https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

Атомная отрасль России развивается вопреки санкциям

Атомная отрасль России развивается вопреки санкциям - РИА Новости, 28.09.2023

Атомная отрасль России развивается вопреки санкциям

Российская атомная отрасль в 2023 году на фоне беспрецедентного санкционного давления продолжает развиваться по широкому спектру направлений, осваивает... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T01:26

2023-09-28T01:26

2023-09-28T01:26

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

брикс

запорожская аэс

экономика

африка

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская атомная отрасль в 2023 году на фоне беспрецедентного санкционного давления продолжает развиваться по широкому спектру направлений, осваивает передовые технологии и продукты, чтобы выходить с ними на новые рынки, не давая получить конкурентные преимущества тем, кто ради этого пытается политизировать мировую индустрию атома. В четверг в России отмечается День работника атомной промышленности. Он с 2005 года входит в календарь праздничных дат в России. 28 сентября было выбрано потому, что в этот день в 1942 году вышло распоряжение Госкомитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии. Все производственно-технологические цепочки атомной отрасли РФ входят в контур управления государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" - единственной в мире компании, обладающей всем набором ядерных компетенций. "Росатом" объединяет более 400 организаций, в том числе единственный в мире атомный ледокольный флот. Руководство "Росатома" весной нынешнего года обозначило стратегические задачи госкорпорации на ближайшие годы в условиях санкций. Это освоение новых рынков и поиск новых партнеров, повышение конкурентоспособности своих продуктов и услуг, участие в обеспечении технологического суверенитета России во многих направлениях. Неизменная главная задача Обеспечение обороноспособности России и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики справляются, отмечал ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" в текущем году также исполнит ГОЗ на все 100%, заверил Лихачев президента РФ Владимира Путина в августе в ходе рабочей встречи с главой государства. Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию поручил Минобороны РФ и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут США. Руководство страны неизменно уделяет внимание развитию ядерного оружейного комплекса "Росатома". В частности, государство будет наращивать темпы развития саровского ядерного центра – "родины" отечественного ядерного оружия, крупнейшего научно-технического комплекса, обеспечивающего обороноспособность страны. Об этих планах Путин сообщил, посещая Саров в начале сентября. Новые энергоблоки в России В нынешнем году совокупная выработка электроэнергии АЭС в России должна по плану составить 218,8 миллиардов киловатт-часов. Сейчас в стране по графику идет сооружение первого и второго энергоблоков на Курской АЭС-2. По третьему и четвертому блокам проводятся инженерные изыскания. Начался подготовительный период для будущих третьего и четвертого блоков Ленинградской АЭС-2. Задача этого года — получить лицензию на их возведение. На Смоленской АЭС-2 идут инженерные изыскания на месте будущих энергоблоков №1 и №2. Отдельная тема — перспективные энергоблоки. Речь, в частности, о сооружении атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реактора "РИТМ-200" в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия), уже получена лицензия Ростехнадзора на ее размещение. Сейчас обсуждается возможность возведения этой АСММ в составе двух энергоблоков – тем самым мощность станции возрастет до 110 МВт. А на Чукотке намечено построить АЭС малой мощности на базе реакторной установки "Шельф-М" мощностью до 10 МВт, соглашение об этом было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Выполняются инженерные изыскания в Заполярье — там на площадке Кольской АЭС-2 планируют запустить инновационные реакторы ВВЭР-С средней мощности с регулированием распределения нейтронов по энергии в активной зоне (так называемым спектральным регулированием). Такие установки необходимы для замыкания ядерного топливного цикла, в котором значительно расширится сырьевая база атомной энергетики. Для энергоблоков будущего "Росатом" создает перспективное ядерное топливо. Начаты реакторные испытания смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, чтобы обосновать возможность его применения в будущем в реакторных установках типа ВВЭР, составляющих основу атомной энергетики в РФ и широко представленных в мире на АЭС российского дизайна. Это тоже новый шаг в освоении технологий замыкания ядерного топливного цикла. Помимо этого, успешно прошел первый цикл реакторных испытаний экспериментальных оболочек тепловыделяющих элементов на основе карбида кремния, применение которых, как считается, поможет существенно повысить безопасность и эффективность эксплуатации атомных электростанций. Запорожская АЭС Осенью 2022 года под российскую юрисдикцию перешла крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. На станции присутствуют специалисты МАГАТЭ, "Росатом" оказывает им всяческое содействие в работе. Атомщики обеспечивают эксплуатационную безопасность энергоблоков ЗАЭС. Ситуация усугубилась после того, как киевский режим разрушил дамбу Каховской ГЭС. Но были приняты все необходимые меры, чтобы обеспечивать водоснабжение систем охлаждения реакторов ЗАЭС и бассейнов выдержки отработавшего ядерного топлива. В конце июля Лихачев оценивал технологическое состояние ЗАЭС как "абсолютно безопасное". Но безрассудные действия украинских военных - единственный источник угроз для Запорожской АЭС извне, отметил Лихачев, выступая на нынешней неделе на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Продолжается комплектование оперативного персонала ЗАЭС. На текущий момент на станции набрано около 3,5 тысячи сотрудников. Восстановление транзита по Севморпути "Росатом" в текущих условиях не остановил ни один проект по развитию Арктики. