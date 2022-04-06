Рейтинг@Mail.ru
США заявили о готовности к переговорам с КНДР без предварительных условий - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/peregovory-1782187957.html
США заявили о готовности к переговорам с КНДР без предварительных условий
США заявили о готовности к переговорам с КНДР без предварительных условий - РИА Новости, 06.04.2022
США заявили о готовности к переговорам с КНДР без предварительных условий
США на фоне серии недавних ракетных пусков КНДР подтверждают готовность к переговорам с этой страной без предварительных условий, однако Пхеньян не соглашается... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T21:34
2022-04-06T21:37
в мире
ким чен ын
ким ё чжон
кндр (северная корея)
пхеньян
южная корея
министерство обороны сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770729802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c966c8e58dd0fc2b1b34626e49a80187.jpg
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США на фоне серии недавних ракетных пусков КНДР подтверждают готовность к переговорам с этой страной без предварительных условий, однако Пхеньян не соглашается на их проведение, заявил в среду официальный представитель Пентагона Джон Кирби."На фоне недавних пусков мы подтверждаем готовность провести с Пхеньяном переговоры без предварительных условиях и в духе доброй воли", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Пентагона.Вместе с тем, добавил он, Пхеньян до сих пор не отреагировал положительно на попытки Вашингтона инициировать подобные контакты.Ранее в Пхеньяне резкую критику вызвало высказывание министра обороны Южной Кореи Со Ука, который на церемонии создания ракетного стратегического командования пехотных войск страны 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее.Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, являющаяся заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР, в заявлении от 2 апреля назвала южнокорейского министра "мусором", а секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи и фактически лицо №1 в военном руководстве страны Пак Чон Чхон заявил, что Северная Корея "беспощадно" уничтожит основные цели в Южной Корее, если Сеул решится на какие-то военные действия в качестве превентивного удара по КНДР.Позже, 5 апреля, Ким Ё Чжон заявила, что КНДР совсем не хочет воевать с Южной Кореей и будет вынуждена использовать свое ядерное оружие только в случае нападения со стороны, поэтому Сеулу стоит перестать "беспочвенно" опасаться за свою безопасность.
https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781348285.html
кндр (северная корея)
пхеньян
южная корея
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770729802_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_f25beec12e708373750e1f6282e4eebc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ким чен ын, ким ё чжон, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея, министерство обороны сша, сша, джон кирби
21:34 06.04.2022 (обновлено: 21:37 06.04.2022)
 
США заявили о готовности к переговорам с КНДР без предварительных условий

Пентагон: США на фоне пусков ракет КНДР готовы к переговорам без предварительных условий

© AP Photo / Alex BrandonОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США на фоне серии недавних ракетных пусков КНДР подтверждают готовность к переговорам с этой страной без предварительных условий, однако Пхеньян не соглашается на их проведение, заявил в среду официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"На фоне недавних пусков мы подтверждаем готовность провести с Пхеньяном переговоры без предварительных условиях и в духе доброй воли", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Пентагона.
Вместе с тем, добавил он, Пхеньян до сих пор не отреагировал положительно на попытки Вашингтона инициировать подобные контакты.
Ранее в Пхеньяне резкую критику вызвало высказывание министра обороны Южной Кореи Со Ука, который на церемонии создания ракетного стратегического командования пехотных войск страны 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее.
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, являющаяся заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР, в заявлении от 2 апреля назвала южнокорейского министра "мусором", а секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи и фактически лицо №1 в военном руководстве страны Пак Чон Чхон заявил, что Северная Корея "беспощадно" уничтожит основные цели в Южной Корее, если Сеул решится на какие-то военные действия в качестве превентивного удара по КНДР.
Позже, 5 апреля, Ким Ё Чжон заявила, что КНДР совсем не хочет воевать с Южной Кореей и будет вынуждена использовать свое ядерное оружие только в случае нападения со стороны, поэтому Сеулу стоит перестать "беспочвенно" опасаться за свою безопасность.
Портреты с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 17:25
США расширили ограничения против КНДР
 
В миреКим Чен ЫнКим Ё ЧжонКНДР (Северная Корея)ПхеньянЮжная КореяМинистерство обороны СШАСШАДжон Кирби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала