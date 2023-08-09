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К взрыву в Сергиевом Посаде привело нарушение технологических процессов
К взрыву в Сергиевом Посаде привело нарушение технологических процессов - РИА Новости, 09.08.2023
К взрыву в Сергиевом Посаде привело нарушение технологических процессов
Склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина - в нарушении... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:05
2023-08-09T12:05
2023-08-09T13:09
происшествия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
россия
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей пахомов
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина - в нарушении технологических процессов, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов."Источником детонации стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний. Причина взрыва в нарушении технологических процессов", - говорится в сообщении депутата в его телеграм-канале.Двадцать пять человек, по уточненной информации, обратились за медицинской помощью после взрыва в ангаре с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде, рассказали ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
https://ria.ru/20230809/posad-1889028387.html
сергиев посад
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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К взрыву в Сергиевом Посаде привело нарушение технологических процессов
Причиной взрыва на складе в Сергиевом Посаде стало нарушение технологических процессов