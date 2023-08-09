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Глава Сергиева Посада сообщил о 35 пострадавших при взрыве
Глава Сергиева Посада сообщил о 35 пострадавших при взрыве - РИА Новости, 09.08.2023
Глава Сергиева Посада сообщил о 35 пострадавших при взрыве
В настоящее время точно известно о 35 пострадавших в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода, четверо из них в тяжелом состоянии, РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:28
2023-08-09T12:28
2023-08-09T12:40
сергиев посад
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В настоящее время точно известно о 35 пострадавших в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина, как отмечал депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов, в нарушении технологических процессов."Информацию о пострадавших уточняем, точно известно о 35, 4 из них в тяжелом состоянии. На месте своевременно оказывается медицинская помощь, работают аварийно-спасательные службы", – говорится в сообщении.По словам главы Сергиева Посада, взрыв произошел в 10.40 мск на предприятии "Пироросс" на территории ЗОМЗ.Загорский оптико-механический завод производит оптическое и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В перечне выпускаемой продукции - офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы. Завод работает с 1935 года, отмечается на сайте предприятия.
https://ria.ru/20230809/posad-1889028387.html
сергиев посад
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сергиев посад, происшествия, московская область (подмосковье)
Сергиев Посад, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Глава Сергиева Посада сообщил о 35 пострадавших при взрыве
Глава Сергиева Посада Акулов сообщил о 35 пострадавших при взрыве на заводе