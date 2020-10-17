https://ria.ru/20201017/kollayder-1580253956.html

Мы все умрём. Коллайдеры элементарных частиц: маленький Большой взрыв

Россия – родина коллайдеров элементарных частиц. Идею гигантской машины для сталкивания частиц выдвинули новосибирские учёные, а из пяти первых в мире коллайдеров два – советские. И сегодня учёные из России участвуют во всех крупных подобных международных проектах, а в подмосковной Дубне новый коллайдер протонов должен запуститься уже в 2022 году.

2020-10-17T12:00

2020-10-17T12:00

2020-10-17T12:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

сергей смирнов

коллайдер

большой адронный коллайдер

российская академия наук

московский инженерно-физический институт

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580253933_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_56709287adb00f4745e6502b76e1b79f.jpg

Мы все умрём. Коллайдеры элементарных частиц: маленький Большой взрыв Россия – родина коллайдеров элементарных частиц. Идею гигантской машины для сталкивания частиц выдвинули новосибирские учёные, а из пяти первых в мире коллайдеров два – советские. И сегодня учёные из России участвуют во всех крупных подобных международных проектах, а в подмосковной Дубне новый коллайдер протонов должен запуститься уже в 2022 году.

Разобраться в вопросе помогли академик РАН, профессор кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики НИЯУ МИФИ Михаил Данилов и доцент кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ Сергей Смирнов.<em>Подкаст подготовлен в партнёрстве с</em> <em><a href="https://mephi.ru/" target="_blank">НИЯУ МИФИ</a>.</em>Мы уже говорили на похожие темы в прошлых эпизодах - например, про <a href="https://ria.ru/20201003/nevod-1578144794.html" target="_blank">частицы сверхвысоких энергий</a>.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE/id1451487865?l=en&mt=2" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3Muc2ltcGxlY2FzdC5jb20vcG9kY2FzdHMvMTAwMjgvcnNz&fbclid=IwAR3F-MvU4sxXyJFpfNPzl5ozPfNQDs5dpqDlR22yiGG1aby-IMBWkUVSDTI" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/7045466" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9C%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC.-%D0%9D%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-id2007038?country=ru" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a></strong><strong>__________</strong><br>Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк<br>Эксперты подкаста Михаил Данилов, Сергей Смирнов<br>Монтаж Андрея Темнова<br><strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apodcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a></strong><br><strong>Подписывайтесь на наш канал в инстаграме</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">@ria_podcasts</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, сергей смирнов, коллайдер, большой адронный коллайдер, российская академия наук, московский инженерно-физический институт, технологии