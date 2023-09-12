https://ria.ru/20230912/mavrikiy-1895775947.html
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на курортный остров Маврикий
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на курортный остров Маврикий - РИА Новости, 12.09.2023
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на курортный остров Маврикий
"Аэрофлот" 12 сентября открыл продажи авиабилетов на остров Маврикий, лететь можно будет уже в декабре, рассказал журналистам гендиректор группы компаний Сергей РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:52
2023-09-12T11:52
2023-09-12T12:16
туризм
новости - туризм
маврикий
аэрофлот
дальневосточный федеральный университет
туризм
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853262887_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_7951a33547a6d4aa0ddfb122f592f6fc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. "Аэрофлот" 12 сентября открыл продажи авиабилетов на остров Маврикий, лететь можно будет уже в декабре, рассказал журналистам гендиректор группы компаний Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума. "Маврикий – сегодня откроем продажу билетов, начало полетов с декабря", – ответил он на вопрос о планируемых новых направлениях полетов перевозчика. Александровский добавил, рейсы будут выполняться два раза в неделю, в дальнейшем возможно увеличение: "будет зависеть от спроса", а полететь можно будет уже 23 декабря. Билеты появились в системе бронирования "Аэрофлота". Из Москвы — по средам и субботам, обратно — по четвергам и воскресеньям. Цена за перелет в одну сторону: в декабре — от 51 000 рублей.ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230911/kitay-1895539051.html
маврикий
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853262887_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c5e8d77e52d69b28c22164c918d9ff00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, маврикий, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, туризм, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Маврикий, Аэрофлот, Дальневосточный федеральный университет, Туризм, куда можно лететь, Отдых на море
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на курортный остров Маврикий
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на курортный остров Маврикий