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При пожаре в районе Лужников пострадали четыре человека

При пожаре в районе Лужников пострадали четыре человека - РИА Новости, 19.06.2021

При пожаре в районе Лужников пострадали четыре человека

Трое пожарных и один сотрудник склада пострадали при пожаре на пиротехническом складе на Лужнецкой набережной, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" заммэра... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T20:08

2021-06-19T20:08

2021-06-19T22:32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петр бирюков

пожар в районе лужников

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Трое пожарных и один сотрудник склада пострадали при пожаре на пиротехническом складе на Лужнецкой набережной, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Работник складского помещения отказался от госпитализации. Еще двое сотрудников экстренных служб получили тепловой удар, они также отказались поехать в больницу."Третий вдохнул пары пенообразователя, сейчас находится в институте Склифосовского, достаточно легкая травма, но тем не менее надо было его отправить, чтобы специалисты посмотрели и мы убедились, что он вне опасности", — объяснил заммэра.Позднее в пресс-службе МЧС подтвердили информацию о четырех пострадавших.Как рассказал Бирюков, первый пожарный расчет был на месте через восемь минут. В тушении используют три вертолета, пожарный катер и около 40 единиц техники. "Пожарные работают профессионально. Штабом принято решение не направлять людей в очаг пожара, и за счет применения авиации удалось достаточно быстро ликвидировать возгорание", — добавил он.Он также отметил, что во время проверки помещения в июле 2019 года были сделаны небольшие замечания, их устранили."Здесь, на складе, хранилось 15 тонн взрывчатых веществ, бытовой техники", — сказал Бирюков, подчеркнув, что жилой фонд находится в отдалении, а системы жизнеобеспечения работают.Позднее стало известно, что открытое горение на месте ЧП ликвидировали. О крупном пожаре на складе пиротехники в районе Лужников стало известно сегодня вечером. По данным столичного главка МЧС, сообщение о возгорании по адресу Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4 поступило в 17:36.За несколько километров были слышны хлопки, а в небо поднимался черный дым с проблеском салютов.Движение на набережной ограничили.Столичная прокуратура начала проверку.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар на складе пиротехники в Лужниках Крупный пожар произошел в районе Лужников, предположительно на складе пиротехники, слышны громкие хлопки, передает корреспондент РИА Новости 2021-06-19T20:08 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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