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в нынешнем году, как планируется, вырастет до 36 миллионов тонн. Более того, госкорпорация прорабатывает с российскими компаниями возможность переброски морских перевозок отечественной нефти с Балтики на Северный морской путь. Было объявлено, что "Росатом" и "Новатэк" в начале 2024 года запустят круглогодичную навигацию в восточной части СМП. Восстанавливается транзит по этой арктической трассе, в силу геополитических событий сильно просевший в 2022 году: к концу лета по СМП перевезли 1 миллион тонн транзитных грузов. Знаковым решением в развитии Севмпорпути как международного транспортного коридора стало подписание "Росатомом" и компанией DP World Russia FSE на ПМЭФ-2023 соглашения о стратегическом сотрудничестве по развитию контейнерных перевозок по СМП и евроазиатской логистике. Атомный ледокольный флот со временем пополнится еще двумя атомоходами. В начале февраля был подписан контракт на строительство на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Их нарекут "Камчатка" и "Сахалин". Есть новые перспективы по энергоснабжению проектов в Арктике. "Росатом" оценивает потенциальный заказ на минимум 15 плавучих атомных энергоблоков, предназначенных для работы на Северном морском пути, рассказывал Лихачев. В частности, прорабатываются возможности строительства "плавучек" для "Газпрома". Проекты с дружественными странами "Росатом" готов к усилению санкционного давления со стороны Запада, продолжит развитие и выход на новые рубежи и никому не даст получать конкурентные преимущества за счет нечестных политических рычагов, подчеркивал Лихачев. Сотрудничество России с дружественными странами-партнерами в области мирного атома развивается. В мае выдал первый ток возведенный в братской Белоруссии с участием России энергоблок №2 Белорусской АЭС. В конце апреля прошла торжественная церемония завоза ядерного топлива на энергоблок №1 строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, после чего эта страна вошла в клуб стран с собственной атомной энергетикой. Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом принимали участие в мероприятии по видеосвязи. Сейчас Москва и Анкара обсуждают возможность строительства по российскому проекту и второй в Турции АЭС "Синоп". Бангладеш выдала лицензию на завоз ядерного топлива на строящуюся АЭС "Руппур", это событие ожидается осенью. В Египте в мае началось сооружение вместе с "Росатомом" третьего блока АЭС "Эль-Дабаа", планируется до конца года начать возведение и блока №4. А в Венгрии в августе стартовал основной этап строительства АЭС "Пакш-2". Станцию будут строить, несмотря на критику из США, Британии и ЕС в адрес Будапешта – "это тот случай, когда караван идет и будет идти при любом раскладе", подчеркивал Лихачев. По его словам, "первый бетон" на АЭС "Пакш-2" планируется залить в конце 2024–начале 2025 года. Но не энергоснабжением единым. "Росатом" помогает дружественным странам обеспечить их здравоохранение передовыми технологиями. Боливия в марте получила первую партию современных радиофармацевтических препаратов, произведенных в своем Центре ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ), строящемся "Росатомом". Российские технологии уже помогли спасти много жизней, сообщил в конце августа в интервью РИА Новости президент Боливии Луис Арсе. Летом в Боливию из России прибыл корпус исследовательского ядерного реактора для наработки различных изотопов в составе ЦЯИТ. Спектр направлений, в которых можно использовать эту установку, очень широк — защита окружающей среды, промышленность, горная добыча и даже криминалистика. Ожидается, что пуск реактора состоится в 2025 году. Внутри России крупной площадкой для сотрудничества стран в области ядерной науки и технологий станет многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах МБИР, строящийся в Научно-исследовательском институте атомных реакторов "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области. В самом начале нынешнего года в проектное положение поставили корпус этой уникальной установки. Российский атом для БРИКС и Африки Существенное развитие в 2023 году получило партнерство "Росатома" со странами БРИКС. В марте в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина была подписана рассчитанная на десятилетия программа сотрудничества Москвы и Пекина в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла. Также в марте сообщалось о победе российских атомщиков в тендере на поставку гидроксида лития-7, важного компонента системы охлаждения, для единственной бразильской АЭС "Ангра". А в