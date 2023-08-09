https://ria.ru/20230809/vzryv-1889027048.html

К взрыву в Сергиевом Посаде привело нарушение технологических процессов

К взрыву в Сергиевом Посаде привело нарушение технологических процессов - РИА Новости, 09.08.2023

К взрыву в Сергиевом Посаде привело нарушение технологических процессов

Склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина - в нарушении... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:05

2023-08-09T12:05

2023-08-09T13:09

происшествия

сергиев посад

московская область (подмосковье)

россия

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей пахомов

взрыв на складе в сергиевом посаде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889025707_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50182473d121019f49f3c1282abb664e.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина - в нарушении технологических процессов, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов."Источником детонации стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний. Причина взрыва в нарушении технологических процессов", - говорится в сообщении депутата в его телеграм-канале.Двадцать пять человек, по уточненной информации, обратились за медицинской помощью после взрыва в ангаре с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде, рассказали ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

https://ria.ru/20230809/posad-1889028387.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей пахомов, взрыв на складе в сергиевом посаде