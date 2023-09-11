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Российская туристка сорвалась со склона в горах в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 11.09.2023
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Туризм
 
20:12 11.09.2023 (обновлено: 20:21 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/gory-1895677903.html
Российская туристка сорвалась со склона в горах в Карачаево-Черкесии
Российская туристка сорвалась со склона в горах в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 11.09.2023
Российская туристка сорвалась со склона в горах в Карачаево-Черкесии
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали на вертолете туристку из Москвы, которая пострадала в горах Карачаево-Черкесии, сообщает... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:12
2023-09-11T20:21
туризм
москва
урупский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали на вертолете туристку из Москвы, которая пострадала в горах Карачаево-Черкесии, сообщает управление министерства по региону. По данным ведомства, женщина находилась в составе туристической группы из шести человек, прибывших из Москвы. Они путешествовали по горной местности в Урупском районе. "На перевале Загедан одна туристка сорвалась с крутого склона и травмировалась. На место выдвинулись 11 спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России... Женщине оказали первую помощь, на вертолете эвакуировали на базу Архызского спасательного подразделения, где передали медикам", – сообщает ведомство в телеграм-канале. Отмечается, что поход не был зарегистрирован в МЧС России.
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москва, урупский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Туризм, Москва, Урупский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Российская туристка сорвалась со склона в горах в Карачаево-Черкесии

В КЧР туристку из Москвы, сорвавшуюся со склона, эвакуировали на вертолете

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТуристический комплекс в Карачаево-Черкесской республике
Туристический комплекс в Карачаево-Черкесской республике - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Туристический комплекс в Карачаево-Черкесской республике. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали на вертолете туристку из Москвы, которая пострадала в горах Карачаево-Черкесии, сообщает управление министерства по региону.
По данным ведомства, женщина находилась в составе туристической группы из шести человек, прибывших из Москвы. Они путешествовали по горной местности в Урупском районе.
"На перевале Загедан одна туристка сорвалась с крутого склона и травмировалась. На место выдвинулись 11 спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России... Женщине оказали первую помощь, на вертолете эвакуировали на базу Архызского спасательного подразделения, где передали медикам", – сообщает ведомство в телеграм-канале.
Отмечается, что поход не был зарегистрирован в МЧС России.
Карачаево-Черкесия - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края
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ТуризмМоскваУрупский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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