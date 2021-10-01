https://ria.ru/20211001/alpinisty-1752656913.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов - РИА Новости, 01.10.2021
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
Четверо пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов продолжают лечение в больнице в Нальчике, их состояние хорошее, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:26
2021-10-01T13:26
2021-10-01T13:26
происшествия
нальчик
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
следственный комитет россии (ск рф)
кабардино-балкарская республика (кбр)
эльбрус
россия
гибель альпинистов на эльбрусе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730907611_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2e0e3dfb724595f00bd330dd4ecc535b.jpg
НАЛЬЧИК, 1 окт - РИА Новости. Четверо пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов продолжают лечение в больнице в Нальчике, их состояние хорошее, сообщили РИА Новости в Минздраве Кабардино-Балкарии.На прошлой неделе на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых из них позже выписали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, в рамках расследования организатор восхождения арестован. СК сообщал, что он во время допроса у следователя написал явку с повинной и дал подробные признательные показания."Четверо пострадавших остаются в республиканской клинической больнице. Трое из них находятся в ожоговом отделении, еще один, которому прооперировали ногу, – в отделении сосудистой хирургии. Самочувствие у всех хорошее, динамика положительная", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751695474.html
нальчик
эльбрус
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730907611_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_04a7ede5eb762cedc69d0e6f7f267405.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрус, россия, гибель альпинистов на эльбрусе
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
Минздрав КБР: четверо пострадавших на Эльбрусе альпинистов остаются в больнице в Нальчике