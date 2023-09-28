Рейтинг@Mail.ru
На море — без стыковок. Новые маршруты для пляжного отдыха осенью - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 28.09.2023 (обновлено: 10:41 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html
На море — без стыковок. Новые маршруты для пляжного отдыха осенью
На море — без стыковок. Новые маршруты для пляжного отдыха осенью - РИА Новости, 28.09.2023
На море — без стыковок. Новые маршруты для пляжного отдыха осенью
Египет, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы — традиционные направления для пляжного отдыха поздней осенью и зимой. В этом году туристическое "меню" станет разнообразнее за... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:00
2023-09-28T10:41
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
мьянма
куба
египет
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896551917_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_3d1575e4a4da411bae47a59d8134e081.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Египет, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы — традиционные направления для пляжного отдыха поздней осенью и зимой. В этом году туристическое "меню" станет разнообразнее за счет увеличения числа прямых рейсов. Где понежиться под лучами солнца, когда в России листопад и слякоть, и в какую сумму обойдется такое удовольствие — в материале РИА Новости.Остров на выбор"Хочу на Хайнань, жду прямых рейсов", — говорит туристка Александра Попова. Власти китайского острова анонсировали запуск прямого авиасообщения до конца года."Это китайские Гавайи, там хорошая инфраструктура, многие объекты прошли реновацию, около 60 отелей категории "четыре" и "пять звезд", отличный сервис", — перечисляет плюсы курорта гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр.Именно такие гостиницы, причем с завтраками, пользуются наибольшим спросом у россиян, рассказали в пресс-службе Tez Tour. Поездка на полторы недели обойдется в октябре примерно в 170 тысяч рублей на одного.Помимо белоснежных пляжей, термальных источников, у Хайнаня есть и другой серьезный плюс: с марта россияне, как и граждане еще 59 государств, могут приезжать туда без визы.Еще одно интересное направление — Маврикий. "Аэрофлот" с 23 декабря планирует запустить на остров два прямых рейса в неделю. Стоимость билетов — от 67 тысяч рублей, в то время как перелет со стыковкой обходится сейчас в 100 тысяч. Визу можно получить в аэропорту по прилете на 60 дней."По красоте природы это конкурент Сейшелам, но дешевле", — рассказали в "Интуристе". Еще отличие: великолепные пляжи и европейский сервис. "В тех же "четверках" он лучше, чем на Мальдивах", — говорит Майя Котляр. Там отличные рестораны, в сезон приезжают шеф-повара — обладатели мишленовских звезд, рассказали в Fun&amp;Sun. Релакс можно совместить с активным отдыхом — виндсерфингом или глубоководной рыбалкой на голубого марлина и акулу. Стоимость десятидневного тура начинается от 220 тысяч рублей на одного, подсчитали в Tez Tour.Спрос на АзиюВ сентябре Россия и Мьянма, известная как Бирма, после 30-летнего перерыва восстановили прямое авиасообщение. Авиакомпания Myanmar Airways International дважды в неделю летает в Новосибирск. Причем власти этого государства в Юго-Восточной Азии призывают российских перевозчиков скорее поставить собственные рейсы."Продажи туров идут активно. Честно говоря, мы даже не ожидали, что заявок будет так много. Очевидно, что продукт оказался интересен любителям Юго-Восточной Азии", — поясняют в "Интуристе". Путевка на пять дней с перелетом — от 330 тысяч рублей на двоих.Мьянма — малоизвестное для россиян направление. "Там хорошие пляжи с белым песком, но бедная инфраструктура. Есть отели с номерами-виллами, но по цене они могут быть дороже, чем аналогичные в Таиланде", — рассказывает Майя Котляр. По ее словам, нет смысла лететь в эту страну отдыхать на пляже. Лучше брать комбинированный тур, включающий экскурсии.С 30 сентябре "Аэрофлот" открыл прямые рейсы из Москвы на Гоа — один из самых популярных у туристов штатов Индии. С 3 октября путешествовать без пересадки можно будет и из Екатеринбурга. Запланировано по три рейса в неделю из каждого города.В октябре отдохнуть десять дней в отеле категории "три звезды" можно вдвоем за 200 тысяч рублей. Туроператоры отмечают, что в этом году россияне на курорте выбирают более комфортные отели — бронирования гостиниц категории "одна" и "две звезды" почти нет. И с полутора до двух недель выросла средняя продолжительность поездки.Пляжный отдых в африканских странах массовым спросом пока не пользуется — нет прямых рейсов, сообщают участники рынка. "В Занзибаре традиционно хорошее соотношение цены и качества, там прекрасные пляжи и отели, работающие на "все включено". Если откроются чартеры, остров составит серьезную конкуренцию Мальдивам и Сейшелам", — говорит Майя Котляр. В Кении хороший уровень прибрежных отелей в окрестностях Момбасы, добавляет она. Отдых на пляже в этих странах традиционно совмещают с сафари.Все хотят в ТаиландСреди уже привычных для россиян пляжных направлений Таиланд — самое популярное. Путевки туда бронируют 18,5 процента туристов, подсчитали в "Слетать.ру". Египет выбирают 14 процентов, каждый десятый летит в ОАЭ, пять процентов — на Кубу, три — на Шри-Ланку, два — на Мальдивы.В Таиланде самый востребованный поздней осенью регион — Пхукет. Обычно туда летят на 11 ночей в "трешку" или "четверку" с завтраками. В ноябре начинается высокий сезон, цены за месяц вырастают на четверть, уточнили в Tez Tour. Минимальная стоимость путевки на двоих на десять ночей в гостинице категории "четыре звезды" — 155 тысяч рублей, указывают в "Слетать.ру". Большое преимущество — прямые рейсы из многих регионов России.В Египте туристы чаще выбирают "пятерки", проводят там десять ночей, часто отдыхают с детьми, рассказывают в Tez Tour. Можно найти тур на десять дней в "четверку" за 155 тысяч рублей на двоих. Также Майя Котляр рекомендует обратить внимание на средиземноморское побережье Страны пирамид, где песок как на Мальдивах и не было нападения акул.На курорты ОАЭ из России летает "Аэрофлот", Azur Air и почти все перевозчики стран Персидского залива: Emirates, flydubai, Air Arabia, а также Etihad, Qatar Airways, Gulf Air и Oman Air, перечисляют в Space Travel. Минимальная стоимость десятидневного тура в "четверку" в конце октября — 146 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Слетать.ру".Шри-Ланка по цене от 176 тысяч рублей на двоих за десятидневный тур может конкурировать с Таиландом, но география полетов менее обширна. Стоимость аналогичного тура на Мальдивы начинается от 260 тысяч на двоих, отмечают в "Слетать.ру". Примерно столько же придется отдать за тур на Сейшелы.В странах Карибского бассейна в октябре начинается высокий сезон. Десять дней на Кубе обойдутся как минимум в 220 тысяч рублей на двоих, перелет и питание по системе "все включено" входят в стоимость.Венесуэла с похожими вводными — дороже, каникулы на острове Маргарита обойдутся как минимум в 285 тысяч на двоих.
https://ria.ru/20230912/kitay-1895649331.html
https://ria.ru/20221217/seyshely-1838829422.html
https://ria.ru/20230911/turisty-1895458233.html
https://ria.ru/20221102/goa-1828459709.html
https://ria.ru/20230926/puteshestiya-1898742545.html
https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html
https://ria.ru/20230312/egipet-1857081361.html
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
таиланд
мьянма
куба
египет
венесуэла
мальдивы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896551917_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_83901dc976ddc9582e7c3fa38754b878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, таиланд, мьянма, куба, египет, венесуэла, мальдивы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Мьянма, Куба, Египет, Венесуэла, Мальдивы

