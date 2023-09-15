https://ria.ru/20230915/turizm-1896185995.html

Смертельные приключения. Почему происходят несчастные случаи с туристами

Смертельные приключения. Почему происходят несчастные случаи с туристами - РИА Новости, 15.09.2023

Смертельные приключения. Почему происходят несчастные случаи с туристами

На Камчатке на днях погиб турист, а в Карачаево-Черкесии девушка сорвалась со склона горы. Есть и хорошие новости — на Дальнем Востоке нашли и спасли двух... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T08:00

2023-09-15T08:00

2023-09-15T08:06

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Светлана Баева. На Камчатке на днях погиб турист, а в Карачаево-Черкесии девушка сорвалась со склона горы. Есть и хорошие новости — на Дальнем Востоке нашли и спасли двух пожилых путешественников, пропавших еще в конце августа. Эксперты отмечают: популярность активного туризма увеличивается, но растет и число несчастных случаев. О том, почему люди выбирают горы, а не отдых по системе "Все включено", какие проблемы бывают с гидами и как устроить себе безопасные приключения, — в материале РИА Новости.Слабоумие и отвага"Я сейчас в Индии на маршруте, едем на мотоциклах, — рассказывает Андрей Федорович, руководитель и основатель клуба путешественников "Миры". — Во время пандемии многие копили деньги, а сейчас рванули по миру. После пандемии коронавируса стало понятно: откладывать жизнь нельзя. Но одно дело, когда ты на пляже, а другое — в горах, на сплавах. Активный отдых дает больше здоровья".По его словам, число активных путешественников выросло в разы. Как, впрочем, и количество несчастных случаев. Так, на Эльбрусе в 2021-м из группы в 19 человек пять погибло, на Камчатке из десяти туристов и двух проводников при подъеме на вулкан Ключевская сопка выжило лишь двое."Возможно, травмоопасность увеличилась потому, что гиды не справляются, — предполагает эксперт. — Не ожидали такого потока, но жадничают и берут на себя больше, чем положено".Рост интереса к приключенческому туризму подтверждают в компании Adventure Guide. "Много заявок, особенно после пандемии, — отмечает руководитель отдела продаж Анна Подлесных. — Если раньше бронировали преимущественно те, кто предпочитает именно активный отдых, то сейчас есть интерес и со стороны тех, кто прежде выбирал пляжи и городские экскурсии".Она вспоминает трагедию в коллекторе Неглинки. "Среди погибших была путешественница с большим опытом, я ездила с ней, — говорит эксперт. — Удивительно, что она все-таки пошла с этим гидом и в такую погоду".Универсальный рецептИнтерес к приключениям не уменьшится, наоборот — скорее всего, будет расти. СМИ писали, что после трагедии в московском коллекторе в Сети продолжили торговать такими турами — и люди их покупали. Примерное количество жертв на Эльбрусе — 20 человек в год. Но смельчаков, желающих покорить пик, это не останавливает. Тем более что успешно совершивших восхождение несоизмеримо больше. Вопрос в том, как себя обезопасить.Его пытаются решить и на законодательном уровне: с 1 июля 2024 года вступает в силу закон об обязательной аттестации экскурсоводов, гидов, инструкторов-проводников. В случае с последними учтут виды, категории и сложность туристских маршрутов. Однако, по словам экспертов, это вряд ли изменит ситуацию к лучшему."Я не очень пока понимаю систему. Состою в чате приключенческих клубов по России, где все тоже несколько скептически к этому относятся, — говорит путешественник Андрей Федорович. — Нет информации, кто будет выдавать сертификаты. В идеале это должен быть совет профессионалов со специалистами, способными оценить квалификацию".Эксперты не могут внятно ответить на вопрос, как выбрать фирму и гида, с которыми приключения станут максимально безопасными. "Читайте отзывы. Посмотрите, сколько лет она существует и какие путешествия организовывает", — советуют в компании "Клуб приключений". Но этого зачастую недостаточно.Два фактора трагедий"Две основные причины трагедий — человеческий фактор и воздействие окружающей среды. Есть объективные риски. Но бывает, что гид работает на износ, устал и не понимает, что нужно отдохнуть", — объясняет руководитель клуба приключений "Миры".