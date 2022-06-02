Воспаление десен: симптомы, профилактика, лечение гингивита и пародонтита
Воспаление десен
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Воспаление десен проявляется покраснением и болезненными ощущениями в полости рта. Причины и симптомы гингивита и пародонтита, методы диагностики и лечения, какие быстродействующие препараты помогут снять боль, народные средства для полоскания и чем опасен самостоятельный прием лекарств — в материале РИА Новости.
Воспаление десен
Воспалительные процессы тканей пародонта, то есть тканей, окружающих и удерживающих зуб, являются одной из главных причин потери зубов у взрослых людей. "Десны — это фундамент, который обеспечивает опору зубам, поэтому крайне важно заниматься профилактикой заболеваний тканей пародонта, чтобы сохранить стоматологическое здоровье на долгие годы", — говорит Максим Копылов, стоматолог-хирург, пародонтолог, основатель пародонтологического центра "MaxTreat".
CC BY-SA 3.0 / Totoro33 / Really bad gingivitis, before and after scalingТяжелая форма гингивита до и после хирургической обработки
Тяжелая форма гингивита до и после хирургической обработки
Виды воспалений
Основные виды заболеваний десен:
- —Гингивит — наиболее часто встречающееся заболевание, для которого характерно воспаление слизистой оболочки десен, кровоточивость при чистке зубов, отечность и болезненность мягких тканей, неприятный запахом изо рта. Различают следующие его виды: катаральный, язвенно-некротический, гипертрофический и атрофический гингивит. При гингивите поражается только десна, при устранении причины заболевание полностью излечивается. Но при игнорировании симптоматики и несвоевременном лечении гингивит переходит в пародонтит.
- —Пародонтит — это воспалительно-деструктивное заболевание тканей пародонта, то есть опорно-удерживающего аппарата зуба. Пародонт включает ткани, окружающие зуб и удерживающие его в челюсти. Ткани пародонта представлены десной, цементом корня зуба, периодонтальной связкой и альвеолярной костью.
"При пародонтите мы сталкиваемся с необратимыми дегенеративными изменениями в связке, удерживающей зуб. Что приводит к разрушению альвеолярной кости, расшатыванию и выпадению зубов", — поясняет Олег Пономарев, старший хирург центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile (Санкт-Петербург).
CC BY-SA 2.0 / Felix E. Guerrero / Periodontic disease - lose of bone matter in the jaw.Снимок челюсти с пародонтитом
Снимок челюсти с пародонтитом
Симптомы заболеваний пародонта
Пациенты часто игнорируют тревожные сигналы заболеваний десен, а ведь ранняя диагностика обеспечивает 90% успеха лечения. Максим Копылов отмечает, чем раньше специалист распознает болезнь, тем меньше временных и финансовых ресурсов требуется, чтобы устранить заболевание. Так что если есть хоть один из следующих признаков, это повод прийти на осмотр к стоматологу-пародонтологу:
- —воспаление, припухлость, покраснение десны;
- —гноетечение;
- —болезненные неприятные ощущения в области десен;
- —кровоточивость при чистке зубов и использовании зубной нити;
- —убыль мягких тканей, оголение корней зубов (рецессия десны);
- —убыль костной ткани;
- —неприятный запах изо рта;
- —подвижность зубов.
Все эти сигналы достаточно яркие, они ощущаются и заметны визуально, однако зачастую пациенты тянут с визитом к стоматологу до последнего. "Многие ищут помощи в интернете, на форумах, смотря видео на YouTube, вспоминают рекламы зубных паст против кровоточивости, обращаются к народным средствам. Однако только доктор при осмотре и дополнительных методах диагностики при помощи специального инструментария, аппаратов и цифровых технологий может определить степень поражения десен и назначить лечение и поддерживающий уход", — комментирует эксперт.
