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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2020-05-16T12:05
https://ria.ru/20200516/1571543106.html
Мы все умрём. Ошибки в расчётах и прогнозах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543031_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_5a6024b36e7a1408836e32acbfc8b044.png
РИА Новости

Мы все умрём. Ошибки в расчётах и прогнозах

12:00 16.05.2020 (обновлено: 12:05 16.05.2020)
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Ошибки в расчётах и прогнозах
12:00
Теория вероятности, статистика, программирование и многовековой опыт позволяют человечеству частично предугадывать будущее – с помощью расчётов и моделей. Люди полагаются на математически выверенные прогнозы почти во всём: от погоды и спорта до экономики и политики. А потом, бывает, прогнозы разбиваются о реальную жизнь. И случается катастрофа.
Каким образом набор цифр, анкет и других данных превращается в прогноз? Насколько далеко график и расчёт позволяют заглянуть в будущее? Почему из статистики не всегда можно сделать расчёт на будущее? Что говорит экономический прогноз на время после карантина? Почему плато на графике развития эпидемии – это не повод радоваться? В чём главная трудность составления социальных и политических прогнозов?
На эти и другие вопросы отвечает Алексей Иванович Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, лидер и соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы (НТИ), руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии".
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Алексей Боровков
Монтаж Андрея Темнова
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