https://ria.ru/20211103/samolet-1757522714.html

В Ульяновске аварийно сел учебный самолет

В Ульяновске аварийно сел учебный самолет - РИА Новости, 03.11.2021

В Ульяновске аварийно сел учебный самолет

Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновске из-за неисправности шасси, пострадавших нет, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:28

2021-11-03T12:28

2021-11-03T12:28

происшествия

чебоксары

ульяновск

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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновске из-за неисправности шасси, пострадавших нет, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.По данным ведомства, аварийная посадка воздушного судна марки Diamond DA42 M с бортовым номером RA-01718, совершавшего учебный полет, произошла в среду около 6.40 (5.40 мск)."По предварительным данным, самолет, принадлежащий ФГБОУ ВО "Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева", вылетевший по учебно-тренировочному маршруту из аэропорта Чебоксары, совершил аварийную посадку на аэродроме Ульяновск (Баратаевка). Самолет приземлился благополучно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, после взлета экипажем была обнаружена неисправность замка носовой стойки шасси, после посадки на воздушном судне обнаружено разрушение левого колеса стойки шасси.По факту инцидента организована проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте, а также работники Ульяновской транспортной прокуратуры. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20211102/samolet-1757467753.html

чебоксары

ульяновск

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происшествия, чебоксары, ульяновск