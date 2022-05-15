https://ria.ru/20220515/gepatit-1788614993.html

Названы две причины развития невирусного гепатита

Названы две причины развития невирусного гепатита - РИА Новости, 15.05.2022

Названы две причины развития невирусного гепатита

Невирусный гепатит бывает сложно обнаружить, пока болезнь не достигнет опасной стадии, отметил в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T02:10

2022-05-15T02:10

2022-05-15T02:10

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Невирусный гепатит бывает сложно обнаружить, пока болезнь не достигнет опасной стадии, отметил в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов. Он назвал признаки этого поражения печени и два фактора, которые его провоцируют.Гепатит не всегда бывает вызван вирусной инфекцией, иногда к его развитию приводят совсем другие причины, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог, автор книги "О чем молчит печень" Сергей Вялов. В частности, поражение печени может стать последствием COVID-19 и лечения этого заболевания, уточнил он.Также к развитию невирусного гепатита может привести повреждение желчевыводящих путей возбудителем COVID-19."Коронавирус взаимодействует с рецепторами ACE2 не только в легких, но и в желчевыводящих путях внутри печени. Из-за этого желчевыводящие пути становятся более проницаемыми и выглядят, как негерметичные канализационные трубы. Все, что печень выводила, начинает вытекать обратно и повреждать ее, вызывая гепатит", – сказал Вялов.Другим фактором, способным оказать разрушительное воздействие на печень и вызвать гепатит, является необдуманное использование средств для "очищения" организма, продолжил врач."Исследование, проведенное в Америке, показало, что большая часть случаев невирусного гепатита, причину которых было трудно установить, являлись результатом использования разных средств для очищения организма, в том числе фиточаев, китайских средств народной медицины, индийских препаратов для похудения, а также, как это ни парадоксально, средств для "чистки" печени и кишечника", – добавил Вялов.Гепатит хорошо поддается лечению, если выявить его на ранней стадии, считает он. Однако, по словам врача, диагностировать это заболевание на начальном этапе обычно мешает отсутствие каких-либо характерных симптомов."Основные симптомы, которые появляются на ранней стадии повреждения печени, – усталость, утомляемость, сил нет, энергии меньше, хуже переносится алкоголь", – перечислил Вялов.Самый надежный способ обнаружить поражение печени – это биохимический анализ крови, уверен он."Самый правильный и надежный путь – сдать анализы, проверить основные печеночные показатели и перестать гадать, повреждена ли у вас печень. Серьезные симптомы появляются только тогда, когда печень уже дошла до стадии цирроза, то есть когда она уже на 50% не работает", – предупредил Сергей Вялов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220427/gepatit-1785772045.html

https://ria.ru/20220424/gepatit-1785161343.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество