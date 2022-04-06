21:34 06.04.2022 (обновлено: 21:37 06.04.2022)
США заявили о готовности к переговорам с КНДР без предварительных условий
Пентагон: США на фоне пусков ракет КНДР готовы к переговорам без предварительных условий
© AP Photo / Alex BrandonОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
© AP Photo / Alex Brandon
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США на фоне серии недавних ракетных пусков КНДР подтверждают готовность к переговорам с этой страной без предварительных условий, однако Пхеньян не соглашается на их проведение, заявил в среду официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Вместе с тем, добавил он, Пхеньян до сих пор не отреагировал положительно на попытки Вашингтона инициировать подобные контакты.
Ранее в Пхеньяне резкую критику вызвало высказывание министра обороны Южной Кореи Со Ука, который на церемонии создания ракетного стратегического командования пехотных войск страны 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее.
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, являющаяся заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР, в заявлении от 2 апреля назвала южнокорейского министра "мусором", а секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи и фактически лицо №1 в военном руководстве страны Пак Чон Чхон заявил, что Северная Корея "беспощадно" уничтожит основные цели в Южной Корее, если Сеул решится на какие-то военные действия в качестве превентивного удара по КНДР.
Позже, 5 апреля, Ким Ё Чжон заявила, что КНДР совсем не хочет воевать с Южной Кореей и будет вынуждена использовать свое ядерное оружие только в случае нападения со стороны, поэтому Сеулу стоит перестать "беспочвенно" опасаться за свою безопасность.
1 апреля, 17:25США расширили ограничения против КНДР