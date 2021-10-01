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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов - РИА Новости, 01.10.2021
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
Четверо пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов продолжают лечение в больнице в Нальчике, их состояние хорошее, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:26
2021-10-01T13:26
происшествия
нальчик
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
следственный комитет россии (ск рф)
кабардино-балкарская республика (кбр)
эльбрус
россия
гибель альпинистов на эльбрусе
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НАЛЬЧИК, 1 окт - РИА Новости. Четверо пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов продолжают лечение в больнице в Нальчике, их состояние хорошее, сообщили РИА Новости в Минздраве Кабардино-Балкарии.На прошлой неделе на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых из них позже выписали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, в рамках расследования организатор восхождения арестован. СК сообщал, что он во время допроса у следователя написал явку с повинной и дал подробные признательные показания."Четверо пострадавших остаются в республиканской клинической больнице. Трое из них находятся в ожоговом отделении, еще один, которому прооперировали ногу, – в отделении сосудистой хирургии. Самочувствие у всех хорошее, динамика положительная", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751695474.html
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происшествия, нальчик, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрус, россия, гибель альпинистов на эльбрусе
13:26 01.10.2021
 
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов

Минздрав КБР: четверо пострадавших на Эльбрусе альпинистов остаются в больнице в Нальчике

© МЧС Кабардино-БалкарииПоисково-спасательные работы в Эльбрусском районе
Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе
© МЧС Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 1 окт - РИА Новости. Четверо пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов продолжают лечение в больнице в Нальчике, их состояние хорошее, сообщили РИА Новости в Минздраве Кабардино-Балкарии.
На прошлой неделе на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых из них позже выписали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, в рамках расследования организатор восхождения арестован. СК сообщал, что он во время допроса у следователя написал явку с повинной и дал подробные признательные показания.
"Четверо пострадавших остаются в республиканской клинической больнице. Трое из них находятся в ожоговом отделении, еще один, которому прооперировали ногу, – в отделении сосудистой хирургии. Самочувствие у всех хорошее, динамика положительная", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияНальчикМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Следственный комитет России (СК РФ)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)ЭльбрусРоссияГибель альпинистов на Эльбрусе
 
 
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