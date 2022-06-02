https://ria.ru/20220602/desny-1792668817.html

Воспаление десен: симптомы, профилактика, лечение гингивита и пародонтита

Воспаление десен: как лечить, причины, симптомы, препараты и профилактика

Воспаление десен: симптомы, профилактика, лечение гингивита и пародонтита

Воспаление десен проявляется покраснением и болезненными ощущениями в полости рта. Причины и симптомы гингивита и пародонтита, методы диагностики и лечения,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:09

2022-06-02T16:09

2022-06-02T16:09

здоровье

здоровье - общество

зубы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732010480_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_7eb8a67378f9d674f69a508354272322.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Воспаление десен проявляется покраснением и болезненными ощущениями в полости рта. Причины и симптомы гингивита и пародонтита, методы диагностики и лечения, какие быстродействующие препараты помогут снять боль, народные средства для полоскания и чем опасен самостоятельный прием лекарств — в материале РИА Новости.Воспаление десенВоспалительные процессы тканей пародонта, то есть тканей, окружающих и удерживающих зуб, являются одной из главных причин потери зубов у взрослых людей. "Десны — это фундамент, который обеспечивает опору зубам, поэтому крайне важно заниматься профилактикой заболеваний тканей пародонта, чтобы сохранить стоматологическое здоровье на долгие годы", — говорит Максим Копылов, стоматолог-хирург, пародонтолог, основатель пародонтологического центра "MaxTreat".Виды воспаленийОсновные виды заболеваний десен:"При пародонтите мы сталкиваемся с необратимыми дегенеративными изменениями в связке, удерживающей зуб. Что приводит к разрушению альвеолярной кости, расшатыванию и выпадению зубов", — поясняет Олег Пономарев, старший хирург центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile (Санкт-Петербург).Симптомы заболеваний пародонтаПациенты часто игнорируют тревожные сигналы заболеваний десен, а ведь ранняя диагностика обеспечивает 90% успеха лечения. Максим Копылов отмечает, чем раньше специалист распознает болезнь, тем меньше временных и финансовых ресурсов требуется, чтобы устранить заболевание. Так что если есть хоть один из следующих признаков, это повод прийти на осмотр к стоматологу-пародонтологу:Все эти сигналы достаточно яркие, они ощущаются и заметны визуально, однако зачастую пациенты тянут с визитом к стоматологу до последнего. "Многие ищут помощи в интернете, на форумах, смотря видео на YouTube, вспоминают рекламы зубных паст против кровоточивости, обращаются к народным средствам. Однако только доктор при осмотре и дополнительных методах диагностики при помощи специального инструментария, аппаратов и цифровых технологий может определить степень поражения десен и назначить лечение и поддерживающий уход", — комментирует эксперт.Причины заболеваний пародонтаСуществует несколько групп причин развития пародонтита. Основные риск-факторы выделил Максим Копылов:Причиной воспаления могут служить и другие второстепенные факторы: сильный стресс, беременность, травматическое воздействие, воспалительные заболевания органов дыхания (тонзиллит, гайморит и т.д.). При воспалении десен причины и лечение должны быть определены врачом, чтобы не допустить дальнейшего распространения патологического процесса.ОсложненияПо словам Максима Копылова, пародонтит опасен тем, что при прогрессировании заболевания он может привести или к существенной частичной потере зубов, или к полной адентии. Кроме того, даже если зубы уже утрачены, при воспалительном процессе нельзя проводить другие виды лечения, например, хирургические манипуляции по восстановлению утраченных зубов. Первоначальный этап любого стоматологического лечения — купирование воспалительного процесса.ДиагностикаСегодня пародонтологи активно применяют как консервативные методы диагностики заболеваний пародонта при помощи визуального осмотра, зондирования инструментами, так и цифровые технологии, такие как пародонтограмма.Доктор осматривает полость рта на предмет симптоматики (припухлости, воспаления, гноетечения, кровоточивости), зондирует мягкие ткани при помощи инструментов и создает на компьютерной программе специальную наглядную диаграмму с глубиной пародонтального кармана в области каждого зуба. Такая диаграмма позволяет фиксировать исходную клиническую ситуацию и отслеживать динамику лечения."