29 марта 2021, 16:20НаукаУченые определили опасные последствия воспаления десен
Причины заболеваний пародонта
Существует несколько групп причин развития пародонтита. Основные риск-факторы выделил Максим Копылов:
- —Курение. У заядлых курильщиков не только значительно выше вероятность развития пародонтита, но и хуже осуществляются процессы регенерации при лечении. Курение подавляет способности организма к восстановлению при кровоточивости десен и гнойных процессах, вызывает сужение сосудов, кровоснабжающих полость рта, нарушает питание костной ткани и увеличивает количество вредоносной бактериальной флоры.
- —Генетическая предрасположенность. "К сожалению, некоторые пациенты особенно подвержены развитию заболеваний пародонта. Существуют разные биотиты десны - у одних пациентов более “крепкие” и резистентные ткани пародонта, у других - более деликатные и нежные", - поясняет Максим Копылов.
- —Важнейшим иммунным фактором является секреторный иммуноглобулин А, который отвечает за баланс бактериальной флоры. Специалист отмечает, что в случае дефекта в одном из генов иммунитет полости рта ослабевает, слизистая становится более подверженной травмированию пищей или агрессивной чисткой зубов. И этот фактор передается по наследству.
- —Несбалансированная диета. Неверное соотношение белков, жиров, углеводов и микроэлементов увеличивает риск развития пародонтита. Частые перекусы быстрыми углеводами создают в полости рта благоприятную среду для размножения болезнетворных бактерий.
- —Прием лекарственных препаратов. Не секрет, что у медикаментов есть побочные эффекты, например, прием ОК, антидепрессантов, препаратов для сердца и почек может повлиять на здоровье полости рта, кровоснабжение.
- —Возрастные изменения. Старение сказывается и на качестве гигиены полости рта за счет ухудшения мелкой моторики, и на мягких и твердых тканях полости рта.
Причиной воспаления могут служить и другие второстепенные факторы: сильный стресс, беременность, травматическое воздействие, воспалительные заболевания органов дыхания (тонзиллит, гайморит и т.д.). При воспалении десен причины и лечение должны быть определены врачом, чтобы не допустить дальнейшего распространения патологического процесса.
Осложнения
По словам Максима Копылова, пародонтит опасен тем, что при прогрессировании заболевания он может привести или к существенной частичной потере зубов, или к полной адентии. Кроме того, даже если зубы уже утрачены, при воспалительном процессе нельзя проводить другие виды лечения, например, хирургические манипуляции по восстановлению утраченных зубов. Первоначальный этап любого стоматологического лечения — купирование воспалительного процесса.
Диагностика
Сегодня пародонтологи активно применяют как консервативные методы диагностики заболеваний пародонта при помощи визуального осмотра, зондирования инструментами, так и цифровые технологии, такие как пародонтограмма.
13 декабря 2021, 09:00Сказано в эфиреУлыбка на миллион: вся правда об имплантации зубов
Доктор осматривает полость рта на предмет симптоматики (припухлости, воспаления, гноетечения, кровоточивости), зондирует мягкие ткани при помощи инструментов и создает на компьютерной программе специальную наглядную диаграмму с глубиной пародонтального кармана в области каждого зуба. Такая диаграмма позволяет фиксировать исходную клиническую ситуацию и отслеживать динамику лечения.
"Сегодня в работе пародонтолога все активнее применяется увеличение, а именно микроскоп. Для того чтобы устранить врага, то есть инфекционного агента, его надо видеть. Именно микроскоп позволяет доктору эффективно и деликатно работать под десной", — говорит Максим Копылов.
Лечение
Пародонтологическое лечение проводится в несколько этапов. Главная задача — устранить причину и купировать воспалительный процесс. "Этиологическим (т. е. направленным на устранение причины) лечением является инструментальное удаление твердого и мягкого зубного налета с поверхности зуба. Удаление ретенционных пунктов, где скапливается налет. Без помощи врача тут не обойтись", — поясняет Олег Пономарев.
Доктор удаляет инфекционных агентов из-под десны, производит полную санацию полости рта, обрабатывает пародонтальные карманы, назначает противовоспалительную и антибактериальную терапию, подбирает средства домашнего ухода и вызывает пациента на осмотр через некоторое время для отслеживания динамики и оценки результатов лечения.
Стоматолог-терапевт во время приема пациента
Лекарства
Каждый конкретный случай воспаления ротовой полости требует различного подхода к лечению. Лучше пройти профессиональное обследование, чем пытаться самостоятельно устранить боль и дискомфорт.
Симптоматически могут помочь различные ополаскиватели полости рта, лечебные зубные пасты, а также мази с антибиотиком. "Стоит осознавать, что эти средства могут лишь снять острое воспаление на какое-то время, но не устранить причину заболевания", — поясняет Олег Пономарев.
Антисептические растворы и ополаскиватели (Хлоргексидин, Мирамистин, Ротокан, Фурацилин) помогают провести дезинфекцию полости рта от налета и бактерий в домашних условиях. Но не стоит откладывать поход к стоматологу, если удалось избавиться от болезненных ощущений.
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВрач-стоматолог в медицинских перчатках во время работы
Врач-стоматолог в медицинских перчатках во время работы
Антибактериальные и противовоспалительные мази и гели с дезинфицирующим и обезболивающим действием наносят согласно инструкции с внешней и внутренней стороны десны. Аппликация десен рекомендована после полоскания.
В некоторых случаях стоматолог может назначить антибиотик для лечения пародонтита, снижения распространения патогенных бактерий, а также профилактики инфекционного процесса. Но подбирать лекарство и его дозировку должен только врач. Пациентам с аллергическими реакциями необходимы антигистаминные препараты.
Для укрепления иммунитета и защиты полости рта от бактерий необходимо принимать витамины. Чаще всего воспаление в полости рта связано с дефицитом минеральных компонентов — кальция и фосфора, а также витаминов A, D, B.
Народные средства
В качестве народных средств используют полоскания различными отварами трав, обладающих противовоспалительным действием:
- —Настойка прополиса/пчелиный воск. Применяется прополис, а также пчелиный воск в растворенном виде для полосканий в качестве антисептика, а также сам воск используют для компрессов (прикладывают к десне) или жуют как жвачку.
- —Отвар ромашки аптечной/календулы/коры дуба. Берут фильтр-пакетик или одну столовую ложку на стакан кипятка, заваривают и дают немного остыть. Эти отвары создают вяжущий эффект при гингивите. Полоскать рекомендовано до шести раз в сутки.
- —Раствор соли/соды. Эти растворы имеют обеззараживающее действие. Для приготовления в стакан кипяченой воды (250 мл) нужно положить чайную ложку соды (добавить щепотку соли). Ни в коем случае нельзя применять такой раствор при открытых ранах в ротовой полости или гнойных выделениях.
Стоматологи настоятельно не рекомендуют заниматься самолечением, а обращаться за помощью к специалистам.
Прогноз
По словам Олега Пономарева, прогноз при лечении гингивита положительный, заболевание полностью излечивается при устранении причины. А вот прогноз на лечение пародонтита зависит от стадии заболевания. "Современная медицина в любом случае не способна восстановить утраченные из-за воспаления ткани, но способна остановить воспалительный процесс. При тяжелых формах пародонтита избавиться от заболевания можно только удалив пораженные зубы", — говорит эксперт.
Профилактика
Главным средством профилактики любых стоматологических заболевания является качественный домашний уход и регулярная профессиональная гигиена полости рта. Профессиональная гигиена полости рта проводится по индивидуальному графику пациента, исходя из его пародонтологического статуса, наличия вредных привычек, навыков домашнего ухода, не менее одного раза в полгода.
"Профессиональная гигиена позволяет качественно удалить мягкие и твердые зубные отложения, провести воздушно-абразивную обработку, полировку и реминерализацию эмали. Но, главное, эта процедура раз в полгода позволяет доктору наблюдать за состоянием ваших зубов и десен, отследить развитие заболевания на ранней стадии и предотвратить его развитие, вовремя начав лечение. А пациент со своей стороны должен качественно регулярно чистить зубы безопасными и эффективными средствами ухода", — поясняет Максим Копылов.