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Туроператоры назвали новую альтернативу Мальдивам этой зимой - РИА Новости, 13.09.2023
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Туризм
 
14:41 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/mavrikiy-1896100802.html
Туроператоры назвали новую альтернативу Мальдивам этой зимой
Туроператоры назвали новую альтернативу Мальдивам этой зимой - РИА Новости, 13.09.2023
Туроператоры назвали новую альтернативу Мальдивам этой зимой
Туроператоры прогнозируют рост популярности Маврикия после запуска прямых рейсов, сообщает RTN. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:41
2023-09-13T14:41
туризм
новости - туризм
маврикий
мальдивы
москва
артем туров
аэрофлот
emirates
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Туроператоры прогнозируют рост популярности Маврикия после запуска прямых рейсов, сообщает RTN."Аэрофлот" объявил о запуске прямых рейсов на остров Маврикий с 23 декабря. Как сообщили RTN туроператоры, появление прямой перевозки уже повысило интерес туристов к направлению, но спрос на билеты зависит от цен, которые предложит национальный перевозчик."Появление прямых перелетов из Москвы – большой плюс для направления, и здорово, что запускают их под Новый год, когда рейсы однозначно хорошо загрузятся", – подчеркивает генеральный директор компании "Арт Тур" Дмитрий Арутюнов.Сейчас туристов отправляют на остров через Эмираты, перелет дорогой. С другой стороны, высокий уровень сервиса, сочетание гастрономии и красивой природы на Маврикии привлекает туристов, многие возвращаются туда не раз."Конечно, профессионалы уже обратили внимание на новость, теперь задача турагентов донести ее до туристов. Острова Индийского океана россияне очень любят. Например, на Мальдивах наш рынок лидирует, иногда меняясь местами с Индией. На Сейшелах ощущается нехватка хороших отелей, на тех же Мальдивах в пик сезона тоже сложно что-то забронировать. А вот на Маврикии, с учетом ограниченной перевозки, гораздо больше шансов получить хорошие отели в пиковый период", – пояснил Арутюнов.Относительно двух рейсов в неделю эксперт полагает, что пока такого объема вполне достаточно, если же спрос начнет расти, перевозки могут добавить. "Тут важнее стоимость билетов. На Emirates перелет обходится в районе 100 тысяч рублей туда и обратно, у "Аэрофлота" дешевле", – считает он.PR-директор компании Tez Tour Жанна Богачева отметила, что тарифы на прямые рейсы "Аэрофлота" сейчас вполне привлекательные, выгоднее стыковочных на 25-30 процентов. Стоимость перелета стартует от 67 тысяч рублей в обе стороны.В компании ICS Travel Group также ожидают от запуска прямых рейсов "Аэрофлота" увеличения интереса к курорту.По словам Дмитрия Арутюнова, туристы предпочитают останавливаться на острове в отелях ”пять звезд”, которые стоят примерно столько же, сколько мальдивские: "При этом качество сервиса на Маврикии – лучшее из того, что может предложить этот регион. Там много отелей мировых цепочек – это One&amp;Only, открывшийся после реконструкции Royal Palm, Marriott, Constance Hotels &amp; Resorts и другие".Он прогнозирует серьезную конкуренцию за номера с туристами из ЕС. "Европа окончательно оправилась от пандемийного шока", – уточнил Арутюнов.Маврикий – популярное направление международного туризма. В 2022 году архипелаг принял почти миллион туристов, в 2023 рассчитывает восстановить показатели допандемийного 2019 года и увеличить их число до 1,4 миллиона. Визу для посещения Маврикия с целью туризма можно получить в аэропорту по прилете, срок ее действия – 60 дней.
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новости - туризм, маврикий, мальдивы, москва, артем туров, аэрофлот, emirates, tez tour, туризм, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Маврикий, Мальдивы, Москва, Артем Туров, Аэрофлот, Emirates, Tez Tour, Туризм, куда можно лететь, Отдых на море
Туроператоры назвали новую альтернативу Мальдивам этой зимой

РСТ: Маврикий благодаря запуску прямых рейсов может привлечь россиян зимой

© Pixabay / kardinaloveМаврикий
Маврикий - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Pixabay / kardinalove
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Туроператоры прогнозируют рост популярности Маврикия после запуска прямых рейсов, сообщает RTN.
"Аэрофлот" объявил о запуске прямых рейсов на остров Маврикий с 23 декабря. Как сообщили RTN туроператоры, появление прямой перевозки уже повысило интерес туристов к направлению, но спрос на билеты зависит от цен, которые предложит национальный перевозчик.
«
"Появление прямых перелетов из Москвы – большой плюс для направления, и здорово, что запускают их под Новый год, когда рейсы однозначно хорошо загрузятся", – подчеркивает генеральный директор компании "Арт Тур" Дмитрий Арутюнов.
Сейчас туристов отправляют на остров через Эмираты, перелет дорогой. С другой стороны, высокий уровень сервиса, сочетание гастрономии и красивой природы на Маврикии привлекает туристов, многие возвращаются туда не раз.
"Конечно, профессионалы уже обратили внимание на новость, теперь задача турагентов донести ее до туристов. Острова Индийского океана россияне очень любят. Например, на Мальдивах наш рынок лидирует, иногда меняясь местами с Индией. На Сейшелах ощущается нехватка хороших отелей, на тех же Мальдивах в пик сезона тоже сложно что-то забронировать. А вот на Маврикии, с учетом ограниченной перевозки, гораздо больше шансов получить хорошие отели в пиковый период", – пояснил Арутюнов.
Относительно двух рейсов в неделю эксперт полагает, что пока такого объема вполне достаточно, если же спрос начнет расти, перевозки могут добавить. "Тут важнее стоимость билетов. На Emirates перелет обходится в районе 100 тысяч рублей туда и обратно, у "Аэрофлота" дешевле", – считает он.
PR-директор компании Tez Tour Жанна Богачева отметила, что тарифы на прямые рейсы "Аэрофлота" сейчас вполне привлекательные, выгоднее стыковочных на 25-30 процентов. Стоимость перелета стартует от 67 тысяч рублей в обе стороны.
В компании ICS Travel Group также ожидают от запуска прямых рейсов "Аэрофлота" увеличения интереса к курорту.
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По словам Дмитрия Арутюнова, туристы предпочитают останавливаться на острове в отелях ”пять звезд”, которые стоят примерно столько же, сколько мальдивские: "При этом качество сервиса на Маврикии – лучшее из того, что может предложить этот регион. Там много отелей мировых цепочек – это One&Only, открывшийся после реконструкции Royal Palm, Marriott, Constance Hotels & Resorts и другие".
Он прогнозирует серьезную конкуренцию за номера с туристами из ЕС. "Европа окончательно оправилась от пандемийного шока", – уточнил Арутюнов.
Маврикий – популярное направление международного туризма. В 2022 году архипелаг принял почти миллион туристов, в 2023 рассчитывает восстановить показатели допандемийного 2019 года и увеличить их число до 1,4 миллиона.
Визу для посещения Маврикия с целью туризма можно получить в аэропорту по прилете, срок ее действия – 60 дней.
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"Аэрофлот" открыл продажи билетов на курортный остров Маврикий
12 сентября, 11:52
 
ТуризмНовости - ТуризмМаврикийМальдивыМоскваАртем ТуровАэрофлотEmiratesTez TourТуризмкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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