В Ульяновской области экстренно сел учебный самолет

САМАРА, 26 июл – РИА Новости. Учебный самолет DA-40 совершил в пятницу экстренную посадку в Ульяновской области, пострадавших нет, сообщила РИА Новости представитель Приволжской транспортной прокуратуры.
По ее словам, инцидент произошел в 12.30 (11.30 мск) в районе села Астрадамовка Сурского района Ульяновской области. Воздушное судно, на борту которого находились студент пятого курса Ульяновского института гражданской авиации и инструктор, село на шасси и существенных повреждений не получило. По предварительным данным, причиной экстренной посадки самолета стал отказ двигателя.
"Пострадавших в результате происшествия не имеется", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что по факту произошедшего Ульяновской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.