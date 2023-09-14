https://ria.ru/20230914/turisty-1896244036.html

На Камчатке нашли туристов, пропавших в конце августа

На Камчатке нашли туристов, пропавших в конце августа - РИА Новости, 14.09.2023

На Камчатке нашли туристов, пропавших в конце августа

На Камчатке спасли двух пожилых туристов, пропавших в Ключевском парке в конце августа, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:06

2023-09-14T08:06

2023-09-14T10:46

туризм

камчатка

усть-камчатский район

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новости - туризм

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На Камчатке спасли двух пожилых туристов, пропавших в Ключевском парке в конце августа, сообщило МЧС в Telegram-канале."Туристы найдены обессиленными, эвакуированы на вертолете МЧС России и переданы медикам. Поисково-спасательная операция завершена", — говорится в публикации.Отмечается, что заблудившихся обнаружил с воздуха вертолет Ми-8 МЧС.Александр Благуляк и Геннадий Кочкин, оба 1951 года рождения, шли по маршруту поселок Ключи — озеро Державина — вулкан Средний — ледник Богдановича — перевал Безымянный — перевал Толбачик — перевал Толуд — кордон Клешня.В последний раз они выходили на связь 27 августа с ледника Богдановича. Туристы сообщили, что планируют прибыть на стоянку "Клешня" 5 сентября, но в назначенное время там не появились.Поисковая операция продолжалась девять дней, спасатели использовали беспилотники и обследовали более 400 квадратных километров.

https://ria.ru/20230913/kamchatka-1896067856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

камчатка, усть-камчатский район, происшествия, новости - туризм