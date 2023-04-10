https://ria.ru/20230410/kndr-1864147573.html

Южнокорейские ведомства прокомментировали молчание КНДР

Южнокорейские ведомства прокомментировали молчание КНДР - РИА Новости, 10.04.2023

Южнокорейские ведомства прокомментировали молчание КНДР

Ведомства Южной Кореи полагают, что КНДР могла в одностороннем порядке прервать контакт по линиям связи, но рассматривают все возможные варианты - ранее уже... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T08:59

2023-04-10T08:59

2023-04-10T08:59

в мире

южная корея

пхеньян

сеул

ким чен ын

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СЕУЛ, 10 апр – РИА Новости. Ведомства Южной Кореи полагают, что КНДР могла в одностороннем порядке прервать контакт по линиям связи, но рассматривают все возможные варианты - ранее уже были случаи, когда Пхеньян так реагировал на совместные военные учения Сеула и Вашингтона, следует из заявлений министерства объединения и министерства обороны Южной Кореи. Ранее сообщалось, что КНДР с пятницы перестала отвечать на попытки южнокорейской стороны провести ежедневный созвон по межкорейским каналам связи, включая военную линию и линию министерства объединения. Как сообщали военные, две страны обычно созваниваются два раза в день в 9.00 и 16.00, но Северная Корея не отвечает на звонки уже четвертый день. "Сегодня утром (КНДР – ред.) не ответила на звонок ни по военной линии, ни по линии офиса связи. На данный момент, склоняемся к вероятности односторонней блокировки со стороны Северной Кореи", - заявил представитель министерства объединения Ку Бён Сам. Как заявили в министерстве обороны Южной Кореи, одностороннее прекращение контактов со стороны Пхеньяна случалось и раньше. Он отметил, что в Сеуле все еще рассматривают разные возможные причины происходящего, включая технические неполадки с северокорейской стороны, и следят за ситуацией. В последнее время отношения между Пхеньяном и Сеулом стали более напряженными на фоне проведения США и Южной Кореей крупномасштабных военных учений впервые за несколько лет. Утром в субботу государственные СМИ Северной Кореи сообщили об испытании подводной беспилотной системы ударного типа "Хэиль-2" с имитацией ядерного боезаряда. Также был опубликован ряд комментариев, осуждающих учения Южной Кореи и США, военное сотрудничество Вашингтона с другими странами в рамках AUKUS. Ежедневные контакты по межкорейским каналам связи и ранее прекращались несколько раз. В июне прошлого года Пхеньян перестал отвечать на звонки из-за технических сбоев, вызванных сезоном дождей. Летом 2020 года Пхеньян в знак протеста против отправки в КНДР южнокорейскими активистами листовок с критикой сообщил о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. 16 июня 2020 года Северная Корея взорвала здание межкорейского координационного бюро в промышленном комплексе Кэсон. Примерно год спустя КНДР восстановила межкорейские каналы связи. Коммуникация была вновь прервана в августе того же года и позже восстановлена в октябре по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына.

https://ria.ru/20230409/kndr-1864073905.html

https://ria.ru/20230329/ucheniya-1861659831.html

южная корея

пхеньян

сеул

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, пхеньян, сеул, ким чен ын