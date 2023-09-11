https://ria.ru/20230911/kitay-1895539051.html

Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую

Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую - РИА Новости, 11.09.2023

Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую

До конца года россияне смогут отдыхать на еще одном экзотическом острове: прямое сообщение может быть открыто с китайским Хайнанем, сообщил глава управления по... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:14

2023-09-11T14:14

2023-09-11T14:14

туризм

туризм

новости - туризм

санья

хайнань

россия

китай

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. До конца года россияне смогут отдыхать на еще одном экзотическом острове: прямое сообщение может быть открыто с китайским Хайнанем, сообщил глава управления по туризму города Санья Альберт Ип."Россия — ключевой рынок. С 1 июля заработал терминал аэропорта Саньи. Надеемся, что в этом году получится открыть прямой рейс в Россию, планируем, что это может произойти в конце года", — отметил эксперт во время масштабного мероприятия, посвященного возвращению на российский рынок Хайнаня.По словам чиновника, информации об авиакомпании, которая могла бы осуществлять авиаперевозки, пока нет."Это могут быть и российские, и китайские авиаперевозчики", — отметил Альберт Ип.

https://ria.ru/20230907/kitay-1894749379.html

санья

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, санья, хайнань, россия, китай