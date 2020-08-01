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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20200801/1575251397.html
Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1
За последние 200 лет население Земли выросло многократно, а к концу XXI века достигнет 11 млрд человек. Большинство из них – из развивающихся стран и регионов, где экономические и социально-культурные причины не позволяют массово получать высшее (а иногда даже школьное) образование. Значит ли это, что мир вскоре отупеет, как в фильме "Идиократия"?
2020-08-01T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
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Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1
За последние 200 лет население Земли выросло многократно, а к концу XXI века достигнет 11 млрд человек. Большинство из них – из развивающихся стран и регионов, где экономические и социально-культурные причины не позволяют массово получать высшее (а иногда даже школьное) образование. Значит ли это, что мир вскоре отупеет, как в фильме «Идиократия»?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575251355_0:0:635:357_1400x0_80_0_0_1f6d8eaf10a905cfabb550fcb469f7fa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1

12:00 01.08.2020
3264
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1
Вчера, 12:00
За последние 200 лет население Земли выросло многократно, а к концу XXI века достигнет 11 млрд человек. Большинство из них – из развивающихся стран и регионов, где экономические и социально-культурные причины не позволяют массово получать высшее (а иногда даже школьное) образование. Значит ли это, что мир вскоре отупеет, как в фильме "Идиократия"?
Разобраться в этой теме помогали Анатолий Вишневский, директор Института демографии НИУ ВШЭ, главный редактор электронного журнала "Демоскоп Weekly", и Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала Антропогенез.ру.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Анатолий Вишневский, Станислав Дробышевский
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкаст
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