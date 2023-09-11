https://ria.ru/20230911/gory-1895677903.html
Российская туристка сорвалась со склона в горах в Карачаево-Черкесии
Российская туристка сорвалась со склона в горах в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 11.09.2023
Российская туристка сорвалась со склона в горах в Карачаево-Черкесии
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали на вертолете туристку из Москвы, которая пострадала в горах Карачаево-Черкесии, сообщает... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:12
2023-09-11T20:12
2023-09-11T20:21
туризм
москва
урупский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792998818_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_c5cbee42286223b5c6fd19bea4224056.jpg
ПЯТИГОРСК, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали на вертолете туристку из Москвы, которая пострадала в горах Карачаево-Черкесии, сообщает управление министерства по региону. По данным ведомства, женщина находилась в составе туристической группы из шести человек, прибывших из Москвы. Они путешествовали по горной местности в Урупском районе. "На перевале Загедан одна туристка сорвалась с крутого склона и травмировалась. На место выдвинулись 11 спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России... Женщине оказали первую помощь, на вертолете эвакуировали на базу Архызского спасательного подразделения, где передали медикам", – сообщает ведомство в телеграм-канале. Отмечается, что поход не был зарегистрирован в МЧС России.
https://ria.ru/20230630/turisty-1881335612.html
москва
урупский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792998818_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c61267c70e85610a4ecae09a5575b2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, урупский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Туризм, Москва, Урупский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Российская туристка сорвалась со склона в горах в Карачаево-Черкесии
В КЧР туристку из Москвы, сорвавшуюся со склона, эвакуировали на вертолете