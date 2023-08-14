https://ria.ru/20230814/samolet-1890079974.html
На Кубани потерпел крушение учебный военный самолет
На Кубани потерпел крушение учебный военный самолет - РИА Новости, 15.08.2023
На Кубани потерпел крушение учебный военный самолет
Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-14T22:44
2023-08-14T22:44
2023-08-15T00:12
россия
краснодарский край
происшествия
aero l-39 albatros
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны."По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что инцидент произошел во время захода на посадку при выполнении планового учебно-тренировочного полета. По данным Минобороны, воздушное судно упало в черте аэродрома, разрушений и пострадавших на земле нет.Л-39 (Aero L-39 Albatros) — чешский учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет. Совершил первый полет 4 ноября 1968 года. В 1972-м его выбрали основным учебно-тренировочным самолетом стран — участниц Организации Варшавского договора. Серийно производился до 1999 года (построено 2868 самолетов). Состоит на вооружении более чем 30 стран мира.Состав экипажа Л-39 — один или два человека. Длина фюзеляжа — 12,13 метра, размах крыла — 9,46 метра. Максимальная скорость Л-39 — 761 километр в час, практическая дальность полета — 1650 километров, практический потолок — 12 тысяч метров.
https://ria.ru/20230812/samolety-1889714704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, происшествия, aero l-39 albatros
Россия, Краснодарский край, Происшествия, Aero L-39 Albatros
На Кубани потерпел крушение учебный военный самолет
Учебный самолет Л-39 разбился в ходе тренировочного полета в Краснодарском крае
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
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"По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается", — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что инцидент произошел во время захода на посадку при выполнении планового учебно-тренировочного полета. По данным Минобороны, воздушное судно упало в черте аэродрома, разрушений и пострадавших на земле нет.
Л-39 (Aero L-39
Albatros) — чешский учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет. Совершил первый полет 4 ноября 1968 года. В 1972-м его выбрали основным учебно-тренировочным самолетом стран — участниц Организации Варшавского договора. Серийно производился до 1999 года (построено 2868 самолетов). Состоит на вооружении более чем 30 стран мира.
Состав экипажа Л-39 — один или два человека. Длина фюзеляжа — 12,13 метра, размах крыла — 9,46 метра. Максимальная скорость Л-39 — 761 километр в час, практическая дальность полета — 1650 километров, практический потолок — 12 тысяч метров.
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