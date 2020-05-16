Мы все умрём. Ошибки в расчётах и прогнозах

Каким образом набор цифр, анкет и других данных превращается в прогноз? Насколько далеко график и расчёт позволяют заглянуть в будущее? Почему из статистики не всегда можно сделать расчёт на будущее? Что говорит экономический прогноз на время после карантина? Почему плато на графике развития эпидемии – это не повод радоваться? В чём главная трудность составления социальных и политических прогнозов?