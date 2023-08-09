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К взрыву в Сергиевом Посаде привело нарушение технологических процессов - РИА Новости, 09.08.2023
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12:05 09.08.2023 (обновлено: 13:09 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889027048.html
К взрыву в Сергиевом Посаде привело нарушение технологических процессов
К взрыву в Сергиевом Посаде привело нарушение технологических процессов - РИА Новости, 09.08.2023
К взрыву в Сергиевом Посаде привело нарушение технологических процессов
Склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина - в нарушении... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:05
2023-08-09T13:09
происшествия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
россия
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей пахомов
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина - в нарушении технологических процессов, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов."Источником детонации стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний. Причина взрыва в нарушении технологических процессов", - говорится в сообщении депутата в его телеграм-канале.Двадцать пять человек, по уточненной информации, обратились за медицинской помощью после взрыва в ангаре с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде, рассказали ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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сергиев посад
московская область (подмосковье)
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происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей пахомов, взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Россия, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сергей Пахомов, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
К взрыву в Сергиевом Посаде привело нарушение технологических процессов

Причиной взрыва на складе в Сергиевом Посаде стало нарушение технологических процессов

© РИА Новости / Валерия Кузнецова | Перейти в медиабанкДым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Стоп-кадр видео
Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Валерия Кузнецова
Перейти в медиабанк
Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина - в нарушении технологических процессов, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов.
"Источником детонации стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний. Причина взрыва в нарушении технологических процессов", - говорится в сообщении депутата в его телеграм-канале.
Двадцать пять человек, по уточненной информации, обратились за медицинской помощью после взрыва в ангаре с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде, рассказали ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Появилось видео с последствиями взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Вчера, 12:11
 
ПроисшествияСергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)РоссияГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сергей ПахомовВзрыв на складе в Сергиевом Посаде
 
 
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