https://ria.ru/20230911/kitay-1895539051.html
Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую
Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую - РИА Новости, 11.09.2023
Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую
До конца года россияне смогут отдыхать на еще одном экзотическом острове: прямое сообщение может быть открыто с китайским Хайнанем, сообщил глава управления по... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:14
2023-09-11T14:14
2023-09-11T14:14
туризм
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новости - туризм
санья
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. До конца года россияне смогут отдыхать на еще одном экзотическом острове: прямое сообщение может быть открыто с китайским Хайнанем, сообщил глава управления по туризму города Санья Альберт Ип."Россия — ключевой рынок. С 1 июля заработал терминал аэропорта Саньи. Надеемся, что в этом году получится открыть прямой рейс в Россию, планируем, что это может произойти в конце года", — отметил эксперт во время масштабного мероприятия, посвященного возвращению на российский рынок Хайнаня.По словам чиновника, информации об авиакомпании, которая могла бы осуществлять авиаперевозки, пока нет."Это могут быть и российские, и китайские авиаперевозчики", — отметил Альберт Ип.
https://ria.ru/20230907/kitay-1894749379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, санья, хайнань, россия, китай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санья, Хайнань, Россия, Китай
Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую
Власти Хайнаня: прямой рейс из Москвы на курорт планируют открыть до конца года