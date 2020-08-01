Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1

За последние 200 лет население Земли выросло многократно, а к концу XXI века достигнет 11 млрд человек. Большинство из них – из развивающихся стран и регионов, где экономические и социально-культурные причины не позволяют массово получать высшее (а иногда даже школьное) образование. Значит ли это, что мир вскоре отупеет, как в фильме "Идиократия"?