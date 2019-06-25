СК начал проверку после жесткой посадки учебного самолета в Оренбуржье

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку после аварийной посадки учебного самолета в Оренбургской области, сообщает СК РФ в Whatsapp.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что учебный самолет летного училища в Оренбургской области совершил аварийную посадку, пилот и пассажир не пострадали.

"В Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки учебно-тренировочного воздушного судна... В настоящее время следственными органами СК России проводится осмотр места происшествия, опрашиваются члены экипажа, затребованы правоустанавливающие документы", - говорится в сообщении.