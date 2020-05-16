Мы все умрём. Ошибки в расчётах и прогнозах

Каким образом набор цифр, анкет и других данных превращается в прогноз? Насколько далеко график и расчёт позволяют заглянуть в будущее? Почему из статистики не всегда можно сделать расчёт на будущее? Что говорит экономический прогноз на время после карантина? Почему плато на графике развития эпидемии – это не повод радоваться? В чём главная трудность составления социальных и политических прогнозов?
На эти и другие вопросы отвечает Алексей Иванович Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, лидер и соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы (НТИ), руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии".
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Алексей Боровков
Монтаж Андрея Темнова
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Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Алексей Боровков
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts