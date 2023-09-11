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Мьянма призвала российские авиакомпании запустить рейсы в страну
Мьянма призвала российские авиакомпании запустить рейсы в страну - РИА Новости, 11.09.2023
Мьянма призвала российские авиакомпании запустить рейсы в страну
Мьянма призывает российские авиакомпании как можно скорее запустить рейсы в страну после восстановления авиасообщения, заявил вице-премьер Мьянмы, министр... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:21
2023-09-11T07:21
2023-09-11T11:13
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма призывает российские авиакомпании как можно скорее запустить рейсы в страну после восстановления авиасообщения, заявил вице-премьер Мьянмы, министр транспорта и коммуникаций Мья Тун У. "С прошлой недели Myanmar Airlines запустил новый маршрут – Янгон - Мандалай в Новосибирск два раза в неделю. И мы призываем российские авиакомпании как можно скорее начать полеты в Мьянму", - сказал Мья Тун У, выступая на ВЭФ-2023. В начале сентября Россия и Мьянма восстановили регулярное авиасообщение после 30-летнего перерыва. Самолеты компании Myanmar Airways International летают в Новосибирск два раза в неделю, по вторникам и субботам. Рейс стартует из бывшей столицы и крупнейшего города Мьянмы Янгона, затем приземляется во втором по величине городе страны Мандалае, а оттуда вылетает в Новосибирск. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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мьянма, россия, экономика, вэф-2023, новости - туризм
Мьянма, Россия, Экономика, ВЭФ-2023, Туризм, Новости - Туризм
Мьянма призвала российские авиакомпании запустить рейсы в страну
Министр Тун У призвал российские авиакомпании скорее запустить рейсы в Мьянму