начале мая Россия и Бразилия подписали очередной контракт на поставку природного урана. Кроме того, стало известно, что "Росатом" намерен сотрудничать с Индией по АЭС малой мощности, в том числе плавучим энергоблокам. Российские специалисты готовы построить в Индии и мощный исследовательский ядерный реактор. В начале августа было объявлено, что топливная компания "Росатома" ТВЭЛ и Южно-Африканская корпорация по атомной энергии (Necsa) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области изготовления ядерного топлива и его компонентов. Отмечалось, что это станет шагом к повышению устойчивости ядерной генерации в странах БРИКС. "Росатом" не исключает своего участия в возможном строительстве новой АЭС в ЮАР. Как сообщили РИА Новости в госкорпорации, российские атомщики готовы участвовать в прозрачном тендере при соответствующем запросе со стороны южноафриканских коллег. Отдельным крупным направлением партнерства с БРИКС стала ядерная медицина. Заявлено о готовности "Росатома" поставлять в страны этого объединения новые высокотехнологичные радиофармацевтические препараты для лечения рака. Кроме того, российские атомщики предлагают создавать с коллегами по БРИКС крупные макрорегиональные центры компетенций по ядерной медицине, чтобы предоставлять высокотехнологичные услуги и третьим странам. Мирный атом – одна из важных и перспективных сфер взаимодействия России со странами Африки. На прошедшем в июле в Санкт-Петербурге форуме "Россия-Африка" "Росатом" заключил межправсоглашения о партнерстве с такими странами-"атомными новичками", как Бурунди и Зимбабве, а с Эфиопией подписал дорожную карту о развитии сотрудничества (речь, в частности, идет о возможности строительства в этой стране АЭС разной мощности). Страны Африки очень заинтересованы в проектах российских плавучих АЭС, и "Росатом" предлагает создать атомный энергофлот для снабжения стран этого континента электроэнергией, говорил Алексей Лихачев. Впрочем, "Росатом" предлагает обеспечивать государства Африки электроэнергией и из других источников. Госкорпорация активно изучает потенциал африканских стран в отношении ветроэнергетики, гидроэнергетики и геотермальной энергии, перспективно оцениваются проекты по переработке отходов в энергию (мусоросжигание). Рекорд машиностроителей День работника атомпрома ознаменован еще одним рекордом, на сей раз у машиностроителей "Росатома". На текущей неделе с завода "Атоммаш" в Волгодонске отгрузили корпус реактора для блока №3 АЭС "Аккую". Это пятое за год такое оборудование, предназначенное для зарубежных строек АЭС с участием России. Такого объема отгрузок не было в истории отечественного атомного машиностроения. Машиностроительный дивизион "Росатома" холдинг "Атомэнергомаш" в этом году "прирос" питерским заводом "Киров-Энергомаш", выпускающим паротурбинные установки для атомных ледоколов. Ожидается, что приобретение госкорпорацией этого предприятия решит проблему со стоимостью и сроками поставок оборудования для атомоходов и плавучих энергоблоков. "Росатом" создает технику и для других отраслей промышленности – например, для производства сжиженного природного газа. В "Атомэнергомаше" разработан первый отечественный стендер - комплекс оборудования для отгрузки СПГ на газовозы и обратно. В настоящее время идет изготовление ключевых узлов и компонентов стендера, в этом году закончатся их испытания. Ожидается, что целиком стендер будет готов к испытаниям в следующем году, а в 2025-м его получит заказчик, рассказал заместитель гендиректора "Росатома" по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов на Восточном экономическом форуме-2023. Уран, литий, редкие земли Знаковым событием в части освоения сырьевой базы отечественной атомной энергетики стал выход "Росатома" на второе место в мире по запасам урана. Это произошло после приобретения в Казахстане Буденовского месторождения этого стратегического металла. Кроме того, стало известно о планах российской госкорпорации добывать уран в Танзании (начало пилотной добычи намечено на 2023-2025 годы) и в Намибии (с 2029 года). Отечественная атомная промышленность, имея мощный производственный комплекс горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, помогает обеспечивать Россию стратегически важными редкими и редкоземельными металлами, без которых невозможно развитие многих отраслей, в том числе оборонной. Совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля" – "Полярный литий" – в феврале нынешнего года получило лицензию на разработку наиболее перспективного российского Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области. В конце июня международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии YLB заключили рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в Боливии. Для "Росатома" это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью минимум 25 тысяч тонн карбоната лития в год, что составит до 4% мирового рынка. В конце мая распоряжением кабинета министров "Росатому" был передан стратегически важный Ловозерский горно-обогатительный комбинат (ЛГОК, Мурманская область), добывающий редкоземельные металлы. ЛГОК - единственный в России комбинат, добывающий и обогащающий лопаритовую руду, из которой извлекают редкоземельные металлы для дальнейшего использования в российской промышленности. Лопаритовый концентрат ЛГОК поставляет