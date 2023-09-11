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Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую - РИА Новости, 11.09.2023
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Туризм
 
14:14 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/kitay-1895539051.html
Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую
Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую - РИА Новости, 11.09.2023
Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую
До конца года россияне смогут отдыхать на еще одном экзотическом острове: прямое сообщение может быть открыто с китайским Хайнанем, сообщил глава управления по... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:14
2023-09-11T14:14
туризм
туризм
новости - туризм
санья
хайнань
россия
китай
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. До конца года россияне смогут отдыхать на еще одном экзотическом острове: прямое сообщение может быть открыто с китайским Хайнанем, сообщил глава управления по туризму города Санья Альберт Ип."Россия — ключевой рынок. С 1 июля заработал терминал аэропорта Саньи. Надеемся, что в этом году получится открыть прямой рейс в Россию, планируем, что это может произойти в конце года", — отметил эксперт во время масштабного мероприятия, посвященного возвращению на российский рынок Хайнаня.По словам чиновника, информации об авиакомпании, которая могла бы осуществлять авиаперевозки, пока нет."Это могут быть и российские, и китайские авиаперевозчики", — отметил Альберт Ип.
https://ria.ru/20230907/kitay-1894749379.html
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санья, Хайнань, Россия, Китай
Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую

Власти Хайнаня: прямой рейс из Москвы на курорт планируют открыть до конца года

© Фото : Бюро по развитию туризма города СаньяГлава управления по туризму города Санья Альберт Ип
Глава управления по туризму города Санья Альберт Ип - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Бюро по развитию туризма города Санья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен РИА Новости. До конца года россияне смогут отдыхать на еще одном экзотическом острове: прямое сообщение может быть открыто с китайским Хайнанем, сообщил глава управления по туризму города Санья Альберт Ип.
"Россия — ключевой рынок. С 1 июля заработал терминал аэропорта Саньи. Надеемся, что в этом году получится открыть прямой рейс в Россию, планируем, что это может произойти в конце года", — отметил эксперт во время масштабного мероприятия, посвященного возвращению на российский рынок Хайнаня.
По словам чиновника, информации об авиакомпании, которая могла бы осуществлять авиаперевозки, пока нет.
"Это могут быть и российские, и китайские авиаперевозчики", — отметил Альберт Ип.
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