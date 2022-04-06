https://ria.ru/20220406/peregovory-1782187957.html

США заявили о готовности к переговорам с КНДР без предварительных условий

США заявили о готовности к переговорам с КНДР без предварительных условий - РИА Новости, 06.04.2022

США заявили о готовности к переговорам с КНДР без предварительных условий

США на фоне серии недавних ракетных пусков КНДР подтверждают готовность к переговорам с этой страной без предварительных условий, однако Пхеньян не соглашается... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T21:34

2022-04-06T21:34

2022-04-06T21:37

в мире

ким чен ын

ким ё чжон

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

министерство обороны сша

сша

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США на фоне серии недавних ракетных пусков КНДР подтверждают готовность к переговорам с этой страной без предварительных условий, однако Пхеньян не соглашается на их проведение, заявил в среду официальный представитель Пентагона Джон Кирби."На фоне недавних пусков мы подтверждаем готовность провести с Пхеньяном переговоры без предварительных условиях и в духе доброй воли", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Пентагона.Вместе с тем, добавил он, Пхеньян до сих пор не отреагировал положительно на попытки Вашингтона инициировать подобные контакты.Ранее в Пхеньяне резкую критику вызвало высказывание министра обороны Южной Кореи Со Ука, который на церемонии создания ракетного стратегического командования пехотных войск страны 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее.Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, являющаяся заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР, в заявлении от 2 апреля назвала южнокорейского министра "мусором", а секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи и фактически лицо №1 в военном руководстве страны Пак Чон Чхон заявил, что Северная Корея "беспощадно" уничтожит основные цели в Южной Корее, если Сеул решится на какие-то военные действия в качестве превентивного удара по КНДР.Позже, 5 апреля, Ким Ё Чжон заявила, что КНДР совсем не хочет воевать с Южной Кореей и будет вынуждена использовать свое ядерное оружие только в случае нападения со стороны, поэтому Сеулу стоит перестать "беспочвенно" опасаться за свою безопасность.

https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781348285.html

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ким чен ын, ким ё чжон, кндр (северная корея), пхеньян, южная корея, министерство обороны сша, сша, джон кирби