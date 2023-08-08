https://ria.ru/20230808/nauka-1887933754.html

"Ласковый убийца". Почему гепатит С перестали так называть

"Ласковый убийца". Почему гепатит С перестали так называть - РИА Новости, 08.08.2023

"Ласковый убийца". Почему гепатит С перестали так называть

В медицине – значительный прогресс в области лечения гепатита С: созданы эффективные препараты, позволяющие контролировать заболевание, которое ранее считалось... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T09:00

2023-08-08T09:00

2023-08-08T09:12

наука

санпросвет

наука

гепатит c

навигатор абитуриента

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В медицине – значительный прогресс в области лечения гепатита С: созданы эффективные препараты, позволяющие контролировать заболевание, которое ранее считалось неизлечимым и губительным. Об этом РИА Новости заявил известный российский эпидемиолог, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Михайлов.Гепатит С – одна из основных причин цирроза и первичного рака печени. Передача вируса возможна при употреблении инъекционных наркотиков, во время медицинских процедур и в некоторых случаях половым путем.Как сообщил Михайлов, в 2022 году в России было зарегистрировано 1094 больных гепатитом С. Однако, по словам эксперта, эта статистика отражает только вновь выявленные случаи. Если посмотреть суммарно, то в нашей стране проживает от 1,5 до 3 млн хронически больных гепатитом С."Визитная карточка" вируса – желтушность кожи и склер глаз, темная моча, обесцвеченный стул, общая слабость."Поначалу гепатит С протекает достаточно легко, в большинстве случаев даже незаметно для человека, но со временем заболевание переходит в хроническую форму, которая впоследствии приводит к серьезным осложнениям, в частности к циррозу печени", – рассказал профессор.Так, по его словам, появился термин "ласковый убийца", в том смысле, что гепатит С убивает человека не сразу, а спустя несколько лет, а то и десятилетий."Как сейчас относиться к этому термину? Я не считаю, что он "ласковый". Убийца всегда остается убийцей. Более того, его уже и убийцей нельзя назвать. В последние годы достигнут потрясающий прогресс в лечении гепатита С", – подчеркнул эксперт.Ученые до сих пор не могут создать вакцину от гепатита С. Это связано с тем, что, попадая к человеку, вирус очень быстро видоизменяется: организм начинает бороться против вирусных частиц, иммунитет их подавляет, но за это время успевают образоваться новые частицы. Пока, увы, угнаться за ним не удается", – отметил Михаил Михайлов.Однако человечество нашло выход из этого положения – были созданы препараты, которые позволяют контролировать заболевание. "Были изучены все тонкие механизмы репликации вируса. Появились препараты, которые воздействуют на определенные этапы репликации", – рассказал ученый."Когда мы стали использовать интерфероны для лечения гепатита С, эффективность которых была порядка 30%, нам казалось, что это уже прорыв. Но с появлением препаратов из группы ингибиторов полимеразы РНК лечение интерферонами потеряло свою актуальность. Современные препараты в 95–98% случаев дают полное выздоровление. Это удивительная цифра, которая показывает, что найден очень эффективный способ лечения гепатита С", – полагает ученый.Он рассказал, что, когда эти препараты только появились, в Лондоне проходила большая конференция по изучению печени. Группа больных хроническим гепатитом С устроила флешмоб: они обернули себя золотой фольгой и изображали погибших от гепатита, демонстрируя тем самым, что новые способы лечения гепатита слишком дорогие и недоступные."Сейчас научно-технический прогресс и развитие фармацевтической промышленности привели к резкому удешевлению этих препаратов, что позволило многим странам поставить задачу по глобальному искоренению гепатита С к 2030 году", – сообщил ученый, добавив, что в России эта программа также утверждена, по ней активно работают. По его словам, если раньше курс лечения стоил более 1 млн рублей, то сейчас это значительно дешевле.Этот материал входит в цикл публикаций, посвященных борьбе с гепатитом. В следующем тексте ученый расскажет, почему в волосах Бетховена оказался ген гепатита В.

https://ria.ru/20230728/gepatit-1885920527.html

https://ria.ru/20230801/nauka-1887314450.html

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санпросвет, наука, гепатит c, навигатор абитуриента, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, медицина, цирроз печени, гепатит b