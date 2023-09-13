https://ria.ru/20230913/kamchatka-1896067856.html
На Камчатке при восхождении на гору Николка погиб турист
На Камчатке при восхождении на гору Николка погиб турист - РИА Новости, 13.09.2023
На Камчатке при восхождении на гору Николка погиб турист
Турист погиб в ходе восхождения на гору Николка в Мильковском районе Камчатского края, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:04
2023-09-13T12:04
2023-09-13T12:04
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен – РИА Новости. Турист погиб в ходе восхождения на гору Николка в Мильковском районе Камчатского края, сообщает региональное управление СК РФ. "По предварительным данным, 11 сентября двое жителей Петропавловска-Камчатского приехали в Мильковский район для восхождения. Мужчины свой маршрут не зарегистрировали. Во время похода один из участников почувствовал недомогание и скончался", – говорится в релизе. Детали произошедшего устанавливаются. Кроме того, на Камчатке силам регионального МЧС, поисково-спасательного отряда и добровольцев проводятся поиски туриста, пропавшего во время прогулки на сапборде в бухте Бечевинская, а также двух 72-летних туристов, отправившихся в путешествие в Ключевском кластере природного парка "Вулканы Камчатки" и с 5 сентября не выходящих на связь.
https://ria.ru/20230906/kamchatka-1894462061.html
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новости - туризм, камчатка, мильковский район, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Камчатка, Мильковский район, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм
На Камчатке при восхождении на гору Николка погиб турист
На Камчатке в Мильковском районе при восхождении на гору Николка погиб турист