когда в России листопад и слякоть, и в какую сумму обойдется такое удовольствие — в материале РИА Новости.Остров на выбор"Хочу на Хайнань, жду прямых рейсов", — говорит туристка Александра Попова. Власти китайского острова анонсировали запуск прямого авиасообщения до конца года."Это китайские Гавайи, там хорошая инфраструктура, многие объекты прошли реновацию, около 60 отелей категории "четыре" и "пять звезд", отличный сервис", — перечисляет плюсы курорта гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр.Именно такие гостиницы, причем с завтраками, пользуются наибольшим спросом у россиян, рассказали в пресс-службе Tez Tour. Поездка на полторы недели обойдется в октябре примерно в 170 тысяч рублей на одного.Помимо белоснежных пляжей, термальных источников, у Хайнаня есть и другой серьезный плюс: с марта россияне, как и граждане еще 59 государств, могут приезжать туда без визы.Еще одно интересное направление — Маврикий. "Аэрофлот" с 23 декабря планирует запустить на остров два прямых рейса в неделю. Стоимость билетов — от 67 тысяч рублей, в то время как перелет со стыковкой обходится сейчас в 100 тысяч. Визу можно получить в аэропорту по прилете на 60 дней."По красоте природы это конкурент Сейшелам, но дешевле", — рассказали в "Интуристе". Еще отличие: великолепные пляжи и европейский сервис. "В тех же "четверках" он лучше, чем на Мальдивах", — говорит Майя Котляр. Там отличные рестораны, в сезон приезжают шеф-повара — обладатели мишленовских звезд, рассказали в Fun&Sun. Релакс можно совместить с активным отдыхом — виндсерфингом или глубоководной рыбалкой на голубого марлина и акулу. Стоимость десятидневного тура начинается от 220 тысяч рублей на одного, подсчитали в Tez Tour.Спрос на АзиюВ сентябре Россия и Мьянма, известная как Бирма, после 30-летнего перерыва восстановили прямое авиасообщение. Авиакомпания Myanmar Airways International дважды в неделю летает в Новосибирск. Причем власти этого государства в Юго-Восточной Азии призывают российских перевозчиков скорее поставить собственные рейсы."Продажи туров идут активно. Честно говоря, мы даже не ожидали, что заявок будет так много. Очевидно, что продукт оказался интересен любителям Юго-Восточной Азии", — поясняют в "Интуристе". Путевка на пять дней с перелетом — от 330 тысяч рублей на двоих.Мьянма — малоизвестное для россиян направление. "Там хорошие пляжи с белым песком, но бедная инфраструктура. Есть отели с номерами-виллами, но по цене они могут быть дороже, чем аналогичные в Таиланде", — рассказывает Майя Котляр. По ее словам, нет смысла лететь в эту страну отдыхать на пляже. Лучше брать комбинированный тур, включающий экскурсии.С 30 сентябре "Аэрофлот" открыл прямые рейсы из Москвы на Гоа — один из самых популярных у туристов штатов Индии. С 3 октября путешествовать без пересадки можно будет и из Екатеринбурга. Запланировано по три рейса в неделю из каждого города.В октябре отдохнуть десять дней в отеле категории "три звезды" можно вдвоем за 200 тысяч рублей. Туроператоры отмечают, что в этом году россияне на курорте выбирают более комфортные отели — бронирования гостиниц категории "одна" и "две звезды" почти нет. И с полутора до двух недель выросла средняя продолжительность поездки.Пляжный отдых в африканских странах массовым спросом пока не пользуется — нет прямых рейсов, сообщают участники рынка. "В Занзибаре традиционно хорошее соотношение цены и качества, там прекрасные пляжи и отели, работающие на "все включено". Если откроются чартеры, остров составит серьезную конкуренцию Мальдивам и Сейшелам", — говорит Майя Котляр. В Кении хороший уровень прибрежных отелей в окрестностях Момбасы, добавляет она. Отдых на пляже в этих странах традиционно совмещают с сафари.Все хотят в ТаиландСреди уже привычных для россиян пляжных направлений Таиланд — самое популярное. Путевки туда бронируют 18,5 процента туристов, подсчитали в "Слетать.ру". Египет выбирают 14 процентов, каждый десятый летит в ОАЭ, пять процентов — на Кубу, три — на Шри-Ланку, два — на Мальдивы.В Таиланде самый востребованный поздней осенью регион — Пхукет. Обычно туда летят на 11 ночей в "трешку" или "четверку" с завтраками. В ноябре начинается высокий сезон, цены за месяц вырастают на четверть, уточнили в Tez Tour. Минимальная стоимость путевки на двоих на десять ночей в гостинице категории "четыре звезды" — 155 тысяч рублей, указывают в "Слетать.ру". Большое преимущество — прямые рейсы из многих регионов России.В Египте туристы чаще выбирают "пятерки", проводят там десять ночей, часто отдыхают с детьми, рассказывают в Tez Tour. Можно найти тур на десять дней в "четверку" за 155 тысяч рублей на двоих. Также Майя Котляр рекомендует обратить внимание на средиземноморское побережье Страны пирамид, где песок как на Мальдивах и не было нападения акул.На курорты ОАЭ из России летает "Аэрофлот", Azur Air и почти все перевозчики стран Персидского залива: Emirates, flydubai, Air Arabia, а также Etihad, Qatar Airways, Gulf Air и Oman Air, перечисляют в Space Travel. Минимальная стоимость десятидневного тура в "четверку" в конце октября — 146 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Слетать.ру".Шри-Ланка по цене от 176 тысяч рублей на двоих за десятидневный тур может конкурировать с Таиландом, но география полетов менее обширна. Стоимость аналогичного тура на Мальдивы начинается от 260 тысяч на двоих, отмечают в "Слетать.ру". Примерно столько же придется отдать за тур на Сейшелы.В странах Карибского бассейна в октябре начинается высокий сезон. Десять дней на Кубе обойдутся как минимум в 220 тысяч рублей на двоих, перелет и питание по системе "все включено" входят в стоимость.Венесуэла с похожими вводными — дороже, каникулы на острове Маргарита обойдутся как минимум в 285 тысяч на двоих.

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https://ria.ru/20221217/seyshely-1838829422.html

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https://ria.ru/20230926/puteshestiya-1898742545.html

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https://ria.ru/20230312/egipet-1857081361.html

https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, мьянма, куба, египет, венесуэла, мальдивы