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Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР
Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США "главным врагом" страны, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T00:53
2021-01-09T03:43
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США "главным врагом" страны, передает агентство Ренхап.По словам Ким Чен Ына, политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не изменится вне зависимости от людей, занимающих руководящие посты в США.При этом он добавил, что ключом к улучшению отношений между двумя странами является отказ Вашингтона от "враждебной политики", передает агентство.По информации северокорейского Центрального телеграфного агентства, Ким Чен Ын также заявил, что КНДР намерена увеличить стратегическую мощь ядерного оружия и дальность поражения до 15 тысяч километров.Кроме того, северокорейский лидер сообщил о завершении разработки новой ядерной подлодки. Ким Чен Ын пообещал, что страна продолжит разработку ядерного оружия и совершенствование технологи нанесения превентивных и ответных ударов.Лидер КНДР и президент США Дональд Трамп, несмотря на отсутствие официальных отношений двух стран, провели ранее три встречи и не раз подчеркивали дружественность их личных связей.
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ким чен ын, москва, кндр (северная корея), вашингтон (город), сша, в мире

Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР

00:53 09.01.2021 (обновлено: 03:43 09.01.2021)
 
© Фото : ЦТАКПредседатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Фото : ЦТАК
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США "главным врагом" страны, передает агентство Ренхап.
По словам Ким Чен Ына, политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не изменится вне зависимости от людей, занимающих руководящие посты в США.
При этом он добавил, что ключом к улучшению отношений между двумя странами является отказ Вашингтона от "враждебной политики", передает агентство.
По информации северокорейского Центрального телеграфного агентства, Ким Чен Ын также заявил, что КНДР намерена увеличить стратегическую мощь ядерного оружия и дальность поражения до 15 тысяч километров.
Кроме того, северокорейский лидер сообщил о завершении разработки новой ядерной подлодки. Ким Чен Ын пообещал, что страна продолжит разработку ядерного оружия и совершенствование технологи нанесения превентивных и ответных ударов.
Лидер КНДР и президент США Дональд Трамп, несмотря на отсутствие официальных отношений двух стран, провели ранее три встречи и не раз подчеркивали дружественность их личных связей.
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