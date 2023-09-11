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Российская туристка сорвалась со склона в горах в Карачаево-Черкесии

Российская туристка сорвалась со склона в горах в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 11.09.2023

Российская туристка сорвалась со склона в горах в Карачаево-Черкесии

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали на вертолете туристку из Москвы, которая пострадала в горах Карачаево-Черкесии, сообщает... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T20:12

2023-09-11T20:12

2023-09-11T20:21

туризм

москва

урупский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали на вертолете туристку из Москвы, которая пострадала в горах Карачаево-Черкесии, сообщает управление министерства по региону. По данным ведомства, женщина находилась в составе туристической группы из шести человек, прибывших из Москвы. Они путешествовали по горной местности в Урупском районе. "На перевале Загедан одна туристка сорвалась с крутого склона и травмировалась. На место выдвинулись 11 спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России... Женщине оказали первую помощь, на вертолете эвакуировали на базу Архызского спасательного подразделения, где передали медикам", – сообщает ведомство в телеграм-канале. Отмечается, что поход не был зарегистрирован в МЧС России.

https://ria.ru/20230630/turisty-1881335612.html

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москва, урупский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия