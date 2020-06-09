В КНДР отказались от любых переговоров с Южной Кореей

"Пришли к такому выводу, что нам больше не о чем обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование", — говорится в сообщении СМИ.
По информации агентства, Сеул привел "межкорейские отношения к конечной точке".
На прошедшем в понедельник заседании по вопросам работы отделов по южнокорейским делам зампред Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхор и первая заместительница заведующего отделом Ким Ё Чен заявили о необходимости "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами".
"И, рассмотрев поэтапные планы дел с врагами для точного сведения счетов с предателями и подонками за их преступления, дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом. <...> Нынешние меры стали шагом первого этапа после принятия решения о полном блокировании всех пространств для контакта с элементами Южной Кореи и ликвидации ненужных", — сообщило ЦТАК.
Согласно этому заявлению, с 12 часов 9 июня КНДР полностью "ликвидирует" коммуникационную линию с Южной Кореей.
Как рассказал агентству Рёнхап представитель южнокорейского Министерства обороны, с утра северокорейские военные действительно перестали отвечать на звонки по военной линии связи. Остались безответными и попытки связаться с КНДР по линии ВМФ через международную сеть связи коммерческих судов.