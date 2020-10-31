Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20201031/eksperimenty-1582425674.html
Мы все умрем. Экспериментальная физика: зачем взрывать, если есть модель?
Мы все умрем. Экспериментальная физика: зачем взрывать, если есть модель?
Когда запускали Большой Адронный коллайдер, физики на всякий случай готовились к тому, что образуется чёрная дыра. Потому что, когда ставится эксперимент, чтобы подтвердить передовую научную теорию, сами учёные не всегда знают, чем он может закончиться. Почему же всё равно такие опыты необходимы, а просто модели или теории недостаточно?
2020-10-31T12:00
2020-10-31T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
физика
эксперимент
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582426066_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_1c1abaa7c8ea087052cd9f0e339dc0c8.jpg
Мы все умрем. Экспериментальная физика: зачем взрывать, если есть модель?
Когда запускали Большой Адронный коллайдер, физики на всякий случай готовились к тому, что образуется чёрная дыра. Потому что, когда ставится эксперимент, чтобы подтвердить передовую научную теорию, сами учёные не всегда знают, чем он может закончиться. Почему же всё равно такие опыты необходимы, а просто модели или теории недостаточно?
Разобраться в вопросе помогал кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, сотрудник Уникальной научной установки НЕВОД Егор Задеба.Мы уже говорили на похожие темы - например, про коллайдеры элементарных частиц, про частицы сверхвысоких энергий и про ошибки в прогнозах и расчётах.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякЭксперт подкаста Егор ЗадебаМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruПодписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582426066_83:0:559:357_1400x0_80_0_0_e5373f1d68412de5e65c6538581abc3f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст, физика, эксперимент, наука

Мы все умрем. Экспериментальная физика: зачем взрывать, если есть модель?

12:00 31.10.2020
 
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрем. Экспериментальная физика: зачем взрывать, если есть модель?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Когда запускали Большой Адронный коллайдер, физики на всякий случай готовились к тому, что образуется чёрная дыра. Потому что, когда ставится эксперимент, чтобы подтвердить передовую научную теорию, сами учёные не всегда знают, чем он может закончиться. Почему же всё равно такие опыты необходимы, а просто модели или теории недостаточно?
Разобраться в вопросе помогал кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, сотрудник Уникальной научной установки НЕВОД Егор Задеба.
Мы уже говорили на похожие темы - например, про коллайдеры элементарных частиц, про частицы сверхвысоких энергий и про ошибки в прогнозах и расчётах.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Эксперт подкаста Егор Задеба
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастфизикаЭкспериментНаука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Косачев оценил шансы на улучшение российско-грузинских отношений
08:58В Баку заявили, что Ереван нарушил режим прекращения огня на госгранице
08:44В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь
08:40Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов
08:40Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю
08:40В Квебеке задержали подозреваемого в серии вооруженных нападений
08:36Два человека погибли при нападении вооруженного мужчины в Квебеке
08:30Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии
08:28В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде
08:15Аналитики оценили обвал курса рубля за последние 30 лет
08:05В Молдавии стартовали президентские выборы
07:23Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43
07:15ЦИК Грузии подсчитал голоса с 58,5% участков
06:14Правила оформления ДТП и детские пособия: что изменилось с 1 ноября
06:07ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины участков
06:06Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом
05:57Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 42
05:02"Корона не упадет": сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО
04:27Сахалин временно откажется от услуг "Аэрофлота"
04:18Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера
Лента новостейМолния