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На Камчатке нашли туристов, пропавших в конце августа - РИА Новости, 14.09.2023
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Туризм
 
08:06 14.09.2023 (обновлено: 10:46 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/turisty-1896244036.html
На Камчатке нашли туристов, пропавших в конце августа
На Камчатке нашли туристов, пропавших в конце августа - РИА Новости, 14.09.2023
На Камчатке нашли туристов, пропавших в конце августа
На Камчатке спасли двух пожилых туристов, пропавших в Ключевском парке в конце августа, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T08:06
2023-09-14T10:46
туризм
камчатка
усть-камчатский район
происшествия
новости - туризм
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На Камчатке спасли двух пожилых туристов, пропавших в Ключевском парке в конце августа, сообщило МЧС в Telegram-канале."Туристы найдены обессиленными, эвакуированы на вертолете МЧС России и переданы медикам. Поисково-спасательная операция завершена", — говорится в публикации.Отмечается, что заблудившихся обнаружил с воздуха вертолет Ми-8 МЧС.Александр Благуляк и Геннадий Кочкин, оба 1951 года рождения, шли по маршруту поселок Ключи — озеро Державина — вулкан Средний — ледник Богдановича — перевал Безымянный — перевал Толбачик — перевал Толуд — кордон Клешня.В последний раз они выходили на связь 27 августа с ледника Богдановича. Туристы сообщили, что планируют прибыть на стоянку "Клешня" 5 сентября, но в назначенное время там не появились.Поисковая операция продолжалась девять дней, спасатели использовали беспилотники и обследовали более 400 квадратных километров.
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камчатка, усть-камчатский район, происшествия, новости - туризм
Туризм, Камчатка, Усть-Камчатский район, Происшествия, Новости - Туризм
На Камчатке нашли туристов, пропавших в конце августа

Спасатели на Камчатке нашли пожилых туристов, пропавших в конце августа

© Фото : МЧС России/TelegramЭвакуированные туристы, пропавшие в Ключевском парке на Камчатке в конце августа
Эвакуированные туристы, пропавшие в Ключевском парке на Камчатке в конце августа - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : МЧС России/Telegram
Эвакуированные туристы, пропавшие в Ключевском парке на Камчатке в конце августа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На Камчатке спасли двух пожилых туристов, пропавших в Ключевском парке в конце августа, сообщило МЧС в Telegram-канале.
«
"Туристы найдены обессиленными, эвакуированы на вертолете МЧС России и переданы медикам. Поисково-спасательная операция завершена", — говорится в публикации.
Отмечается, что заблудившихся обнаружил с воздуха вертолет Ми-8 МЧС.
Александр Благуляк и Геннадий Кочкин, оба 1951 года рождения, шли по маршруту поселок Ключи — озеро Державина — вулкан Средний — ледник Богдановича — перевал Безымянный — перевал Толбачик — перевал Толуд — кордон Клешня.
В последний раз они выходили на связь 27 августа с ледника Богдановича. Туристы сообщили, что планируют прибыть на стоянку "Клешня" 5 сентября, но в назначенное время там не появились.
Поисковая операция продолжалась девять дней, спасатели использовали беспилотники и обследовали более 400 квадратных километров.
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