На море — без стыковок. Новые маршруты для пляжного отдыха осенью

© iStock.com / haveseenДевушка на пляже Петит-Анс на острове Маэ, Сейшелы
Девушка на пляже Петит-Анс на острове Маэ, Сейшелы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© iStock.com / haveseen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Египет, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы — традиционные направления для пляжного отдыха поздней осенью и зимой. В этом году туристическое "меню" станет разнообразнее за счет увеличения числа прямых рейсов. Где понежиться под лучами солнца, когда в России листопад и слякоть, и в какую сумму обойдется такое удовольствие — в материале РИА Новости.

Остров на выбор

"Хочу на Хайнань, жду прямых рейсов", — говорит туристка Александра Попова. Власти китайского острова анонсировали запуск прямого авиасообщения до конца года.
Хайнань - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Эксперты рассказали, как китайский Хайнань готовится к приему россиян
12 сентября, 05:11
"Это китайские Гавайи, там хорошая инфраструктура, многие объекты прошли реновацию, около 60 отелей категории "четыре" и "пять звезд", отличный сервис", — перечисляет плюсы курорта гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр.
Именно такие гостиницы, причем с завтраками, пользуются наибольшим спросом у россиян, рассказали в пресс-службе Tez Tour. Поездка на полторы недели обойдется в октябре примерно в 170 тысяч рублей на одного.
Помимо белоснежных пляжей, термальных источников, у Хайнаня есть и другой серьезный плюс: с марта россияне, как и граждане еще 59 государств, могут приезжать туда без визы.
Еще одно интересное направление — Маврикий. "Аэрофлот" с 23 декабря планирует запустить на остров два прямых рейса в неделю. Стоимость билетов — от 67 тысяч рублей, в то время как перелет со стыковкой обходится сейчас в 100 тысяч. Визу можно получить в аэропорту по прилете на 60 дней.
Беседка на пресноводном озере сейшельского острова Силуэт, Сейшелы - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
"Рай, но с особенностями". Чем привлекают россиян Сейшелы
17 декабря 2022, 08:00
"По красоте природы это конкурент Сейшелам, но дешевле", — рассказали в "Интуристе". Еще отличие: великолепные пляжи и европейский сервис. "В тех же "четверках" он лучше, чем на Мальдивах", — говорит Майя Котляр. Там отличные рестораны, в сезон приезжают шеф-повара — обладатели мишленовских звезд, рассказали в Fun&Sun. Релакс можно совместить с активным отдыхом — виндсерфингом или глубоководной рыбалкой на голубого марлина и акулу. Стоимость десятидневного тура начинается от 220 тысяч рублей на одного, подсчитали в Tez Tour.

Спрос на Азию

В сентябре Россия и Мьянма, известная как Бирма, после 30-летнего перерыва восстановили прямое авиасообщение. Авиакомпания Myanmar Airways International дважды в неделю летает в Новосибирск. Причем власти этого государства в Юго-Восточной Азии призывают российских перевозчиков скорее поставить собственные рейсы.
Храмы в Пагане, Мьянма - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Мьянма намерена привлечь больше российских туристов
11 сентября, 06:49
"Продажи туров идут активно. Честно говоря, мы даже не ожидали, что заявок будет так много. Очевидно, что продукт оказался интересен любителям Юго-Восточной Азии", — поясняют в "Интуристе". Путевка на пять дней с перелетом — от 330 тысяч рублей на двоих.
Мьянма — малоизвестное для россиян направление. "Там хорошие пляжи с белым песком, но бедная инфраструктура. Есть отели с номерами-виллами, но по цене они могут быть дороже, чем аналогичные в Таиланде", — рассказывает Майя Котляр. По ее словам, нет смысла лететь в эту страну отдыхать на пляже. Лучше брать комбинированный тур, включающий экскурсии.
Туристы фотографируются на пляже в Гоа - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Гоа ждет россиян: новые правила отдыха на индийских пляжах
2 ноября 2022, 08:00
С 30 сентябре "Аэрофлот" открыл прямые рейсы из Москвы на Гоа — один из самых популярных у туристов штатов Индии. С 3 октября путешествовать без пересадки можно будет и из Екатеринбурга. Запланировано по три рейса в неделю из каждого города.
В октябре отдохнуть десять дней в отеле категории "три звезды" можно вдвоем за 200 тысяч рублей. Туроператоры отмечают, что в этом году россияне на курорте выбирают более комфортные отели — бронирования гостиниц категории "одна" и "две звезды" почти нет. И с полутора до двух недель выросла средняя продолжительность поездки.
Жирафы в Национальном заповедник Самбуру, Кения - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в африканских странах
26 сентября, 15:35
Пляжный отдых в африканских странах массовым спросом пока не пользуется — нет прямых рейсов, сообщают участники рынка.
"В Занзибаре традиционно хорошее соотношение цены и качества, там прекрасные пляжи и отели, работающие на "все включено". Если откроются чартеры, остров составит серьезную конкуренцию Мальдивам и Сейшелам", — говорит Майя Котляр.
В Кении хороший уровень прибрежных отелей в окрестностях Момбасы, добавляет она. Отдых на пляже в этих странах традиционно совмещают с сафари.

