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Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР
Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США "главным врагом" страны, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T00:53
2021-01-09T00:53
2021-01-09T03:43
ким чен ын
москва
кндр (северная корея)
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США "главным врагом" страны, передает агентство Ренхап.По словам Ким Чен Ына, политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не изменится вне зависимости от людей, занимающих руководящие посты в США.При этом он добавил, что ключом к улучшению отношений между двумя странами является отказ Вашингтона от "враждебной политики", передает агентство.По информации северокорейского Центрального телеграфного агентства, Ким Чен Ын также заявил, что КНДР намерена увеличить стратегическую мощь ядерного оружия и дальность поражения до 15 тысяч километров.Кроме того, северокорейский лидер сообщил о завершении разработки новой ядерной подлодки. Ким Чен Ын пообещал, что страна продолжит разработку ядерного оружия и совершенствование технологи нанесения превентивных и ответных ударов.Лидер КНДР и президент США Дональд Трамп, несмотря на отсутствие официальных отношений двух стран, провели ранее три встречи и не раз подчеркивали дружественность их личных связей.
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москва
кндр (северная корея)
вашингтон (город)
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ким чен ын, москва, кндр (северная корея), вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
назвал США
"главным врагом" страны, передает агентство Ренхап
.
По словам Ким Чен Ына, политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не изменится вне зависимости от людей, занимающих руководящие посты в США.
При этом он добавил, что ключом к улучшению отношений между двумя странами является отказ Вашингтона от "враждебной политики", передает агентство.
По информации северокорейского Центрального телеграфного агентства, Ким Чен Ын также заявил, что КНДР намерена увеличить стратегическую мощь ядерного оружия и дальность поражения до 15 тысяч километров.
Кроме того, северокорейский лидер сообщил о завершении разработки новой ядерной подлодки. Ким Чен Ын пообещал, что страна продолжит разработку ядерного оружия и совершенствование технологи нанесения превентивных и ответных ударов.
Лидер КНДР и президент США Дональд Трамп, несмотря на отсутствие официальных отношений двух стран, провели ранее три встречи и не раз подчеркивали дружественность их личных связей.