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2020-06-09T10:26
https://ria.ru/20200609/1572656907.html
В КНДР отказались от любых переговоров с Южной Кореей
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РИА Новости

В КНДР отказались от любых переговоров с Южной Кореей

00:31 09.06.2020 (обновлено: 10:26 09.06.2020)
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© AP Photo / Wong Maye-EСеверокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
© AP Photo / Wong Maye-E
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пхеньян принял решение "отключить" все линии связи с Сеулом, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Пришли к такому выводу, что нам больше не о чем обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование", — говорится в сообщении СМИ.

По информации агентства, Сеул привел "межкорейские отношения к конечной точке".
На прошедшем в понедельник заседании по вопросам работы отделов по южнокорейским делам зампред Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхор и первая заместительница заведующего отделом Ким Ё Чен заявили о необходимости "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами".
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"И, рассмотрев поэтапные планы дел с врагами для точного сведения счетов с предателями и подонками за их преступления, дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом. <...> Нынешние меры стали шагом первого этапа после принятия решения о полном блокировании всех пространств для контакта с элементами Южной Кореи и ликвидации ненужных", — сообщило ЦТАК.
Согласно этому заявлению, с 12 часов 9 июня КНДР полностью "ликвидирует" коммуникационную линию с Южной Кореей.
Как рассказал агентству Рёнхап представитель южнокорейского Министерства обороны, с утра северокорейские военные действительно перестали отвечать на звонки по военной линии связи. Остались безответными и попытки связаться с КНДР по линии ВМФ через международную сеть связи коммерческих судов.
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