для "Соликамского магниевого завода", там из этого сырья извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов. Полная цепочка производства редкоземельных металлов в России сегодня не замкнута, поэтому акции Соликамского магниевого завода также готовятся к передаче "Росатому", как имущественный взнос РФ. Следующим шагом здесь планируется строительство разделительного производства для обеспечения полного сырьевого и, как следствие, технологического суверенитета. Таким образом, "Росатом" станет собственником полного цикла редкоземельных металлов – от добычи до производства. Медицина и кванты В январе "Росатом" начал строить в Обнинске (Калужская область) крупнейший в Европе завод по производству радиофармацевтических препаратов мирового уровня, в том числе для лечения тяжелых форм рака. Предприятие, как ожидается, обеспечит технологический суверенитет России в этой высокотехнологичной области. В линейку будущих препаратов в числе прочего войдет продукция на основе радиоактивного изотопа актиний-225 (Ас-225). Испускаемые им альфа-частицы позволяют адресно убивать исключительно опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Российские медики уже сейчас все шире применяют препараты на основе Ас-225, синтезированного специалистами "Росатома". В феврале такое лекарство от рака впервые применили и в Медицинском радиологическом научном центре в Обнинске (Калужская область). То, что "Росатом" по праву называют флагманом технологической независимости страны, подтвердили и достижения в области квантовых компьютеров, которые, помимо прочего, считаются "завтрашним днем" в сфере защиты критически важной информационной инфраструктуры. В июле на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве Владимиру Путину представили самый мощный в России, 16-кубитный квантовый компьютер, созданный под эгидой "Росатома". Глава государства запустил на нем алгоритм для моделирования молекулы гидрида лития. Ожидается, что по итогам нынешнего года в России уже будет иметься и 20-кубитный квантовый компьютер. Первый выпуск Подготовка собственных кадров – традиционное крупное направление работы "Росатома". В конце июня состоялся первый выпуск магистрантов филиала МГУ в Сарове - "образовательного ядра" российского Национального центра физики и математики (НЦФМ). Значительная часть первых выпускников будет работать на предприятиях "Росатома", другая часть продолжит карьеру в организациях под эгидой НЦФМ и по приоритетным направлениям развития науки и техники: от искусственного интеллекта и суперкомпьютеров до физики частиц и космологии. Но "Росатом" думает и о развитии международного ядерного образования. В Обнинске планируется с участием стран-партнеров создать большой научно-образовательный центр ядерных и смежных технологий "Обнинск Тех", где готовили бы специалистов для атомных и других отраслей разных государств. Ожидается, что "Обнинск Тех" позволит России в горизонте 2030 года занять не менее 20% мирового рынка ядерного и смежного образования. Конец истории "реактора имени Берии" Немалая часть работ "Росатома" связана с обеспечением экологической безопасности атомной отрасли. В нынешнем году досрочно завершился крупный проект в этой области – на стратегически важном предприятии госкорпорации "Горно-химическом комбинате" (ГХК, ЗАТО Железногорск, Красноярский край) выведены из эксплуатации два мощных военных ядерных реактора АД и АДЭ-1, в советские времена нарабатывавших оружейный плутоний. Обе уникальные установки, полностью расположенные в горных выработках на берегу Енисея, безаварийно работали более 30 лет с конца 1950-х годов и внесли существенный вклад в повышение обороноспособности страны. Благодаря плутонию с трех действовавших на ГХК реакторов (АД, АДЭ-1 и АДЭ-2) Советскому Союзу в свое время удалось переломить отставание от США по количеству ядерных боеприпасов. В перспективе – вывод из эксплуатации и реактора АДЭ-2, отслужившего рекордно долго – без малого полвека, с 1964 по 2010 год. Реактор АД, проектировавшийся в конце 1940-х годов, поначалу получил индекс ЛБ-120. Аббревиатуру ЛБ взяли в честь куратора советского атомного проекта, заместителя председателя Совета министров СССР Лаврентия Берии, внесшего большой вклад в создание отечественного ракетно-ядерного щита. Число 120 появилось от условного, в целях обеспечения секретности, наименования плутония – "теллур-120". Впоследствии индекс ЛБ-120 заменили на индекс ОК-120 (ОК – "особая конструкция"). Установка имела закрытое наименование - реактор АД. В соответствии с отраслевой концепцией, вывод из эксплуатации двух реакторов шел по варианту "захоронение на месте", который предполагает создание необходимой инфраструктуры и поэтапное заполнение специальным барьерным материалом как самого реактора, так и прилегающих внереакторных помещений. Локализация радиоактивно загрязненных элементов оборудования, систем и конструкций реактора обеспечивает радиационную безопасность персонала, населения и окружающей среды на период не менее 10 тысяч лет.

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https://ria.ru/20230708/materialy-1882964442.html

https://ria.ru/20230609/konkurentsiya-1877171649.html

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россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", брикс, запорожская аэс, экономика, африка