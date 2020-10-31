https://ria.ru/20201031/eksperimenty-1582425674.html
Мы все умрем. Экспериментальная физика: зачем взрывать, если есть модель?
Мы все умрем. Экспериментальная физика: зачем взрывать, если есть модель?
Когда запускали Большой Адронный коллайдер, физики на всякий случай готовились к тому, что образуется чёрная дыра. Потому что, когда ставится эксперимент, чтобы подтвердить передовую научную теорию, сами учёные не всегда знают, чем он может закончиться. Почему же всё равно такие опыты необходимы, а просто модели или теории недостаточно?
2020-10-31T12:00
2020-10-31T12:00
2020-10-31T12:00
мы все умрём. но это не точно
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физика
эксперимент
наука
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Мы все умрем. Экспериментальная физика: зачем взрывать, если есть модель?
Когда запускали Большой Адронный коллайдер, физики на всякий случай готовились к тому, что образуется чёрная дыра. Потому что, когда ставится эксперимент, чтобы подтвердить передовую научную теорию, сами учёные не всегда знают, чем он может закончиться. Почему же всё равно такие опыты необходимы, а просто модели или теории недостаточно?
Разобраться в вопросе помогал кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, сотрудник Уникальной научной установки НЕВОД Егор Задеба.Мы уже говорили на похожие темы - например, про коллайдеры элементарных частиц, про частицы сверхвысоких энергий и про ошибки в прогнозах и расчётах.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякЭксперт подкаста Егор ЗадебаМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruПодписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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аудио, подкаст, физика, эксперимент, наука
Мы все умрем. Экспериментальная физика: зачем взрывать, если есть модель?
Когда запускали Большой Адронный коллайдер, физики на всякий случай готовились к тому, что образуется чёрная дыра. Потому что, когда ставится эксперимент, чтобы подтвердить передовую научную теорию, сами учёные не всегда знают, чем он может закончиться. Почему же всё равно такие опыты необходимы, а просто модели или теории недостаточно?