По его мнению, важно коммуницировать напрямую именно с проводником — ведь именно от него зависят ваши безопасность и жизнь. "Вы не проверите, как он поведет себя в сложных ситуациях, но снять какие-то первые вопросы общение поможет, — считает эксперт. — Например, настораживает, когда гид слишком много хвалится. А если адекватно и спокойно оценивает ситуацию, рассказывает не только о позитивных моментах, но и об опасностях — это хорошо".В МЧС все знаютНе стоит пренебрегать пассивной безопасностью. Первое, если говорить о России и сложных маршрутах, — это регистрация в МЧС. "Мне обещали, что рисков нет, никаких экстремальных или даже просто тяжелых подъемов в горы, только трекинг и путешествие на внедорожниках по достопримечательностям Камчатки. Но потом мы объезжали застрявший в застывшей лаве автомобиль, и я поняла, что все непросто", — признается туристка Елена Летова. По ее словам, она спросила у гида про регистрацию в МЧС. "Он удивился. Сказал: "Конечно!" — чуть ли не с возмущением". Кроме того, добавляет туристка, было контрольное время звонка. "Если бы гид не вышел на связь, коллеги подняли бы тревогу", — объясняет она.Елена вспоминает другую историю, в Хабаровском крае, когда группе туристов предлагали несколько восхождений, несмотря на усиливающийся дождь. Проводники уверяли, что все безопасно. В итоге сама группа отказалась лезть на сопки — было очень скользко. Об МЧС речи не шло.Почему местные?Обычно, как это ни удивительно, бывает наоборот — клиенты требуют экстрима. "Мы сталкиваемся с негативом от клиентов. Например, ветер сильный, волна большая, синоптики предупреждают о непогоде. Но туристы возмущаются: почему, мол, местные на катерах ездят, а нам нельзя", — рассказывает Анна Подлесных. Но все это делается ради безопасности — как с восхождениями, так и другими активностями. На Камчатке вертолет не взлетит, если нет погоды. И отменить экскурсию могут в любой момент — рисковать не стоит.Еще один момент пассивной безопасности — страховка. Полисы, если планируется экстрим, конечно, дороже. Но экономить на этом нельзя."В июле 2023-го наш клиент сорвался с горы Архыз во время трекинга. В результате — серьезная черепно-мозговая травма, переломы позвоночника и множественные ссадины. Пациента вывезли вертолетом, доставили специальным транспортом до дома после выписки из госпиталя. Только одна эвакуация стоила более миллиона рублей", — говорит директор филиала "ЕВРОИНС Туристическое страхование" Юлия Алчеева.Она приводит еще один пример: человеку, который решил полетать на параплане в Колумбии, но зацепился за провода, сделали несколько экстренных операций. Оплачивать их придется из своего кармана, если экстрим не включен в страховку.За себя и за того парняДля собственной безопасности — и об этом говорят все гиды — нужно знать о состоянии своего здоровья, грамотно оценивать силы. "Например, давление. Часто это лезть в гору не мешает. Но важно понимать, что врача в группе нет", — объясняет Андрей Федорович. Для каждого тура, по его словам, есть особые требования. Чаще всего это хорошая физическая форма и отсутствие противопоказаний от врачей, рассказывают в компании "Клуб приключений". "Мы обязательно уточняем, на сколько пролетов лестницы человек может подняться без одышки, как часто он занимается спортом. Если маршрут сложный и специфический, выясняем опыт предыдущих походов. Это непростая работа, которую мы обязательно проводим с каждым участником".В компании рекомендуют попробовать маршруты выходного дня, чтобы оценить свои силы — понять, насколько комфортно нести рюкзак в пеших походах, ночевать в палатках или грести на байдарке.Проводники обязаны знать, что делать в случае отека, перелома, обморожения. Но не менее важно, чтобы сам турист сообщил о проблемах со здоровьем, если они есть. Главное — быть в состоянии пройти маршрут без потерь для себя и других.

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https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html

https://ria.ru/20230910/kamchatka-1894982333.html

https://ria.ru/20230901/ekskursii-1893369297.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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