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В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39
Учебный самолет Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае, экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался, летчики не пострадали, сообщает Минобороны... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:30
министерство обороны рф (минобороны рф)
краснодарский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
министерство обороны рф (минобороны рф), краснодарский край, происшествия

В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39

18:47 13.08.2020 (обновлено: 20:30 13.08.2020)
32687
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчебно-боевой самолет Л-39
Учебно-боевой самолет Л-39
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Учебный самолет Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае, экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался, летчики не пострадали, сообщает Минобороны России.
"При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолет Л-39 учебной авиационной базы. Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали", — говорится в сообщении.
Учебно-боевой самолет L-39
25 марта, 17:34
В Краснодарском крае упал самолет L-39
Добавляется, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Комиссия Службы безопасности полетов авиации ВС России устанавливает причину аварии.
51417941821
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Краснодарский крайПроисшествия
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