https://ria.ru/20230815/samolety-1890094376.html

Аварии и ЧП с учебными самолетами в России в 2019-2023 годах

Аварии и ЧП с учебными самолетами в России в 2019-2023 годах - РИА Новости, 15.08.2023

Аварии и ЧП с учебными самолетами в России в 2019-2023 годах

в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T02:38

2023-08-15T02:38

2023-08-15T02:38

происшествия

справки

краснодарский край

россия

высокогорский район

ульяновский институт гражданской авиации

як-52

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/58/1531045813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5b7b346a7b0ff804d3dc113764d51f9.jpg

14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Один из членов экипажа погиб, разрушений и пострадавших на земле нет. 24 июля 2022 года в Высокогорском районе Татарстана, в районе населенного пункта Верхняя Ия, совершил вынужденную посадку легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52, принадлежащий Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). В результате происшествия погибших и пострадавших не было. Самолет не пострадал. 3 ноября 2021 года в Ульяновске аварийно сел учебный самолет марки Diamond DA42 M, принадлежащий ФГБОУ ВО "Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева". По информации прокуратуры, после взлета экипаж обнаружил неисправность замка носовой стойки шасси. Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал, после посадки на воздушном судне выявили разрушение левого колеса стойки шасси. 13 августа 2020 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию учебный самолет Л-39 учебной авиационной базы. Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле не было. 25 марта 2020 года под Краснодаром разбился учебно-боевой самолет Л-39, его пилотировал курсант 4 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Разрушений на земле не было. 26 июля 2019 года в районе села Астрадамовка Сурского района Ульяновской области совершил экстренную посадку учебный самолет DA-40, на борту которого находились студент пятого курса Ульяновского института гражданской авиации и инструктор. Никто не пострадал, самолет существенных повреждений не получил.25 июня 2019 года в Оренбургской области совершил аварийную посадку учебный самолет, принадлежащий Бугурусланскому летному училищу гражданской авиации. На борту находились командир воздушного судна и пилот, являющиеся курсантами училища. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной аварийной посадки стала потеря мощности двигателя.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

краснодарский край

россия

высокогорский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, справки, краснодарский край, россия, высокогорский район, ульяновский институт гражданской авиации, як-52