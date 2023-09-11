https://ria.ru/20230911/myanma-1895462870.html

Мьянма призвала российские авиакомпании запустить рейсы в страну

Мьянма призвала российские авиакомпании запустить рейсы в страну - РИА Новости, 11.09.2023

Мьянма призвала российские авиакомпании запустить рейсы в страну

Мьянма призывает российские авиакомпании как можно скорее запустить рейсы в страну после восстановления авиасообщения, заявил вице-премьер Мьянмы, министр... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:21

2023-09-11T07:21

2023-09-11T11:13

мьянма

россия

экономика

вэф-2023

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895302323_0:404:2922:2048_1920x0_80_0_0_7459cdecd29a7c4c144bd601180317b0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма призывает российские авиакомпании как можно скорее запустить рейсы в страну после восстановления авиасообщения, заявил вице-премьер Мьянмы, министр транспорта и коммуникаций Мья Тун У. "С прошлой недели Myanmar Airlines запустил новый маршрут – Янгон - Мандалай в Новосибирск два раза в неделю. И мы призываем российские авиакомпании как можно скорее начать полеты в Мьянму", - сказал Мья Тун У, выступая на ВЭФ-2023. В начале сентября Россия и Мьянма восстановили регулярное авиасообщение после 30-летнего перерыва. Самолеты компании Myanmar Airways International летают в Новосибирск два раза в неделю, по вторникам и субботам. Рейс стартует из бывшей столицы и крупнейшего города Мьянмы Янгона, затем приземляется во втором по величине городе страны Мандалае, а оттуда вылетает в Новосибирск. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/turisty-1895458233.html

мьянма

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мьянма, россия, экономика, вэф-2023, новости - туризм