Сегодня в работе пародонтолога все активнее применяется увеличение, а именно микроскоп. Для того чтобы устранить врага, то есть инфекционного агента, его надо видеть. Именно микроскоп позволяет доктору эффективно и деликатно работать под десной", — говорит Максим Копылов.ЛечениеПародонтологическое лечение проводится в несколько этапов. Главная задача — устранить причину и купировать воспалительный процесс. "Этиологическим (т. е. направленным на устранение причины) лечением является инструментальное удаление твердого и мягкого зубного налета с поверхности зуба. Удаление ретенционных пунктов, где скапливается налет. Без помощи врача тут не обойтись", — поясняет Олег Пономарев.Доктор удаляет инфекционных агентов из-под десны, производит полную санацию полости рта, обрабатывает пародонтальные карманы, назначает противовоспалительную и антибактериальную терапию, подбирает средства домашнего ухода и вызывает пациента на осмотр через некоторое время для отслеживания динамики и оценки результатов лечения.ЛекарстваКаждый конкретный случай воспаления ротовой полости требует различного подхода к лечению. Лучше пройти профессиональное обследование, чем пытаться самостоятельно устранить боль и дискомфорт.Симптоматически могут помочь различные ополаскиватели полости рта, лечебные зубные пасты, а также мази с антибиотиком. "Стоит осознавать, что эти средства могут лишь снять острое воспаление на какое-то время, но не устранить причину заболевания", — поясняет Олег Пономарев.Антисептические растворы и ополаскиватели (Хлоргексидин, Мирамистин, Ротокан, Фурацилин) помогают провести дезинфекцию полости рта от налета и бактерий в домашних условиях. Но не стоит откладывать поход к стоматологу, если удалось избавиться от болезненных ощущений.Антибактериальные и противовоспалительные мази и гели с дезинфицирующим и обезболивающим действием наносят согласно инструкции с внешней и внутренней стороны десны. Аппликация десен рекомендована после полоскания.В некоторых случаях стоматолог может назначить антибиотик для лечения пародонтита, снижения распространения патогенных бактерий, а также профилактики инфекционного процесса. Но подбирать лекарство и его дозировку должен только врач. Пациентам с аллергическими реакциями необходимы антигистаминные препараты.Для укрепления иммунитета и защиты полости рта от бактерий необходимо принимать витамины. Чаще всего воспаление в полости рта связано с дефицитом минеральных компонентов — кальция и фосфора, а также витаминов A, D, B.Народные средстваВ качестве народных средств используют полоскания различными отварами трав, обладающих противовоспалительным действием:Стоматологи настоятельно не рекомендуют заниматься самолечением, а обращаться за помощью к специалистам.ПрогнозПо словам Олега Пономарева, прогноз при лечении гингивита положительный, заболевание полностью излечивается при устранении причины. А вот прогноз на лечение пародонтита зависит от стадии заболевания. "Современная медицина в любом случае не способна восстановить утраченные из-за воспаления ткани, но способна остановить воспалительный процесс. При тяжелых формах пародонтита избавиться от заболевания можно только удалив пораженные зубы", — говорит эксперт.ПрофилактикаГлавным средством профилактики любых стоматологических заболевания является качественный домашний уход и регулярная профессиональная гигиена полости рта. Профессиональная гигиена полости рта проводится по индивидуальному графику пациента, исходя из его пародонтологического статуса, наличия вредных привычек, навыков домашнего ухода, не менее одного раза в полгода."Профессиональная гигиена позволяет качественно удалить мягкие и твердые зубные отложения, провести воздушно-абразивную обработку, полировку и реминерализацию эмали. Но, главное, эта процедура раз в полгода позволяет доктору наблюдать за состоянием ваших зубов и десен, отследить развитие заболевания на ранней стадии и предотвратить его развитие, вовремя начав лечение. А пациент со своей стороны должен качественно регулярно чистить зубы безопасными и эффективными средствами ухода", — поясняет Максим Копылов.

https://ria.ru/20210329/parodontit-1603321168.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220313/zuby-1777704342.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/zuby-1763347469.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, здоровье - общество, зубы