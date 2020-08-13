https://ria.ru/20200813/1575756160.html
В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39
Учебный самолет Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае, экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался, летчики не пострадали, сообщает Минобороны... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:47
2020-08-13T20:30
министерство обороны рф (минобороны рф)
краснодарский край
происшествия
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https://ria.ru/20200325/1569144357.html
7
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153104/58/1531045813_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e00370ea217a6683e5770f4d347a03b1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), краснодарский край, происшествия