В КНДР отказались от любых переговоров с Южной Кореей

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пхеньян принял решение "отключить" все линии связи с Сеулом , передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Пришли к такому выводу, что нам больше не о чем обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование", — говорится в сообщении СМИ.

По информации агентства, Сеул привел "межкорейские отношения к конечной точке".

На прошедшем в понедельник заседании по вопросам работы отделов по южнокорейским делам зампред Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхор и первая заместительница заведующего отделом Ким Ё Чен заявили о необходимости "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами".

"И, рассмотрев поэтапные планы дел с врагами для точного сведения счетов с предателями и подонками за их преступления, дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом. <...> Нынешние меры стали шагом первого этапа после принятия решения о полном блокировании всех пространств для контакта с элементами Южной Кореи и ликвидации ненужных", — сообщило ЦТАК.

Согласно этому заявлению, с 12 часов 9 июня КНДР полностью "ликвидирует" коммуникационную линию с Южной Кореей.