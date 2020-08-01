Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1

Разобраться в этой теме помогали Анатолий Вишневский, директор Института демографии НИУ ВШЭ, главный редактор электронного журнала "Демоскоп Weekly", и Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала Антропогенез.ру.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Анатолий Вишневский, Станислав Дробышевский
Монтаж Андрея Темнова
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Анатолий Вишневский, Станислав Дробышевский
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru