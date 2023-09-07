https://ria.ru/20230907/festival-1894697912.html
"Ядерный" фестиваль. Сурдин, Дробышевский, Хоружая, Решетов и рэп!
"Ядерный" фестиваль. Сурдин, Дробышевский, Хоружая, Решетов и рэп! - РИА Новости, 07.09.2023
"Ядерный" фестиваль. Сурдин, Дробышевский, Хоружая, Решетов и рэп!
Как наши предки адаптировались к изменениям окружающей среды, и как мы изменимся в будущем (если выживем)? Почему человечеству нужна база на Луне, чем ИИ помогает врачам поликлиник, как связаны лазеры и термоядерный синтез, и помогает ли рэп учить физику. Это специальный эпизод, который мы записали с учёными, выступившими на Вектор Фесте в МИФИ!
2023-09-07T12:00
2023-09-07T12:00
2023-09-07T16:44
мы все умрём. но это не точно
наука
подкаст
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
человек
природа
космос
марс
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"Ядерный" фестиваль. Сурдин, Дробышевский, Хоружая, Решетов и рэп!
Как наши предки адаптировались к изменениям окружающей среды, и как мы изменимся в будущем (если выживем)? Почему человечеству нужна база на Луне, чем ИИ помогает врачам поликлиник, как связаны лазеры и термоядерный синтез, и помогает ли рэп учить физику. Это специальный эпизод, который мы записали с учёными, выступившими на Вектор Фесте в МИФИ!
audio/mpeg
"Ядерный" фестиваль. Сурдин, Дробышевский, Хоружая, Решетов и рэп!
Как наши предки адаптировались к изменениям окружающей среды, и как мы изменимся в будущем (если выживем)? Почему человечеству нужна база на Луне, чем ИИ помогает врачам поликлиник, как связаны лазеры и термоядерный синтез, и помогает ли рэп учить физику. Это специальный эпизод, который мы записали с учёными, выступившими на Вектор Фесте в МИФИ!
audio/mpeg
Эпизод подготовлен совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ", а также Всероссийским фестивалем "Вектор успеха".Некоторые из участников эпизода уже приходили к нам в подкаст в прошлом: Егор Задеба ранее рассказывал о детекторах космических частиц сверхвысоких энергий, в частности об уникальной научной установке НЕВОД,Вместе со Станиславом Дробышевским обсуждали интеллект людей прошлого и настоящегоМы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 2Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наука, подкаст, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", человек, природа, космос, марс, луна, медицина, ии, аудио, технологии, земля, будущее
Мы все умрём. Но это не точно, Наука, Подкаст, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Человек, природа, Космос, Марс, Луна, Медицина, ИИ, Технологии, Земля, будущее
"Ядерный" фестиваль. Сурдин, Дробышевский, Хоружая, Решетов и рэп!
Как наши предки адаптировались к изменениям окружающей среды, и как мы изменимся в будущем (если выживем)? Почему человечеству нужна база на Луне, чем ИИ помогает врачам поликлиник, как связаны лазеры и термоядерный синтез, и помогает ли рэп учить физику. Это специальный эпизод, который мы записали с учёными, выступившими на Вектор Фесте в МИФИ!