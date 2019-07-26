В Ульяновской области экстренно сел учебный самолет

По ее словам, инцидент произошел в 12.30 (11.30 мск) в районе села Астрадамовка Сурского района Ульяновской области. Воздушное судно, на борту которого находились студент пятого курса Ульяновского института гражданской авиации и инструктор, село на шасси и существенных повреждений не получило. По предварительным данным, причиной экстренной посадки самолета стал отказ двигателя.