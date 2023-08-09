https://ria.ru/20230809/pirotekhnika-1889053888.html

ЧП на заводах и складах с пиротехникой в России в 2008-2023 годах

ЧП на заводах и складах с пиротехникой в России в 2008-2023 годах - РИА Новости, 09.08.2023

ЧП на заводах и складах с пиротехникой в России в 2008-2023 годах

2023 года в подмосковном Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв на складе пиротехники, который арендовала... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:21

2023-08-09T13:21

2023-08-09T13:21

происшествия

справки

московская область (подмосковье)

россия

сергиев посад

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

взрыв

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20239 августа 2023 года в подмосковном Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв на складе пиротехники, который арендовала сторонняя компания. Причина взрыва в нарушении технологических процессов. Глава Сергиева Посада сообщил о 35 пострадавших при взрыве. 202119 июня 2021 года в Москве в районе Лужников начался крупный пожар на складе пиротехники. По данным столичного главка МЧС, сообщение о пожаре на Лужнецкой набережной поступило в 17.36. За несколько километров были слышны хлопки, в небо поднимался черный дым с проблеском салютов. По информации властей, на складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ, бытовой техники. В тушении использовали три вертолета, пожарный катер и около 40 единиц техники. В 21.29 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара пострадали четыре человека: трое пожарных и один сотрудник склада. 20206 октября 2020 года в Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание в двух складских помещениях с пиротехникой и макулатурой. Площадь пожара составила 220 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано спустя около 30 минут.201825 декабря 2018 года вечером в ЗАТО город Заречный Пензенской области на складе магазина пиротехники начался пожар. В момент возгорания в подвальном помещении находились двое молодых людей и девушка. Один из них устанавливал электровоспламенители на пиротехнические изделия, когда те начали разрываться. Из-за сильного задымления его товарищам пришлось покинуть помещение. В результате пожара погиб 21-летний мужчина. 21 декабря 2018 года возник пожар в одноэтажном металлическом ангаре в Санкт-Петербурге, где находился мебельный склад и хранилась пиротехническая продукция. Его площадь составляла 300 квадратных метров. Пострадавших нет. До ближайших домов было более километра, эвакуация жильцов не проводилась. 19 октября 2018 года в Гатчинском районе Ленинградской области произошел взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. В результате происшествия пять человек погибли, пострадали десять взрослых и один ребенок. При взрыве одноэтажное производственное здание обрушилось, а смежное четырехэтажное административное здание было повреждено на общей площади 1,75 тысячи квадратных метров. Взрывом также была повреждена электроподстанция, питающая насосную станцию, которая обеспечивала водой населенный пункт Малые Колпаны. Частичные повреждения кровель и остекления получили 15 частных жилых и один многоквартирный жилой дом.201722 ноября 2017 года произошел пожар на территории Казанского порохового завода, выпускающего порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела крыша одного из отдельно стоящих зданий. Пожар был ликвидирован. Его последствия не отразились на производственном процессе предприятия, поскольку возгорание произошло в нерабочем помещении. 20169 ноября 2016 года на складе компании "Домино" в Благовещенске Амурской области произошел пожар с детонацией пиротехники. Во время тушения пожара перевернулась спецтехника, пострадали трое сотрудников МЧС, всего в тушении были задействованы 134 человека и 38 единиц техники. 30 апреля 2016 года в Ижевске загорелся склад с пиротехникой. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших не было. 16 марта 2016 года в Уфе произошел пожар на складе фейерверков. Огонь распространился на площади семь тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлеклись 20 единиц техники и 68 человек. Пострадавших не было. 201523 апреля 2015 года в Орле взорвался несанкционированный склад пиротехники, организованный местным бизнесменом у себя в гараже. В результате происшествия погибли два человека, 23 получили травмы, из них 12 человек были госпитализированы. Среди пострадавших были четверо детей. 20132 июня 2013 года в Новокузнецке произошел пожар на складе с пиротехникой. В результате пожара были повреждены бетонные конструкции склада. Два человека погибли, еще двое были госпитализированы.29 апреля 2013 года в Екатеринбурге при проведении такелажных работ на одном из складов отдельной мотострелковой бригады произошло несанкционированное срабатывание вышибного заряда фейерверочного изделия, что вызвало задымление хранилища. В результате ЧП пострадал один сотрудник склада.201219 декабря 2012 года произошел пожар в магазине-складе пиротехники в Саратове. Возгорание произошло днем на первом этаже двухэтажного здания. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Четыре человека погибли, трое пострадали.23 апреля 2012 года в Чите произошли взрывы, и возник пожар на складах с пиротехникой. Из-за угрозы дальнейших взрывов были эвакуированы жители близлежащих домов. В результате ЧП один человек пострадал.2010В ночь на 7 августа 2010 года загорелись склады пиротехники в Ростове-на-Дону. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.23 июня 2010 года в Сергиевом Посаде Московской области на заводе, где производится пиротехника, при проведении опытных испытаний пиротехнических смесей произошло возгорание. Пострадали два человека.200923 сентября 2009 года в Воронеже на складе пиротехники прогремел взрыв. Было полностью разрушено одноэтажное здание склада, площадь которого составляла 1,5 тысячи квадратных метров, от него осталась только воронка. Взрывной волной были выбиты стекла в трех жилых домах, расположенных недалеко от места ЧП. Был разрушен забор между складом и расположенной рядом воинской частью, взрывом разбросало железобетонные конструкции в радиусе 200 метров. Повреждения, в том числе серьезные, получили около десяти машин во дворах жилых домов и на территории воинской части. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара один человек погиб, более 50 пострадали.26 февраля 2009 года на Дмитровском шоссе в Подмосковье загорелась пристройка к магазину - металлический ангар, где складировалась пиротехника. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Никто не пострадал.200817 мая 2008 года в Великом Новгороде сгорел склад пиротехники. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, некоторые из стен здания обрушились. Один человек погиб, еще один пострадал.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, справки, московская область (подмосковье), россия, сергиев посад, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар, взрыв, пиротехника, взрыв на складе в сергиевом посаде