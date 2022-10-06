https://ria.ru/20221006/shnobelevskaya-1821921832.html
Краш-тест лося и ритуальные клизмы. За что вручали Шнобелевскую премию-2022
Краш-тест лося и ритуальные клизмы. За что вручали Шнобелевскую премию-2022 - РИА Новости, 06.10.2022
Краш-тест лося и ритуальные клизмы. За что вручали Шнобелевскую премию-2022
Вместе с учеными мы решили разобраться в реальных научных исследованиях, за которые вручили Шнобелевскую премию в 2022 году. Как мороженое может помочь онкобольным, что происходит с сердцами влюбленных, влияет ли запор на скорость отбросивших хвост скорпионов, и как майя использовали клизмы — это далеко не весь список работ, отмеченных премией.
2022-10-06T12:00
2022-10-06T12:00
2022-10-06T12:45
мы все умрём. но это не точно
подкаст
евгений плисов
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
шнобелевская премия
наука
наука и инновации
биология
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Краш-тест лося и ритуальные клизмы. За что вручали Шнобелевскую премию в 2022
Вместе с учеными мы решили разобраться в реальных научных исследованиях, за которые вручили Шнобелевскую премию в 2022 году. Как мороженое может помочь онкобольным, что происходит с сердцами влюбленных, влияет ли запор на скорость отбросивших хвост скорпионов, и как майя использовали клизмы — это далеко не весь список работ, отмеченных премией.
audio/mpeg
Краш-тест лося и ритуальные клизмы. За что вручали Шнобелевскую премию в 2022
Вместе с учеными мы решили разобраться в реальных научных исследованиях, за которые вручили Шнобелевскую премию в 2022 году. Как мороженое может помочь онкобольным, что происходит с сердцами влюбленных, влияет ли запор на скорость отбросивших хвост скорпионов, и как майя использовали клизмы — это далеко не весь список работ, отмеченных премией.
audio/mpeg
Оценить важность научных работ и разобраться в их сути нам помогли кандидат физико-математических наук, доцент НИЯУ МИФИ Егор Задеба, и микробиолог, популяризатор науки Евгений Плисов. Продолжить знакомство с ядерной физикой можно на YouTube-канале МИФИ или в Telegram-канале "Кипящий МИФИ", а еще больше удивительных открытий о мире животных, бактерий и вирусов вас ждет в подкастах Евгения Плисова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, евгений плисов, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", шнобелевская премия, наука, наука и инновации, биология, медицина, физика, животные, технологии, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Евгений Плисов, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Шнобелевская премия, Наука, Наука и инновации, биология, Медицина, Физика, Животные, Технологии
12:00 06.10.2022 (обновлено: 12:45 06.10.2022)
Краш-тест лося и ритуальные клизмы. За что вручали Шнобелевскую премию-2022
Вместе с учеными мы решили разобраться в реальных научных исследованиях, за которые вручили Шнобелевскую премию в 2022 году. Как мороженое может помочь онкобольным, что происходит с сердцами влюбленных, влияет ли запор на скорость отбросивших хвост скорпионов, и как майя использовали клизмы — это далеко не весь список работ, отмеченных премией.