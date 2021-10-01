https://ria.ru/20211001/alpinisty-1752656913.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов - РИА Новости, 01.10.2021

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов

Четверо пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов продолжают лечение в больнице в Нальчике, их состояние хорошее, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:26

2021-10-01T13:26

2021-10-01T13:26

происшествия

нальчик

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

следственный комитет россии (ск рф)

кабардино-балкарская республика (кбр)

эльбрус

россия

гибель альпинистов на эльбрусе

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НАЛЬЧИК, 1 окт - РИА Новости. Четверо пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов продолжают лечение в больнице в Нальчике, их состояние хорошее, сообщили РИА Новости в Минздраве Кабардино-Балкарии.На прошлой неделе на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых из них позже выписали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, в рамках расследования организатор восхождения арестован. СК сообщал, что он во время допроса у следователя написал явку с повинной и дал подробные признательные показания."Четверо пострадавших остаются в республиканской клинической больнице. Трое из них находятся в ожоговом отделении, еще один, которому прооперировали ногу, – в отделении сосудистой хирургии. Самочувствие у всех хорошее, динамика положительная", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751695474.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нальчик, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрус, россия, гибель альпинистов на эльбрусе