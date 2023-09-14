https://ria.ru/20230914/aeroflot-1896227942.html

"Аэрофлот" планирует начать полеты на китайский остров Хайнань

"Аэрофлот" планирует начать полеты на китайский остров Хайнань - РИА Новости, 14.09.2023

"Аэрофлот" планирует начать полеты на китайский остров Хайнань

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует в этом году начать полеты на китайский остров Хайнань, сообщил журналистам гендиректор перевозчика... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:21

2023-09-14T00:21

2023-09-14T00:21

китай

россия

хайнань

максим решетников

никита кондратьев

аэрофлот

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости/Прайм. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует в этом году начать полеты на китайский остров Хайнань, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. "Планируем полеты в Хайнань. Сейчас ждем разрешения и получения слотов. Мы хотели бы запустить их в 2023 году. Самый главный сдерживающий фактор - это незапущенный безвиз с Китаем", - сказал он. В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор перевозчика сообщал журналистам, что авиакомпания "Аэрофлот" планирует расширять программу полетов в Китай: открывать дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был перезапущен с 1 августа. В начале сентября министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что в рамках безвизовых групповых поездок жители России из приграничных регионов совершают до тысячи поездок в сутки в Китай. Он уточнял, что была принята первая группа китайских туристов в Москве и Санкт-Петербурге. До этого Ассоциация туроператоров России сообщала, что въезд туристических групп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке. Как сообщил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, министерство надеется, что туристический безвизовый групповой обмен с Китаем заработает в полную силу к концу сентября. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230914/aeroflot-1896227461.html

китай

россия

хайнань

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китай, россия, хайнань, максим решетников, никита кондратьев, аэрофлот, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество