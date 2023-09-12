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"Аэрофлот" открыл продажи билетов на курортный остров Маврикий - РИА Новости, 12.09.2023
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Туризм
 
11:52 12.09.2023 (обновлено: 12:16 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/mavrikiy-1895775947.html
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на курортный остров Маврикий
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на курортный остров Маврикий - РИА Новости, 12.09.2023
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на курортный остров Маврикий
"Аэрофлот" 12 сентября открыл продажи авиабилетов на остров Маврикий, лететь можно будет уже в декабре, рассказал журналистам гендиректор группы компаний Сергей РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:52
2023-09-12T12:16
туризм
новости - туризм
маврикий
аэрофлот
дальневосточный федеральный университет
туризм
куда можно лететь
отдых на море
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. "Аэрофлот" 12 сентября открыл продажи авиабилетов на остров Маврикий, лететь можно будет уже в декабре, рассказал журналистам гендиректор группы компаний Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума. "Маврикий – сегодня откроем продажу билетов, начало полетов с декабря", – ответил он на вопрос о планируемых новых направлениях полетов перевозчика. Александровский добавил, рейсы будут выполняться два раза в неделю, в дальнейшем возможно увеличение: "будет зависеть от спроса", а полететь можно будет уже 23 декабря. Билеты появились в системе бронирования "Аэрофлота". Из Москвы — по средам и субботам, обратно — по четвергам и воскресеньям. Цена за перелет в одну сторону: в декабре — от 51 000 рублей.ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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новости - туризм, маврикий, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, туризм, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Маврикий, Аэрофлот, Дальневосточный федеральный университет, Туризм, куда можно лететь, Отдых на море
"Аэрофлот" открыл продажи билетов на курортный остров Маврикий

"Аэрофлот" открыл продажи билетов на курортный остров Маврикий

© iStock.com / PB57photosМаврикий
Маврикий - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© iStock.com / PB57photos
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. "Аэрофлот" 12 сентября открыл продажи авиабилетов на остров Маврикий, лететь можно будет уже в декабре, рассказал журналистам гендиректор группы компаний Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума.
"Маврикий – сегодня откроем продажу билетов, начало полетов с декабря", – ответил он на вопрос о планируемых новых направлениях полетов перевозчика.
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Александровский добавил, рейсы будут выполняться два раза в неделю, в дальнейшем возможно увеличение: "будет зависеть от спроса", а полететь можно будет уже 23 декабря.
Билеты появились в системе бронирования "Аэрофлота". Из Москвы — по средам и субботам, обратно — по четвергам и воскресеньям. Цена за перелет в одну сторону: в декабре — от 51 000 рублей.
ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ТуризмНовости - ТуризмМаврикийАэрофлотДальневосточный федеральный университетТуризмкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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