Все хотят в Таиланд

Среди уже привычных для россиян пляжных направлений Таиланд — самое популярное. Путевки туда бронируют 18,5 процента туристов, подсчитали в "Слетать.ру". Египет выбирают 14 процентов, каждый десятый летит в ОАЭ, пять процентов — на Кубу, три — на Шри-Ланку, два — на Мальдивы.
Люди готовятся к традиционному фестивалю в храмовом комплексе Понагар в Нячанге, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали, за что любят россиян
15 августа, 05:07
В Таиланде самый востребованный поздней осенью регион — Пхукет. Обычно туда летят на 11 ночей в "трешку" или "четверку" с завтраками. В ноябре начинается высокий сезон, цены за месяц вырастают на четверть, уточнили в Tez Tour. Минимальная стоимость путевки на двоих на десять ночей в гостинице категории "четыре звезды" — 155 тысяч рублей, указывают в "Слетать.ру". Большое преимущество — прямые рейсы из многих регионов России.
В Египте туристы чаще выбирают "пятерки", проводят там десять ночей, часто отдыхают с детьми, рассказывают в Tez Tour. Можно найти тур на десять дней в "четверку" за 155 тысяч рублей на двоих. Также Майя Котляр рекомендует обратить внимание на средиземноморское побережье Страны пирамид, где песок как на Мальдивах и не было нападения акул.
Дайвинг в Шарм-эш-Шейхе, Египет - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Самый популярный курорт Египта у россиян: главное об отдыхе в Шарме
12 марта, 08:00
На курорты ОАЭ из России летает "Аэрофлот", Azur Air и почти все перевозчики стран Персидского залива: Emirates, flydubai, Air Arabia, а также Etihad, Qatar Airways, Gulf Air и Oman Air, перечисляют в Space Travel. Минимальная стоимость десятидневного тура в "четверку" в конце октября — 146 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Слетать.ру".
Шри-Ланка по цене от 176 тысяч рублей на двоих за десятидневный тур может конкурировать с Таиландом, но география полетов менее обширна. Стоимость аналогичного тура на Мальдивы начинается от 260 тысяч на двоих, отмечают в "Слетать.ру". Примерно столько же придется отдать за тур на Сейшелы.
© iStock.com / SHanscheДевушка отдыхает на яхте на Мальдивах
Девушка отдыхает на яхте на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© iStock.com / SHansche
Девушка отдыхает на яхте на Мальдивах
В странах Карибского бассейна в октябре начинается высокий сезон. Десять дней на Кубе обойдутся как минимум в 220 тысяч рублей на двоих, перелет и питание по системе "все включено" входят в стоимость.
Венесуэла с похожими вводными — дороже, каникулы на острове Маргарита обойдутся как минимум в 285 тысяч на двоих.
Туристка на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Идеальный отдых на Мальдивах: из хмурой зимы в теплое лето
24 декабря 2022, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиландМьянмаКубаЕгипетВенесуэлаМальдивы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала