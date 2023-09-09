https://ria.ru/20230909/kndr-1894744288.html

День образования КНДР

День образования КНДР - РИА Новости, 09.09.2023

День образования КНДР

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР, Северная Корея) была провозглашена в качестве независимого государства 9 сентября 1948 года в северной части РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T05:39

2023-09-09T05:39

2023-09-09T05:39

справки

южная корея

ким чен ын

пхеньян

ким ир сен

дональд трамп

оон

сша

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР, Северная Корея) была провозглашена в качестве независимого государства 9 сентября 1948 года в северной части Корейского полуострова. Ежегодно эта дата отмечается в КНДР как государственный праздник. В 1910 году одна из древнейших стран Азии Корея насильственным путем была аннексирована Японией. 22 августа 1910 года страна была официально включена в состав Японской империи и на протяжении 35 лет оставалась японской колонией. Управление осуществлялось генерал-губернатором.Согласно решениям Каирской конференции союзных держав (1 декабря 1943 года), Корея должна была обрести независимость после окончания Второй мировой войны. Решение это было подтверждено Потсдамской декларацией от 26 июля 1945 года. После объявления Советским Союзом войны Японии и с началом разгрома Квантунской армии в августе 1945 года император Японии объявил о капитуляции и выполнении решения Потсдамской конференции. По соглашению между союзниками по антигитлеровской коалиции в Корее были определены две временные зоны для приема капитуляции японской армии: советская – к северу от 38-й параллели и американская – к югу от нее.Советско-американский договор о временном управлении Кореей, подписанный в декабре 1945 года, предполагал, что разделенной страна пробудет недолго – до формирования нового правительства. Однако в условиях "холодной войны", которая началась между СССР и США практически сразу после окончания Второй мировой войны, 38-я параллель превратилась, по существу, в границу между Севером и Югом Кореи.В северной части Кореи сразу же после освобождения были ликвидированы японские органы колониального аппарата, проведена земельная реформа, национализированы промышленность, транспорт, средства связи, банки и т. д. При этом советская военная администрация способствовала созданию структуры партийной и государственной власти по образу и подобию модели, существовавшей в те годы в СССР. С другой стороны, на юге Корейского полуострова США, декларировав приверженность принципам парламентаризма и демократии, на деле способствовали установлению зависимого от Вашингтона авторитарного режима.Совместная советско-американская комиссия по Корее, созданная на Московском совещании министров иностранных дел России, США и Великобритании в декабре 1945 года, так и не смогла выработать приемлемую формулу образования корейского государства.В 1947 году вопрос о создании в Корее единого государства по инициативе США был передан на обсуждение ООН, принявшей решение о проведении выборов под наблюдением комиссии ООН.В мае 1948 года в Южной Корее были проведены выборы в национальное собрание и сформировано южнокорейское правительство во главе с Ли Сын Маном. 15 августа 1948 года было провозглашено образование Республики Корея со столицей в Сеуле.Объявив этот акт незаконным, власти Северной Кореи при поддержке советской военной администрации провели аналогичную работу на Севере. 9 сентября 1948 года была образована Корейская Народно-Демократическая Республика со столицей в Пхеньяне. Вслед за образованием КНДР Пхеньян добился объединения партийных организаций Севера и Юга в Трудовую партию Кореи (ГПК). Председателем кабинета министров КНДР был назначен Ким Ир Сен, он же возглавил Трудовую партию Кореи.Оба правительства намеревались объединить Корею под собственной властью, что и провозгласили в принятых в 1948 году Конституциях.В 1948 году с Севера были выведены все советские войска. Американцы вывели свои войска летом 1949 года, однако оставили в Южной Корее около 500 советников. Военные советники СССР остались и в КНДР. Военно-политические противоречия между государствами с различным социально-политическим строем привели в 1950 году к началу войны. В боевых действиях на стороне Республики Кореи принимали участие контингенты ВС США и 15 других стран, действовавших под флагом многонациональных сил ООН. КНР, СССР и другие социалистические государства оказывали всестороннюю помощь КНДР. 27 июля 1953 года КНДР и Республика Корея заключили Соглашение о прекращении огня. Основной цели войны – объединения Кореи – достичь не удалось. Вокруг 38-й параллели была создана демилитаризованная зона, по-прежнему разделяющая страны. В войне принимали участие свыше миллиона человек с каждой стороны. Число потерь до сих пор оценивается по-разному, а оценка потерь среди гражданского населения колеблется от одного до трех миллионов человек. Мирный договор между странами не заключен до сих пор. Пхеньян недоволен тем, что на территории Южной Кореи размещены войска США: в Северной Корее это воспринимают как угрозу своей безопасности. В свою очередь, Южная Корея и Соединенные Штаты критикуют КНДР за разработку ядерного оружия и средств его доставки.Последние несколько лет США, КНДР и Южная Корея неоднократно предпринимали попытки нормализовать ситуацию на Корейском полуострове.В 2018-2019 годах США и КНДР на различных уровнях вели переговоры о снижении напряженности и нормализации отношений. Одним из главных инициаторов этого процесса был президент США Дональд Трамп.В рамках этих переговоров был проведен первый в истории саммит КНДР и США на высшем уровне. Кроме того, Трамп стал первым американским лидером, побывавшим на территории КНДР, – летом 2019 года он ненадолго пересек демаркационную линию.Параллельно с этим Пхеньян и Сеул установили дипломатическое общение и создали офис связи. Однако к концу 2019 года стало ясно, что переговоры между США и КНДР зашли в тупик из-за нежелания Вашингтона ослаблять санкционный режим в отношении Пхеньяна. Следом за этим постепенно были сведены на нет все достижения в межкорейском диалоге. 9 июня 2020 года КНДР прекратила все контакты с Южной Кореей. Пхеньян через государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщил, что причиной этого послужила очередная акция южнокорейских неправительственных организаций, которые направляют в сторону Севера воздушные шары с агитационными листовками. В июле 2021 года КНДР восстановила межкорейские каналы связи. Коммуникация была вновь прервана в августе того же года и позже восстановлена в октябре по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына. В апреле 2023 года сообщалось, что КНДР прервала контакт по линиям связи. В январе 2021 года Ким Чен Ын назвал США "главным врагом" КНДР и обозначил масштабные планы развития ВПК. При этом американцам был адресован призыв отказаться от враждебной политики. Северокорейцы отмечают, что готовы выстраивать диалог с Вашингтоном по принципу "добром на добро". В Вашингтоне же заявляют о готовности вернуться к переговорам "без предварительных условий". В интересах преодоления возникших сложностей в общем политико-дипломатическом процессе, содействия практической реализации достигнутых сторонами договоренностей, а также скорейшего полноценного многостороннего диалога по важнейшим региональным вопросам, Россия и Китай с 2019 года ведут совместно с ключевыми партнерами разработку нового документа – "плана действий" по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, который предполагает поэтапное осуществление всеми вовлеченными сторонами конкретных шагов навстречу друг другу параллельно в различных областях.В Северной Корее в День образования республики традиционно проводятся торжественные мероприятия. В юбилейные даты торжества носят более масштабный характер. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

южная корея

пхеньян

сша

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, южная корея, ким чен ын, пхеньян, ким ир сен, дональд трамп, оон, сша, кндр (северная корея)