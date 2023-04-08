https://ria.ru/20230408/kndr-1863953295.html

КНДР второй день не отвечает на звонки Сеула, сообщили СМИ

КНДР второй день не отвечает на звонки Сеула, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.04.2023

КНДР второй день не отвечает на звонки Сеула, сообщили СМИ

КНДР второй день не отвечает на звонки Сеула по военной линии связи и также не отвечала на попытки связаться по межкорейской линии связи, передает агентство... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T12:46

2023-04-08T12:46

2023-04-08T12:46

в мире

южная корея

ким чен ын

сша

пхеньян

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 8 апр – РИА Новости. КНДР второй день не отвечает на звонки Сеула по военной линии связи и также не отвечала на попытки связаться по межкорейской линии связи, передает агентство Рёнхап. Ранее министерство объединения Южной Кореи сообщило, что утром в пятницу ежедневный созвон по межкорейской линии связи не был произведен. Южнокорейская сторона подтвердила отсутствие неполадок со своей стороны. Как сообщает агентство, Северная Корея второй день не отвечает и на звонки по военной линии связи. Две страны обычно созваниваются два раза в день в 9.00 и 17.00 по обеим линиям связи. Межкорейская линия связи работает только в будние дни, в то время военные также проводят созвон и по выходным. В последнее время отношения между КНДР и Южной Кореей стали более напряженными на фоне проведения США и Южной Кореей крупномасштабных военных учений впервые за несколько лет. Утром в субботу государственные СМИ Северной Кореи сообщили об испытании подводной беспилотной системы ударного типа "Хэиль-2" с имитацией ядерного боезаряда. Также был опубликован ряд комментариев, осуждающих учения Южной Кореи и США, военное сотрудничество Вашингтона с другими странами в рамках AUKUS. Ежедневные контакты по межкорейским каналам связи и ранее прекращались несколько раз. В июне прошлого года Пхеньян перестал отвечать на звонки из-за технических сбоев, вызванных сезоном дождей. Летом 2020 года КНДР в знак протеста против отправки в КНДР южнокорейскими активистами листовок с критикой Пхеньяна сообщила о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. 16 июня года Северная взорвала межкорейское координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон. Примерно год спустя КНДР восстановила межкорейские каналы связи в июле 2021 года. Коммуникация была вновь прервана в августе того же года и позже восстановлена в октябре по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына.

https://ria.ru/20230408/aukus-1863912655.html

https://ria.ru/20230328/kndr-1861186389.html

южная корея

сша

пхеньян

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, ким чен ын, сша, пхеньян, кндр (северная корея)