https://ria.ru/20230913/kamchatka-1896067856.html

На Камчатке при восхождении на гору Николка погиб турист

На Камчатке при восхождении на гору Николка погиб турист - РИА Новости, 13.09.2023

На Камчатке при восхождении на гору Николка погиб турист

Турист погиб в ходе восхождения на гору Николка в Мильковском районе Камчатского края, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:04

2023-09-13T12:04

2023-09-13T12:04

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камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен – РИА Новости. Турист погиб в ходе восхождения на гору Николка в Мильковском районе Камчатского края, сообщает региональное управление СК РФ. "По предварительным данным, 11 сентября двое жителей Петропавловска-Камчатского приехали в Мильковский район для восхождения. Мужчины свой маршрут не зарегистрировали. Во время похода один из участников почувствовал недомогание и скончался", – говорится в релизе. Детали произошедшего устанавливаются. Кроме того, на Камчатке силам регионального МЧС, поисково-спасательного отряда и добровольцев проводятся поиски туриста, пропавшего во время прогулки на сапборде в бухте Бечевинская, а также двух 72-летних туристов, отправившихся в путешествие в Ключевском кластере природного парка "Вулканы Камчатки" и с 5 сентября не выходящих на связь.

https://ria.ru/20230906/kamchatka-1894462061.html

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новости - туризм, камчатка, мильковский район, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм