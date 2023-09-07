https://ria.ru/20230907/festival-1894697912.html

"Ядерный" фестиваль. Сурдин, Дробышевский, Хоружая, Решетов и рэп!

"Ядерный" фестиваль. Сурдин, Дробышевский, Хоружая, Решетов и рэп! - РИА Новости, 07.09.2023

"Ядерный" фестиваль. Сурдин, Дробышевский, Хоружая, Решетов и рэп!

Как наши предки адаптировались к изменениям окружающей среды, и как мы изменимся в будущем (если выживем)? Почему человечеству нужна база на Луне, чем ИИ помогает врачам поликлиник, как связаны лазеры и термоядерный синтез, и помогает ли рэп учить физику. Это специальный эпизод, который мы записали с учёными, выступившими на Вектор Фесте в МИФИ!

2023-09-07T12:00

2023-09-07T12:00

2023-09-07T16:44

мы все умрём. но это не точно

наука

подкаст

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

человек

природа

космос

марс

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"Ядерный" фестиваль. Сурдин, Дробышевский, Хоружая, Решетов и рэп! Как наши предки адаптировались к изменениям окружающей среды, и как мы изменимся в будущем (если выживем)? Почему человечеству нужна база на Луне, чем ИИ помогает врачам поликлиник, как связаны лазеры и термоядерный синтез, и помогает ли рэп учить физику. Это специальный эпизод, который мы записали с учёными, выступившими на Вектор Фесте в МИФИ! audio/mpeg

"Ядерный" фестиваль. Сурдин, Дробышевский, Хоружая, Решетов и рэп! Как наши предки адаптировались к изменениям окружающей среды, и как мы изменимся в будущем (если выживем)? Почему человечеству нужна база на Луне, чем ИИ помогает врачам поликлиник, как связаны лазеры и термоядерный синтез, и помогает ли рэп учить физику. Это специальный эпизод, который мы записали с учёными, выступившими на Вектор Фесте в МИФИ! audio/mpeg

Эпизод подготовлен совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ", а также Всероссийским фестивалем "Вектор успеха".Некоторые из участников эпизода уже приходили к нам в подкаст в прошлом: Егор Задеба ранее рассказывал о детекторах космических частиц сверхвысоких энергий, в частности об уникальной научной установке НЕВОД,Вместе со Станиславом Дробышевским обсуждали интеллект людей прошлого и настоящегоМы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 2Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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наука, подкаст, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", человек, природа, космос, марс, луна, медицина, ии, аудио, технологии, земля, будущее