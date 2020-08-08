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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20200808/1575507188.html
Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 2
Древний грек мог наизусть прочитать Иллиаду, математики прошлого проводили сложнейшие расчёты без калькулятора, а растениеводство, шитьё и плотничество были не хобби, а необходимостью для выживания. Поэтому кажется, что сегодня люди, за которых всё делают специалисты и техника, глупы и беспомощны по сравнению с человеком из прошлого. Так ли это?
2020-08-08T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
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Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 2
Древний грек мог наизусть прочитать Иллиаду, математики прошлого проводили сложнейшие расчёты без калькулятора, а растениеводство, шитьё и плотничество были не хобби, а необходимостью для выживания. Поэтому кажется, что сегодня люди, за которых всё делают специалисты и техника, глупы и беспомощны по сравнению с человеком из прошлого. Так ли это?
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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аудио, подкаст

Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 2

12:00 08.08.2020
872
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 2
12:00
Древний грек мог наизусть прочитать Иллиаду, математики прошлого проводили сложнейшие расчёты без калькулятора, а растениеводство, шитьё и плотничество были не хобби, а необходимостью для выживания. Поэтому кажется, что сегодня люди, за которых всё делают специалисты и техника, глупы и беспомощны по сравнению с человеком из прошлого. Так ли это?
Разобраться в этой теме помогал Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала Антропогенез.ру.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Анатолий Вишневский, Станислав Дробышевский
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкаст
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