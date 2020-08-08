Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 2

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 2

Древний грек мог наизусть прочитать Иллиаду, математики прошлого проводили сложнейшие расчёты без калькулятора, а растениеводство, шитьё и плотничество были не хобби, а необходимостью для выживания. Поэтому кажется, что сегодня люди, за которых всё делают специалисты и техника, глупы и беспомощны по сравнению с человеком из прошлого. Так ли это?