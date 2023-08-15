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Аварии и ЧП с учебными самолетами в России в 2019-2023 годах - РИА Новости, 15.08.2023
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02:38 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/samolety-1890094376.html
Аварии и ЧП с учебными самолетами в России в 2019-2023 годах
Аварии и ЧП с учебными самолетами в России в 2019-2023 годах - РИА Новости, 15.08.2023
Аварии и ЧП с учебными самолетами в России в 2019-2023 годах
в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:38
2023-08-15T02:38
происшествия
справки
краснодарский край
россия
высокогорский район
ульяновский институт гражданской авиации
як-52
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14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Один из членов экипажа погиб, разрушений и пострадавших на земле нет. 24 июля 2022 года в Высокогорском районе Татарстана, в районе населенного пункта Верхняя Ия, совершил вынужденную посадку легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52, принадлежащий Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). В результате происшествия погибших и пострадавших не было. Самолет не пострадал. 3 ноября 2021 года в Ульяновске аварийно сел учебный самолет марки Diamond DA42 M, принадлежащий ФГБОУ ВО "Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева". По информации прокуратуры, после взлета экипаж обнаружил неисправность замка носовой стойки шасси. Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал, после посадки на воздушном судне выявили разрушение левого колеса стойки шасси. 13 августа 2020 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию учебный самолет Л-39 учебной авиационной базы. Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле не было. 25 марта 2020 года под Краснодаром разбился учебно-боевой самолет Л-39, его пилотировал курсант 4 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Разрушений на земле не было. 26 июля 2019 года в районе села Астрадамовка Сурского района Ульяновской области совершил экстренную посадку учебный самолет DA-40, на борту которого находились студент пятого курса Ульяновского института гражданской авиации и инструктор. Никто не пострадал, самолет существенных повреждений не получил.25 июня 2019 года в Оренбургской области совершил аварийную посадку учебный самолет, принадлежащий Бугурусланскому летному училищу гражданской авиации. На борту находились командир воздушного судна и пилот, являющиеся курсантами училища. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной аварийной посадки стала потеря мощности двигателя.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
краснодарский край
россия
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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происшествия, справки, краснодарский край, россия, высокогорский район, ульяновский институт гражданской авиации, як-52
Происшествия, Справки, Краснодарский край, Россия, Высокогорский район, Ульяновский институт гражданской авиации, Як-52

Аварии и ЧП с учебными самолетами в России в 2019-2023 годах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчебно-боевой самолет Л-39
Учебно-боевой самолет Л-39 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Учебно-боевой самолет Л-39. Архивное фото
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14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Один из членов экипажа погиб, разрушений и пострадавших на земле нет.
24 июля 2022 года в Высокогорском районе Татарстана, в районе населенного пункта Верхняя Ия, совершил вынужденную посадку легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52, принадлежащий Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). В результате происшествия погибших и пострадавших не было. Самолет не пострадал.
3 ноября 2021 года в Ульяновске аварийно сел учебный самолет марки Diamond DA42 M, принадлежащий ФГБОУ ВО "Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева". По информации прокуратуры, после взлета экипаж обнаружил неисправность замка носовой стойки шасси. Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал, после посадки на воздушном судне выявили разрушение левого колеса стойки шасси.
13 августа 2020 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию учебный самолет Л-39 учебной авиационной базы. Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле не было.
25 марта 2020 года под Краснодаром разбился учебно-боевой самолет Л-39, его пилотировал курсант 4 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Разрушений на земле не было.
26 июля 2019 года в районе села Астрадамовка Сурского района Ульяновской области совершил экстренную посадку учебный самолет DA-40, на борту которого находились студент пятого курса Ульяновского института гражданской авиации и инструктор. Никто не пострадал, самолет существенных повреждений не получил.
25 июня 2019 года в Оренбургской области совершил аварийную посадку учебный самолет, принадлежащий Бугурусланскому летному училищу гражданской авиации. На борту находились командир воздушного судна и пилот, являющиеся курсантами училища. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной аварийной посадки стала потеря мощности двигателя.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
 
ПроисшествияСправкиКраснодарский крайРоссияВысокогорский районУльяновский институт гражданской авиацииЯк-52
 
 
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